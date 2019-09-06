Родичі прем’єра заборгували 21 тисячу за комунальні послуги
Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на судові накази Деснянського райсуду Чернігова.
Комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали до суду на чинного прем’єр-міністра Олексія Гончарука та його рідних через борги за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги.
Деталі: Відповідно до документів, найбільше Олексій Гончарук, його брат Олег та ще одна родичка заборгувала за гарячу воду.
У 2012 та 2014 роках суд зобов’язував їх виплатити 8,4 та 7,8 тисяч гривень комунальному підприємству "Облтеплокомуненерго".
Окрім цього, 4 тисячі гривень боргу суд змушував заплатити за послуги ЖЕКу – в 2011 та 2015 роках.
Також понад 1 тисячу гривень суд змусив заплатити Олексія Гончарука та його рідних у 2011 та 2014 році "Чернігівгазу".
Загальна сума боргу сім’ї теперішнього прем’єра за комунальні послуги складала понад 21 тисячу гривень.
Чи сплатив Олексій Гончарук та його рідні ці борги, наразі невідомо.
Сам прем’єр пояснив "Слідство.Інфо", що вже 19 років не живе у Чернігові, та пообіцяв зв’язатися з братом для прояснення ситуації з комунальною заборгованістю. Після цього прем’єр-міністр перестав відповідати журналістам.
Від УП: Згідно з декларацією Олексія Гончарука за 2018 рік, він зареєстрований у чернігівській квартирі площею 71 кв м, але орендує в Києві квартиру площею 78 кв м.
Передісторія:
- 35-річного Олексія Гончарука призначили прем’єр-міністром 29 серпня. До цього він кілька місяців працював заступником керівника Офісу президента.
- За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм.
- У 2014 році Олексій Гончарук балотувався у народні депутати під №1 списку партії "Сила людей", яка тоді набрала 0,1% голосів.
- Також він був позаштатним радником ексміністра екології Ігоря Шевченка та колишнього першого віце-прем’єра Степана Кубіва.
- У 2015 році Гончарук очолив Офіс ефективного реагування (BRDO), який фінансує Європейський Союз.
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