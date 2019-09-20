Пилорамы, контрабанда, исчезнувший аэродром. Чем живет малая родина премьера Гончарука

Борьба с контрабандой, реформы, дороги, коммунальные тарифы плюс "диджитализация" всей страны. Решать эти и другие вопросы самый молодой в истории Украины премьер-министр пообещал в своем первом интервью, которое он дал СМИ в роли главы правительства.

На карте страны есть точка, где от нового Кабмина и лично премьер-министра чудес ждут, пожалуй, больше, чем где-либо.

12-тысячный райцентр Городня (ударение на последней букве) – малая родина 35-летнего премьера Алексея Гончарука. Типичный провинциальный городок на реке Чибриж в Черниговской области, где обнажены до предела народные чаяния, связанные с приходом новой власти.

Безработица, проблемная инфраструктура, отток молодежи в РФ и Европу, ностальгия по СССР и заискивание перед "северным соседом" – родной городок Гончарука похож на Украину в миниатюре.

– Смогут навести порядок в Городне, будет порядок и во всей стране! – таково общее настроение местных оптимистов.

– Все обещали покращення. И где оно? У этих тоже ничего не выйдет! – парируют скептики и пессимисты.

Как учился в школе новый премьер, отчего на его малой родине тоскуют по советскому прошлому, что ждут от Гончарука земляки, и почему его мама эмигрировала в Европу, – в репортаже УП из Черниговской области.

"Пусть сделают, как в Беларуси"

"Глаза горят твои, как видишь доллары.

При виде евро в пляс идет душа.

Рубли, конечно, деньги беспонтовые.

Но все же лучше, чем вообще нет ни шиша".

На пятом году войны и аннексии Крыма в кафе, такси и маршрутках Городнянского района вольготно звучит русский шансон.

На рынке Городни много разговоров о новой власти и молодом земляке, 35-летнем премьере Алексее Гончаруке.

Продукты на рынке в Городне стоят в несколько раз дешевле столичных из-за низкой покупательской способности все фото: ельдар сарахман

Большинство пенсионеров, стоящих у прилавков, продавая домашнюю снедь, когда-то работали на местном заводе "Агат" – филиале московского "Рубина". Сейчас выживают на пенсии, едва дотягивающие до ста долларов.

Истории о том, как в крошечном райцентре на "Агате" производили цветные телевизоры – основа местного эпоса, все еще подпитывающего ностальгию по СССР.

Былины об "Агате" вам расскажут все – от таксиста до мэра.

Если отбросить гиперболы и надуманные метафоры, в сухом остатке остается факт: на заводе работал каждый четвертый житель Городни.

Ухоженный парк в центре Городни - единственное место для культурного отдыха

Большинство многоквартирных домов и инфраструктурных объектов в городе построили благодаря заводу.

Социалистическая сказка хэппи-эндом не закончилась – в 90-ых "Агат" прекратил свое существование. Районный центр и окрестности превратились в депрессивный приграничный регион.

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Сегодня хорошую трехкомнатную квартиру здесь можно купить за 18 тысяч долларов.

В селе Алешинское, в пяти километрах от Городни, старые хаты продают по 100-150 долларов. Такой щедростью пользуются ромы. Они образовали в Алешинском небольшой табор, который горожане прозвали "Черным кварталом".

На рынке обсуждают последние политические новости и надеются на своего земляка, попавшего в кресло премьера

К традиционной надежде на чудо с недавних пор в Городне добавилась вера в звездного земляка, премьера Алексея Гончарука.

– Ой, пишаємось нашим хлопцем! – не нарадуется Наталья Васильевна, торгующая на рынке одеждой. – Нехай він зробить так, щоб газ подєшевлєв.

Валентина считает войну на Донбассе братоубийственной и ждет от новой власти мира

К разговору подключается Валентина, пенсионерка, пришедшая на рынок за бычками для кошки.

– Ждем улучшения нашей жизни, так и передайте ему! – смотрит в камеру женщина. – Желаем ему удовлетворения и хорошего правления.

Чтобы прежде всего прекратили войну. Междоусобную, между прочим.

Народ сейчас уезжает. Беспредел! Раньше были бандиты, преступники. А теперь кто пришел? Молодые! Кто его знает, как они себя поведут?

– Детям хоч бы лучше зробылы, – подсказывает одна из продавцов за прилавком. – И пусть, как у Бяларуси, сделают бесплатну медицину!

