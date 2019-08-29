Зе!Рада. День первый

29 серпня розпочала роботу новообрана Верховна Рада. Вранці четверга депутати склали присягу, обрали нове керівництво парламенту та призначили прем'єра.

Як це було і як нові "слуги народу" обживаються у старих стінах парламенту – дивіться у фоторепортажі "Української правди".

У проходах сесійної зали парламенту у четвер було гаряче і тісно. На перше засідання традиційно прийшли всі депутати, тож пересування по залі було часом проблематичним Всі фото: ДМИТРО ЛАРІН

Перші утиски опозиції більшістю у новій ВР

"Жінка третього тисячоліття" Ірина Луценко пояснює першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку ази парламентської роботи

Колишній спікер Андрій Парубій та колишній президент Петро Порошенко радо вітаються з новим главою парламенту. На обличчі Дмитра Разумкова радості відчутно менше

"Хто тут "слуги народу"?" – "Ми!"

Григорій Суркіс після перерви у депутатстві фотографується з новими колегами Олександром Абдуліним із "Батьківщини" та своїми однопартійцями Андрієм Деркачем і Нестором Шуфричем

"Все буде добре". Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук не став очолювати фракцію і доручив цю роботу гуру політичної журналістики Сергію Рахманіну

Юлія Тимошенко у перший день нової Ради прийшла із новою зачіскою. Лідерка "Батьківщини" заплелась подібно до Дейенеріс Таргаріан із "Гри престолів"

Жіноче крило партії Петра Порошенка робить селфі. На задньому плані видно спецвипуск газети "Дзеркало тижня", повністю присвячений матерям загиблих на Сході українських солдатів

Для волонтерки Яни Зінкевич виділили спеціальне місце, куди б вона могла комфортно діставатися на візку. Хоча кулуари і приміщення Ради у більшості своїй залишаються не пристосованими для людей з інвалідністю

"...Моргала виколю", – "слуга народу" Олександр Дубинський

Перший темношкірий депутат в історії ВР борець Жан Беленюк у діловому костюмі виглядав стильно і був зіркою у журналістів у кулуарах. Можливо, такий інтерес до депутата-спортсмена був спричинений ще й тим, що він один із небагатьох депутатів "Слуги народу", кого ідентифікують в обличчя

Заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій "Юзік" Корявченков дивиться в зал. І, схоже, думає. "Юзіка" посадили на спеціально розширені місця, де колись сиділи такі люди, як Юхим Звягільський. Останній, до речі, вперше в історії України не пройшов у парламент

Святкують одні, а соромно іншим. На передньому фоні голова Офісу президента Андрій Богдан радісно цокається водичкою з главою КСУ Наталією Шапталою

Мінітіатюра "Депутати на привалі", або "Регламент – один для всіх"

Кабмін Володимира Гройсмана прийшов у Раду, щоб востаннє проспівати гімн з урядової ложі і піти у відставку

Однак не весь Кабмін Гройсмана має намір іти у відставку надовго. Кілька людей в другому ряду "йшли, але обіцяли повернутись"

"Перекус, або Повернувся з їдальні". Така груша, яку їсть один із лідерів "Слуги народу" Олександр Корнієнко, у їдальні Ради обійдеться в середньому у 14 гривень