Кого украинцы проводят в Раду по спискам. Моделирование
Вторник, 2 июля 2019, 19:30
За списками партій до Верховної Ради обирається 225 депутатів. Вже зараз, спираючись на результати соцопитувань, можна визначити склад половини парламенту. Поіменно.
Оберіть соцопитування і дізнайтесь, скільки депутатів (і хто саме!) потрапить до Ради за партійними списками.
Також ви маєте можливість змінити рейтинги партій в калькуляторі на власний розсуд і подивитись, як це змінить результат.
(Зверніть увагу, що сума відсотків партій не має перевищувати 100%).
Також ви маєте можливість змінити рейтинги партій в калькуляторі на власний розсуд і подивитись, як це змінить результат.
(Зверніть увагу, що сума відсотків партій не має перевищувати 100%).
Слуга народу% Опозиційна платформа% Голос% Батьківщина% Європейська Солідарність% Сила і честь%
Разом:
Депутати-мажоритарники199 деп. Вакантні**26 деп.
Хто проходить:
*всі результати опитувань серед тих хто має намір голосувати і визначився.
**на території АР Крим (10 округів) і Севастополя (2 округи), в 9 округах Донецької і 5 округах Луганської областей вибори не проводяться.
**на території АР Крим (10 округів) і Севастополя (2 округи), в 9 округах Донецької і 5 округах Луганської областей вибори не проводяться.
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