– Ничаго у нас тут не работае, – добавляет еще одна пожилая женщина. – Только хлебокомбинат чуток дыше. А я не можу свои памадоры за 6-7 гривен распродать, бо у людей грошей нема.

Заряженные на успех

– Что-о-о? У Леши дети есть? Первый раз слышу. Внебрачные? Нет, что-то тут не так!

Бывший классный руководитель Гончарука верит, что все у него получится

Надежда Болох, бывший классный руководитель Алексея Гончарука говорит по телефону, переваривая очередную порцию слухов о своем воспитаннике.

– А еще СМИ написали, что его семья задолжала за "коммуналку". Это правда? – обращается она к журналистам УП.

– Да брехня все это! – вступает в разговор один из учителей.

– И этих внебрачных детей, наверное, придумали, – соглашается Болох. – Если вы спросите о его первой любви, то сказать нечего. Я Лешу с девушкой никогда не видела.

Была встреча выпускников. У многих дети. Говорю: "Леша, уже и тебе пора! Что ж ты ждешь?". А он отшучивается: "Все будет. Другим я пока занят".

Надежда Болох хвалится: ее ученики всегда были заряжены на успех.

– Я продолжаю говорить: "Детки, президенты и министры не из космоса берутся. Это – вы. Вы – наше будущее!", – улыбается учитель.

В лицее №2 говорят, что детей всегда обучали в демократической обстановке, что и помогло Гончаруку стать высоким политиком

Помимо работы в школе Надежда Болох отрабатывает "корочку" местного депутата от "Батькивщины". О проблемах Городни знает изнутри.

– В першому турі голосувала за Тимошенко, а в другому та на парламентських тільки за Зеленського та "Слугу народу", – не скрывает она, перейдя на украинский. – Щоб щось змінити, треба міняти всіх людей на місцях – мерів, директорів підприємств.

Хочу, щоб в нашій райдержадміністрації були інші люди. Якщо старі щось робили незаконне, вони будуть це робити і при новій владі.

– Від Гончарука чекаю покращення життя, – продолжает она. – Щоб у нас нарешті не було такого безробіття. Дороги щоб були. Щоб ліс не розкрадали.

Хочу, щоб він процвітаючу країну зробив. Перейняв досвід успішних держав.

Стильный эрудит

О молодом премьере в его родной школе №2 (сейчас – лицее) отзываются положительно. Разводят руками: "Даже из пальца плохого нечего высосать".

Родная школа премьер-министра ждет семь миллионов на ремонт, которые "зависли" в Госфонде регионального развития

Те, кто учил и воспитывал Гончарука, рисуют почти идеальный портрет. Учился хорошо. Скорее гуманитарий, чем технарь. Всегда был эрудированным, не боялся задавать неудобные вопросы и вступать в дискуссии.

– Він дійсно виділявся серед дітей, – утверждают в лицее. – Ми його називали "професор". Але він був справжнім ерудитом. Не таким "професором", як Янукович.

Завжди стильно одягнений. Так в його класі не одягалися: якщо піджак, то білий; якщо спортивний костюм, та такого більше не було.

Він завжди міг себе подати. Зараз точно так себе веде, як і в школі. Бачили, він білочку помітив? А не сидів, як "сухар".

Будущий премьер-министр – в нижнем ряду, в желто-голубом спортивном костюме

Алексей Гончарук – в нижнем ряду, седьмой справа

Из класса, в котором учился Гончарук, выпустили 10 медалистов из 32 человек.

Директор лицея Светлана Хоменко с удовольствием показывает "Книгу выдачи аттестатов" с оценками будущего премьера: одиннадцать оценок "12", семь – "11" и всего одна "десятка" – по "Военной подготовке".

– Ось, дивиться, Гончарук Олексій Валерійович. Випуск 2001 року, – указывает пальцем директор. – 12-ть по "Українській мові", по" Літературі", "Всесвітня історія", "Історія України", "Географія". Майже всі гуманітарні науки – вищий бал.

"Фізика", "Алгебра", "Геометрія", "Хімія" – 11-ть.

Низшая оценка в аттестате будущего премьера – 10 за "Военную подготовку"

На вопрос, как никому не известный ранее, родившийся в провинции Гончарук, стал политиком столь высокого ранга, Светлана Хоменко рассказывает о специфическом офицерском прошлом Городни.

