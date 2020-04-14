Время закрытых дверей. Как украинский бизнес переживает коронавирус. Фотопроект

Поки весь світ завмер, щоб зрозуміти, що з нами відбувається, ми документуємо історію.

Про що цей проєкт?

Час закритих дверей – це документальний фотопроєкт The Gate Agency про те, що проживає український бізнес під час пандемії.

У ньому вже взяли участь 40 власників популярних київських ресторанів, тревел-агентств, приватних шкіл, юридичних компаній, спортивних центрів тощо.

Ми не зупиняємось лише на київських бізнесах і плануємо показати власників із Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова. Всього героїв буде 100.

Як виглядає робота над проєктом?

Ми фотографуємо власників бізнесу біля вхідних дверей і всередині їхніх офісів або закладів. Дізнаємося історію створення бізнесу, те, з яким почуттям довелося закрити двері, думки про те, що буде далі, і як керівник планує вчинити зі своєю справою після зняття карантину. Робимо близько 10 кадрів з кожної локації.

Ці історії допоможуть власникам бізнесу відчути, що вони не самотні у своїх проблемах, та дізнатися нові варіанти розв'язання проблем, які принесла із собою пандемія COVID-19.

Чому вирішили робити цей проєкт?

Це історія, а ми, фотографи, документалісти та журналісти, не маємо права й поготів бажання залишатися в стороні.

В Україні немає відомства, яке відповідає за документування історично важливих для країни моментів. А ми точно знаємо, як це зробити влучно, стильно і виразно.

У нас є всі запобіжні заходи: маски, обробка техніки і рук антисептиком, дистанція і ввічливий реверанс замість рукостискання.

Такою вийшла перша частина проєкту:

1. Ілля Айзенштат, співзасновник і CEO Beeworking

Beeworking – сучасний київський коворкінг на Подолі.

"Ми спокійні і тримаємо руку на пульсі. Настрій у нас максимально хороший, незважаючи на те, що у нас на паузі один коворкінг і будується другий, запуск якого повинен був відбутися в кінці літа. Ми дуже боїмося, що через карантин зупиниться будівництво. Але ми взагалі не розглядаємо варіант, що доведеться закрити бізнес. Для того, щоб допомогти нашим клієнтам і людям навколо не впадати в апатію, ми запустили маленьке медіа з корисними статтями і позитивним контентом. Зараз це важливо".

2. Марина Мірошниченко, співзасновниця і керуючий партнер FIZMAT

FIZMAT – мережа сучасних спортивних хабів в Києві.

"Якщо чесно, мені здається, ми тільки за тиждень почали усвідомлювати, що відбувається. А тоді була паніка. У нас взагалі нічого не було онлайн, ми взагалі не були про онлайн. Завдяки онлайну ми можемо вийти на світ. Там величезна конкуренція, купа безкоштовних додатків, купа відео в YouTube. Це зовсім не голубе море. Це червоний океан з акулами. Але будемо намагатися якось триматися. У нас люди, ми за них відповідаємо, нам потрібно їм платити зарплати. Тому ми не можемо, не маємо права здатися".

3. Віталій Манчінський, співзасновник і керуючий партнер PR Bar





PR Bar – київський бар на Подолі, що "піарить" все достойне зі світової випивки і локальної гастрономії.



"Я готовий йти до кінця. PR Bar – це завжди була історія про проживання на максимумі, про те, що "спочатку стрибаємо, а потім розберемося", але ніколи "Я спробую і, якщо не вийде, відмовлюся". Я впевнений, що зовсім скоро ми побачимося і будемо продовжувати розвивати свою мрію разом із нашими класними гостями".

4. Олена Бебко, співзасновниця і керуючий партнер ресторанів Odessa та Spicy NoSpicy

Odessa та Spicy NoSpicy – київські заклади, засновані династією рестораторів. Наразі ними керують Олена Бебко та її мати Наталя Іванцова.



"Наша сім'я бачила і 1990-й, і 1998-й, і 2008-й, і 2014-й. Всі кризи по-своєму різні і при цьому багато в чому схожі. Ми не можемо зараз виплачувати зарплату в повному обсязі. Напевно, якщо буває підприємницьке пекло, то це воно. Найбільше під час карантину хотілося б зберегти команду".

5. Ілля Гаєвський, засновник і натхненник проєкту Пян-Се Бар

Odessa та Spicy NoSpicy – київські заклади, засновані династією рестораторів. Наразі ними керують Олена Бебко та її мати Наталя Іванцова.



"Я спокійний, хоч і розумію, що навіть після карантину кияни ще будуть обережні із відвідуванням людних місць. Я не збираюся закривати проєкт і просто знаходжуся в режимі очікування. Готовий йти до останнього. Тільки так! Моя мета – зберегти душу цього місця".

6. Оксана Соколова, засновниця Health is Wealth

Health is Wealth – компанія, що надає послуги в сферах дієтології та спорту для приватних і корпоративних клієнтів.

