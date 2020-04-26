О том, как видит свой нашумевший проект сам режиссер, для чего в его фильме понадобилась сцена с младенцами из детдома, о чем расскажет украинцам "Бабий Яр", а также о русских нацистах и украинской потери памяти.
25 апреля 2020, 06:00 — Евгений Руденко, Севгиль Мусаева
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