– Нашу школу відкрили після війни для дітей військовослужбовців, – вспоминает она. – До нас їхали з родинами ті, хто служив в Чехії, Німеччині, Угорщині. Діти приїжджали продвинуті, бачили інший світ.

Директор Светлана Фоменко ждет Алексея Гончарука в гости, на день города, в конце сентября Серед вчителів сформувався демократичний стиль навчання. Ми ніколи не "пресували" учнів. Давали висловлювати думку, формували активну життєву позицію, розвивали лідерські якості.

"У Зеленского вся власть в руках. Пускай работает!"

Алексей Гончарук родился в 1984-м году в семье военного. Его мама Татьяна – медик, работала некоторое время в городнянской школе, где учился Гончарук и его брат Олег.

Военный городок, где провел все детство будущий премьер-министр Украины, находится на окраине Городни

Отец служил на авиабазе, дислоцировавшейся в Городне, как филиал Черниговского летного училища. После службы занимался бизнесом и политикой.

В 90-ых авиабазу, которая вместе с заводом телевизоров "Агат" давала работу и жилье, закрыли. Плиты со "взлетки" разобрали и продали.

Гончаруки жили в военном городке – небольшом микрорайоне из нескольких пятиэтажных домов.

В родном микрорайоне Алексея Гончарука можно рисовать пасторальные картины

Сегодня здесь тихо и пасутся козы. На скупом осеннем солнце сушится выстиранное белье.

– Гончаруки вон там, на третьем этаже жили, – показывает местная жительница Мария Варнацкая на деревянную оконную раму с темно-синей краской. – Татьяна, мама Алексея, работала в "Красном кресте". Мы с ней в одном кабинете сидели.

Мария Варнацкая говорит, что у Гончаруков была интеллигентная офицерская семья

– Когда муж погиб в ДТП, Татьяна через какое-то время уехала в Европу, – продолжает она. – В семье было трудное материальное положение. Сыновей нужно было доучивать.

Сейчас Татьяна все еще живет в Европе. В Италии, кажется.

– Знаете, военных семей тут все меньше осталось, – добавляет еще одна жительница военного городка Людмила Мерешко. – У нас тут одни руины остались.

Людмила Мерешко, бывшая учительница русского языка и литературы, говорит, что живет от пенсии до пенсии Хорошего ничего. Молодежь уезжает. Хотелось, чтобы Черниговщина из депрессивного региона превратилась во что-то лучшее. Может новый премьер вспомнит о своих земляках?

– А я за Зеленского всю дорогу, – поддерживает беседу пенсионер Руслан Мифтахов. – Хочется, чтобы новые веяния, новые мысли были. Все старое уже надоело.

– Ну, все старое не нужно убирать, – не соглашается Людмила со своим соседом. – Только худшее. А хорошее – оставить.

– Ну а что хорошего было, особенно последние пять лет? – спрашивает Руслан.

– Разве пять? Мне кажется, последние 28 ничего хорошего не было, – улыбается Людмила.

Руслан Мифтахов служил с отцом Алексея Гончарука в одной летной части

– Зеленскому палки в колеса ставят, – замечает Руслан.

– Ну, у них же там пошла коса на камень. Сейчас у Зеленского вся власть в руках. Пускай работает! – злорадствует Людмила, голосовавшая на президентских выборах за Игоря Смешко.

– Ребят наших вернул – вот тебе первый результат, – не сдается мужчина. – Пожалуйста! Уже начал с Путиным разговаривать. Поезд тронулся. Что-то будет дальше.

Синее окно на третьем этаже – Гончаруки жили в обычной панельной "хрущевке"

– Я ж родом из Казани, – обращается Руслан Мифтахов к репортерам УП. – У меня мама там осталась. 93 года ей, а поехать не могу. Вот помрет, и не успеем обняться, поговорить.

Сын в авиационной части служит, в Миргороде. Зять в АТО был. Боюсь я в Россию ехать. Вдруг меня арестуют, а?

"Отдайте нас Бацьке!"

От Городни до границы с Россией и Беларусью всего 35 километров. В этом приграничном районе всегда с пиететом относились к соседям из РФ.

Об авиационном прошлом Городне напоминает только самолет на постаменте

Настроения начали меняться, когда из Донбасса сюда стали приходить гробы с молодыми городчанами.