"Дуже важливо не втрачати людей, в яких ти вже впевнена. Ми й до цього працювали віддалено, але продуктивність за карантину падає. Найбільше хотілося б жити в суспільстві з добре розвиненим критичним мисленням. Тому що в такі моменти ти розумієш, що від тебе одного нічого не залежить, і суспільство, держава, світ на тебе впливають, впливають на твоє життя і майбутнє".

7. Анна Шепілова, власниця першого магазину українських брендів Okno vo Dvor Concept Store

Okno vo Dvor Concept Store – перший магазин з товарами #madeinUkraine з усієї України



"Ми навіть не розглядаємо варіант закриття. Наш бізнес – це сімейна справа, і ми робимо усе можливе, щоб його зберегти та розвинути після закінчення карантину. До того ж ми просуваємо українське, тож закриття підставить під удар і наших партнерів. Борітесь та поборете!".



8. Григорій Гурошев, співзасновник і керуючий партнер діджитал агентства WDD

WDD – це маркетингове агентство-траблшутер, клієнтами якої є підприємства важкої промисловості, еквайринг сервіси, юридичні компанії, медіа-платформи, тощо.

"Ми не зачинялись. Реструктурували офіси за півтора дня і тепер обслуговуємо нові запити. Зараз готуємо до випуску новий гнучкий продукт – платформу для онлайн-спілкування з МСБ і прикріплене до неї сховище всіх наших напрацювань, яке буде постійно поповнюватися. Окрім того, ми будемо в рамках цього ж продукту проводити 2-4 тижневі курси з окремих тем, пов'язаних із монетизацією. Є ще кілька продуктів в роботі, але про них поки промовчимо – повинен же бути елемент інтриги".

9. Дмитро Бойчук, співвласник та виконавчий директор у Хексагон Едженсі

Hexagon Agency — дизайн агенція з ключовою експертизою в створенні продуктових інтерфейсів, мобільних додатків та веб-сайтів.

"Звичайно, я думав про закриття, розглядав найгірші варіанти розвитку подій. Якщо економіка та наші клієнти не зможуть відновитись і дозволити собі замовляти наші послуги, доведеться попрощатись із справою, якій я віддав 5 років свого життя. Проте це не означає, що я перестану займатись дизайном. Почну все спочатку як самостійний спеціаліст. Тому що з улюбленою справою я розлучатись не планую".

10. Іван Овчаренко, співзасновник та керуючий партнер Balls barbershop

Balls barbershop – київський барбершоп "для своїх", що не лише про якісні стрижки, а й про чоловічу дружбу.

"Почали ми справу 3,5 роки тому, тоді нас було лише двоє. Протягом цього часу ми вчились, навчали самі і дуже тяжко працювали. Зараз нас більше завдяки барберам, яких ми вивчили з нуля. На карантин двері зачиняли спокійно, нервування чи паніка тільки погіршать ситуацію. Те, що відбувається, ще раз підтверджує нашу думку про те, що завжди важливо мати віру один в одного і людей, які тебе оточують".

11. Флорін Бічер, CEO UNIT Factory

UNIT Factory – інноваційний заклад, що готує ІТ-спеціалістів за унікальною навчальною програмою ucode.

"UNIT Factory – інноваційний заклад, що готує ІТ-спеціалістів за унікальною навчальною програмою ucode. Найголовніша задача для нас – це продовжити працювати. Ми знайшли технічне рішення, як забезпечити віддалений доступ до навчальної системи і комп'ютерів. Команда повністю переходить на віддалений режим роботи. Ми впроваджуємо найкращі практики віддаленої роботи, перевозимо робочі комп'ютери працівникам додому і продовжуємо працювати. Найцінніше, що ми можемо зробити, – це прийняти виклик природи і адаптуватися до нових умов".

12. Домінік Піотет, CEO UNIT.City

UNIT.City – найбільший інноваційний парк в Україні, а незабаром і в Європі.

"Для нас дуже важливо підтримати всіх наших резидентів у цей непростий час, допомогти нашій спільноті інноваційних людей та не втратити тісний контакт, працюючи з командою віддалено. Постаратися максимально зберегти наші доходи. І найголовніше – продумати, що робити далі!"

13. Микола Дориченко, CEO MBA Kids International

MBA Kids International – школа підприємництва та лідерства для дітей та підлітків

"Зараз ситуація одночасно і схожа, і не схожа на попередній досвід. Звісно, закривати двері школи, скасовувати/переносити проєкти, що повинні були стартувати, – сумна справа. Але частину занять нам вдалось перевести в онлайн, і наразі ми активно працюємо над створенням нових форматів, що підходять умовам ситуації. Про повне закриття не може йтися в принципі. Це не варіант для нас. Незважаючи на те, що споживчі настрої дуже зміняться, і до цього теж треба бути готовим. Наразі головне завдання є зберегти основу нашого бізнесу – людей".

14. Сергій Петров, засновник та керівник El Capitan

El Capitan – магазин з товарами для життя у природі та подорожей: туристичне спорядження, одяг та взуття для туризму, альпінізму, скелелазіння, бігу.

