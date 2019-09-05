Цимаха отпустили. Реакция соцсетей

"Украинская правда"
фото: unian
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Четверг, 5 сентября 2019, 14:45

Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який може свідчити у справі збиття малазійського літака МН-17. 

Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом".

У 2014 році, Цемах керував так званою "протиповірятною обороною" у районі, де збили літак. В липні українські правоохоронці затримали його у Сніжному, на окупованій Донеччині та вивезли на підконтрольну територію. 

Нідерланди просили Київ не віддавати бойовика. Проте Росія вимагала видати Цемаха в обмін на українських політв’язнів. Саме через нього затримувався процес обміну полоненими.

Цемах, український громадянин, скоріш за все, буде переданий Росії. Проте є великий шанс, що в Україну повернуться Сенцов, Кольченко та ще 30 політв'язнів.

Ми чекаємо їх додому. 

Ця подія викликала різні емоції у лідерів громадської думки в українському сегменті Фейсбуку.

Читайте також: Справа Цемаха та обмін полоненими. Коли українці можуть повернутися додому

Темы: заложники политзаключенные пленные


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