В окрестных лесах окапывались танки с малиновым крестом и тризубом, прикрывая север от возможного вторжения. Местные жители помогали военным едой и одеждой.

48-летний Андрей Жадченко – предприниматель, бывший "свободовец", прошел АТО в десантной тельняшке. Его задачей было уничтожение диверсионно-разведывательных групп в Луганской области, прорывы и "зачистки".

Андрей Жадченко считает, что шанс на успех новой власти – в "диктате закона" для всех

Жадченко, занимавший до 2010 пост замглавы Городнянской райадминистрации, теперь выступает в роли оппозиционера и борца с коррупцией.

­– У нас тут есть отрезанное от цивилизации село Кусеи. В свое время они просили: "Отдайте нас бацьке (Александру Лукашенко – УП)!". Насмотрелись, как живут соседи в Беларуси.

Нам тогда удалось выбить на дорогу в Кусеи восемь миллионов гривен. Это еще при Юлии Владимировне было. Нашлись люди, которые требовали 30% отката. Так с тех пор дорогу никто и не сделал, – вспоминает свое чиновничье прошлое Жадченко.

Магазины – одно из немногих мест в Городне, где можно заработать

По его наблюдениям, до 2014 года около 80% жителей Городнянского района симпатизировали России.

– Война стала менять людей. Да, по-прежнему продолжают ездить на заработки. Хотя это не проблема РФ, а проблема Украины. Мы не можем создать все условия, чтобы наши оставались.

Сделайте из приграничных сел и городов конфетку. Тогда они станут визитной карточкой Украины, желающих уезжать на заработки будет меньше, – уверен он.

Первый рубеж

О том, как обстоят дела на родине премьера, жители Городни говорят лаконично: "Рыбу глушат, лес воруют – с того и живут".

Частные пилорамы, "левые", как их тут называют, работают, по словам местных, фактически круглосуточно. В несколько смен. Заработок зависит от благосклонности "хозяина".

Найти хорошую работу в Городне очень сложно. Многие уезжают на заработки в соседнюю Россию и Европу

Официально, если повезет, в Городнянском районе можно заработать шесть-семь тысяч. Но выбор рабочих мест ограничивается в основном госучреждениями.

– Лес тут всегда рубали немеряно, – делится Андрей Жадченко. – Сосну, дуб – "деловую", хорошую древесину.

Как и во всех приграничных районах, есть контрабанда. В "напряженку" (2014 год – УП) контрабандистам было тяжело. По лесам мины и растяжки стояли. Потом их более-менее убрали.

В основном по тропам тягают сигареты, алкоголь, бензин. Но это – мелочь. "Нерастаможка" фурами идет в Россию. В Беларусь нет, потому что там с этим очень строго.

Как военный с боевым опытом, Жадченко жалеет, что в Городне уничтожили аэродром и воинскую часть.

– С началом войны на Донбассе они здесь во как нужны! – увлеченно жестикулирует он руками. – Всего 35 километров до прямого агрессора. У нас здесь первый рубеж. Самая короткая дорога из РФ на Киев. Но инфраструктуру авиабазы помножили на ноль.

От военного аэродрома в лесах под Городней остались следы, заметные только с воздуха

Жители Городни рассказывают словно легенду, как несколько лет назад над бывшей "взлеткой", затесавшейся в лесу, кружил вертолет. В нем якобы были тогдашние глава СНБО Александр Турчинов и начальник Генштаба Виктор Муженко.

Взлетной полосы высокие гости из Киева так и не нашли.

Стратегический объект, переданный Министерством обороны на баланс местной власти, был разобран давно.

– Плиты продавали по 700 гривен, когда доллар был еще "по восемь". Они тут у многих во дворах уложены. Я в свое время тоже две купил, – делится анонимно с УП один из чиновников Городни.

Андрей Богдан – мэр Городни

Горсовет Городни расположен в старинном деревянном особняке, который принадлежал купцу Павлу Писареву.

В Городне осталось много деревянных домов 19-го - начала 20-го века

Писарев был "олигархом" местного разлива, самым богатым человеком в округе и городским головой. В конце 19-начале 20 века владел лесными угодьями, домами, заводом и банком.

Закончил Писарев плохо: его задушил собственный приказчик, чтобы вынести из хозяйского имения все золото.

Теперь в одном из домов купца Писарева обосновались новые хозяева жизни.