"Ми – представники outdoor сфери. Пропонуємо все для життя у природі та подорожей: якісне туристичне спорядження, одяг та взуття для туризму, альпінізму, скелелазіння, бігу, наплічники та інше. Найцінніше – команда, з якою працюємо. Це дуже мотивовані та сильні духом професіонали своєї справи. Хочу працювати з ними й надалі та роблю все, що від мене залежить, щоб ми пережили цю кризу разом та із найменшими втратами. Це моє життя, покликання та захоплення. Хочу продовжувати майже за будь-яку ціну. Але є побоювання, що внаслідок економічної кризи не буде покупців… Всяке може бути".

15. Софія Теребова, засновниця пекарні March&Co

March&Co – пекарня, що пропонує на замовлення торти, пироги, кекси, печиво та інші десерти з доставкою по Києву та передмістю.

"16 березня ми дізналися, що всі наші кав'ярні-партнери тимчасово зачиняються, і це означало, що нам більше немає кому продавати. Три дні переживала дуже, відпустила частину команди додому і просто сказала: "Все ок, ми щось придумаємо". Але насправді плану у нас не було. Я дуже хочу зберегти команду. Тому моя задача зараз – забезпечити їх роботою. Нас не багато, тож це, на щастя, вдається. Я щиро сподіваюся на краще, але морально готова до будь-якої розв'язки".

16. Роман Пучко, співзасновник та СЕО ReThink

ReThink – організацією, що займається розвитком кругового дизайну, зелених стійких інновацій, а також освітніми проєктами щодо усвідомленого споживання.

"ReThink є некомерційною організацією, що займається розвитком кругового дизайну, зелених стійких інновацій, а також освітніми проектами щодо усвідомленого споживання.

Зараз багато хто вважає, що завдяки карантину стан довкілля настільки покращився, що одразу по його завершенні можна плювати на всілякі ресурсоефективні екоініціативи і пошвидше повертатися back to normal. Це дуже хибне уявлення, і ця криза має навчити нас змінювати спосіб мислення, дизайнування і споживання".

17. Катерина Хропата, Нія Нікель, засновниці студії краси Pryton Krasy

Pryton Krasy – студія краси в Києві, що пропонує догляд та складне фарбування волосся, зокрема з використанням фарб, що реагують на температуру та змінюють колір, піксельне фарбування, короткочасну стилізацію.

"Чесно кажучи, роботи дуже багато, тому нам не було сумно й ми не прощалися назавжди. Для нас це вимушена перерва задля життів наших батьків і сусідів. Ми навіть не розглядаємо варіант закриття бізнесу. Ми хочемо крізь сльози сміятись, але закриватися ми не будемо. Вилазили й із ситуацій погірше, тому з такою точно впораємось. Головне – наша команда з нами і все подолає".

18. Ігор Тинний, підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, ресторатор (співвласник ресторанів "Прага", "Marlin", "Montecchi Capuleti")

"Вся відповідальність за прийняті владою рішення лягла на бізнес. Ми маємо змогу сьогодні залишити лише половину команди, з якою сподіваємось перезапустити проєкти. Ці рішення надзвичайно важкі. Ніхто, на жаль, не може спрогнозувати, яким буде ресторанний ринок після карантину. Єдине, ми розуміємо точно – зовсім іншим. Хто зможе вижити та які будуть потреби у гостя, невідомо. Тому не виключаємо варіанту, що деякі проєкти доведеться закрити або перезапустити".

19. Володимир Дегтярьов, директор та співзасновник PR агенції Newsfront

Newsfront – київська PR агенція, що працює з міжнародними та українськими бізнесами.

"Протягом останнього року ми багато зробили, щоб підготуватись до дистанційної роботи, тому перші ознаки епідемії лише підштовхнули нас до того, щоб пришвидшити процеси. Сервісний бізнес у професіональних послугах тримається на двох китах: клієнти та люди. Клієнти, яким ми допомагаємо проводити інформаційні кампанії, та люди, які втілюють ці кампанії. Над цим ми і працюємо зараз: намагаємося стати ще ближче, незважаючи на брак фізичного спілкування, і з клієнтами, і всередині колективу".



20. Дмитро Бірук та Ігор Близнюк, співвласники простору OPEN ROOM

На фото: Ігор Близнюк

OPEN ROOM – простір в форматі антикафе, який можна орендувати для святкувань, лекцій, майстер класів, практикумів або інших потреб.

"OPEN ROOM – простір, що стане у пригоді кожному. Ось, припустімо, вам необхідно відсвяткувати день народження. Дзвониш, кажеш, що тобі необхідно організувати, коли, на скільки людей і все – можна їхати святкувати.

Закрилися із прикрістю, звісно. Та нашою головною ціллю було не мінімізувати фінансові збитки, а уберегти наших гостей від можливого інфікування. Весь березень і перша половина квітня були повністю заброньовані. І насамперед ми подумали: "Як же прикро, що гості не зможуть провести свої вечірки у запланованному форматі". Закриватися повністю навіть не думаємо. Дане питання ніколи обговорювати не будемо. Це як говорити про евтаназію для своєї дитини, яка спіткнулася і впала".

The Gate Agency

