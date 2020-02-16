Подкаст "Кляті питання": Почему Андрей Ермак заменил Андрея Богдана?

Чем Коломойский лучше Порошенко и где он просчитался, насколько глубоко Лещенко как депутат анализировал свои действия и инициативы, как он стал членом наблюдательного совета УЗ и есть ли у него необходимые для этого компетенции.
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