Городней руководит мэр, которого, по иронии судьбы, зовут так же, как и руководителя Офиса президента – Андрей Богдан.

Городнянский Андрей Богдан, если верить президентской команде, нацеленной на тотальное обновление элит, – в "группе риска". Главный пост в Городне он занимает с начала двухтысячных.

Мэр Городни Андрей Богдан управляет городом 15 лет

Мнение о местном Богдане звучат разные. Многие отмечают, что он держит улицы в чистоте и порядке, решает коммунальные проблемы.

Критики же обвиняют в уничтожении военного аэродрома и отсутствии рабочих мест.

На вопрос, что случилось с аэробазой, Андрей Богдан отвечает журналистам УП: "Реанімувати неможливо".

– По нормах навігації до кордону від аеродрому має бути не менше 50 кілометрів, у нас по дорозі – 30, – поясняет он. – Російська навігація буде перехоплювати наші польоти. Ті, хто розказує про те, що тут можна відновити об’єкт, – просто некомпетентні.

Богдан утверждает, что разворовывать аэродром стали еще до того, как его имущество передали горсовету. А мэрия, по его словам, прошла 22 суда, чтобы отстоять имущество и "предотвратить воровство".

Мотоциклы, мотороллеры и велосипеды – одни из главных видов транспорта в провинциальных населенных пунктах Черниговщины

Размышляя об ожиданиях от новой власти и своего земляка Алексея Гончарука, с которым знаком лично, мэр осторожно подбирает слова. Понять его, представителя старых элит и члена "Солидарности" Петра Порошенко, можно.

– Очікую від нової влади продовження реформи децентралізації, – говорит он. – Вона дасть можливості для розвитку таких проблемних територій, як наша.

Все ж таки хотілося б, щоб тут розвивалась промисловість, були робочі місця, якісь пільги для інвесторів. Але ми не бачимо державної політики на бідних, прикордонних територіях.

Судити нову владу важко. Стратегічна лінія вимальовується. Але як це буде тактично зроблено, побачимо. Час покаже.

Карт-бланш на год и тухлые яйца

В увлеченных разговорах об Алексее Гончаруке жители Городни сходятся примерно в одном: критиковать новую власть пока рано.

– Надо дать хотя бы год, – предлагает Юрий Денисенко, замдиректора лицея №2, где учился Гончарук. – Если станет ясно, что ничего не меняется, пусть уходят. Как пришли, так и уйдут! Кадрового потенциала в Украине хватает.

Пока на родине премьера выписывают ему годовой карт-бланш, Городня остается типичной украинской провинцией. С безработицей, низкими доходами и пасторальным шармом. Тишиной, щебетом птиц и кукареканием петухов.

В центре Городни малолюдно и тихо

От тотальной безнадеги спасает близость с Черниговым, до которого меньше часа езды.

Те, кто посмелее, отправляются дальше – в Европу.

Те, кто закрывает глаза на аннексию Крыма и войну на Донбассе, продолжают ездить на заработки в Москву и Питер.

На пустынном автовокзале Городни в ожидании маршрутки застыл 51-летний Владимир. Он проработал водителем автобуса 44 года, а сейчас везет большую сумку с домашними продуктами сыну в Чернигов.

Бывший водитель Владимир – один из немногих в Городне, кто возлагает мало надежд на новую власть

Владимир – из тех, кто "розовых очков" не носит, поэтому особой эйфории в связи со сменой власти не испытывает.

– Пока никаких сдвигов, – размышляет он, обращаясь к своему водительскому опыту. – Они только за руль взялись. Не поймут, где педали, где тормозить, а где на газ нажимать, понимаете?

Вы же взрослые люди! Поймите, никто кроме вас ничего не сделает.

Несмотря на скептицизм Владимира, большинство жителей Городни, с которым довелось пообщаться журналистам УП, стараются не терять оптимизма. И ждут от "зеленой команды" реальных действий.

– Вы там Гончаруку обязательно передайте, – говорит водитель старых "Жигулей", согласившийся подбросить репортеров УП от Седнева до Чернигова за 40 гривен. – Пусть в гости к нам приезжает. И Зеленского берет с собой.

– Но если ничего для Городни не сделают – тухлыми яйцами закидаем. Народ у нас тут простой, – снисходительно улыбается он, и жмет на педаль газа.