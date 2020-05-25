Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно

Влітку 2013 року в містечку Врадіївка на Миколаївщині двоє поліцейських побили до напівсмерті та згвалтували місцеву дівчину, 29-річну Ірину Крашкову. "Колеги" прикривали правоохоронців та намагались зам’яти справу, що призвело до масових протестів.

Місцеві мешканці штурмували відділок, били вікна, а згодом пішки пішли до Києва. Акції стали загальнодержавними, а маленьке містечко – символом боротьби проти міліцейського свавілля.

Але не тільки. Згодом говоритимуть, що саме Врадіївка стала першим сірником, який розпалив вогонь протестів на Майдані та призвів до Революції Гідності.

Сім рокiв потому в іншому невеликому місті Кагарлик на Київщині сталася дуже схожа за своїми моторошними деталями трагедія. Двох місцевих поліцейських підозрюють у тому, що вони прямо у відділку згвалтували та жорстоко побили дівчину, яка була свідком у незначній справі.

"Українська правда" розповідає, що сталося у Кагарлику та кого звинувачують у скоєнні цих злочинів.

Нічний відділок

Як розповідають в ДБР, вночі з 23 на 24 травня оперативник Кагарлицького відділку поліції у своєму кабінеті катував жінку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували.

Про історію тортур стало відомо після того, як 26-річна потерпіла звернулася до лікарні з травмами після згвалтування і побиття та звинуватила в цьому поліцейських.

Підозрюваних звинувачують, що вони надівали на потерпілу протигаз, били кийками та гвалтували Фото: ДБР

Паралельно правоохоронці мордували чоловіка, який у цей час також був у відділку. Про те, ким він приходиться жінці, достеменно не відомо, цю інформацію обіцяють оприлюднити вже найближчим часом.

Чоловіку погрожували зґвалтуванням, ставили на коліна, били по голові кийками, надівали протигаз та також стріляли над головою. Зламали ребра та ніс.

У повідомленні ДБР йшлося, що катував та гвалтував один правоохоронець, а саме – оперуповноважений. Хоча зазначається, що затримали двох – окрім вищезгаданого "опера" ще й начальника одного з секторів Кагарлицького відділення.

Перевірка внутрішньої безпеки поліції підтвердила причетність двох поліцейських до побиття та зґвалтування жінки. Згодом джерела УП в ДБР повідомили, що гвалтівників справді було як мінімум двоє.

Бюро проводить розслідування за фактами зґвалтування, катування та перевищення правоохоронцями службових повноважень. Зараз підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Після розголосу поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонили, підрозділ розформували, а весь особовий склад буде переатестований. У відділок вже направили нове керівництво.

Розформуванням відділку закінчилась історія іншого поліцейського свавілля. У серпні 2016 року у містечку Криве озеро на Миколаївщині молодий чоловік загинув, коли шестеро поліцейських намагалися затримати його на власному подвір'ї. Як розповідали рідні, чоловіка почали бити прямо на очах у дружини, його матері та двох дітей, і забили до смерті.

За розвитком справи про згвалтування у відділку Кагарлика українське суспільство слідкуватиме не менш уважно, ніж за Врадіївкою та Кривим озером.

Тим більше ім’я підозрюваних вже відомі. Джерела "Української правди" в правоохоронних органах розповіли, що імовірних поліцейських-катів звати Сергій Суліма та Микола Кузів. Про те, хто вони – читайте далі.

Микола Кузів

Кузів – 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділення Обухівського відділу Київщини.

З дитинства мріяв "вдягнути поліцейський кітель". У 2002 році вступив до Чернігівського юридичного коледжу з виконання покарань, де провчився 3 роки. Вищу освіту, за кілька років, отримав у Київській національній академії внутрішніх справ.

Після коледжу за розподілом пішов працювати у 40-у колонію Дрогобича на Львівщині, був лейтенантом внутрішньої служби. У 2007 – переведений на позицію оперуповноваженого карного розшуку в пункт міліції на станції Трускавець, що також на Львівщині.

У 2015, коли на Сході вже тривала війна, поїхав в Маріуполь на Донеччині, де був оперуповноваженим кримінальної поліції в Приморському відділенні.

Заступав на чергування на блокпостах, брав участь у міських відпрацюваннях.

Мотив поїздки Кузіва в Маріуполь майже поетично описано на сайті Центрального відділу ГУ НП в Донецькій області у 2016: "Вирушив на Схід, щоб власноруч наближати мир та дбати про безпеку мешканців прифронтового Маріуполя".

"Я маю тут бути. Це обов’язок кожного, хто любить свою країну і дбає про неї", – казав Кузів.

На сайті Центрального відділу Донецької поліції є ще дві згадки про Кузіва. У 2016 оперуповноважений розповідав про затримання викрадача телефона, у 2017 – його хвалили за те, що він відгукнувся на крики про допомогу, наздогнав та затримав чоловіка, який вкрав куртку з манекена.

Кузів встиг послужити в Маріуполі Поліція Донецької області

За 2019 рік Кузів встиг попрацювати на Київщині, Донеччині та Львівщині, заробивши за рік трохи більше 205 тисяч гривень. Офіційно не має нерухомості, на дружину записана квартира та земельна ділянка в невеликому місті Рожище Волинської області.

Має двох синів, 11 і 4 років. Місяцем раніше, у лютому 2020, Трускавецький міськсуд зобов’язав Кузіна віддавати третину своєї зарплатні на аліменти дружині, поки обом синам не виповниться 18 років. Чи розведене подружжя – невідомо.

Сергій Сулима

У відкритих джерелах інформації про Сулиму майже немає. Відомо, що 29-річний чоловік – оперуповноважений сектору кримінальної поліції того ж Кагарлицького відділення. На сайті поліції Київщини про нього жодної згадки, хоча працює там щонайменше з 2016 року.

Живе в маленькому селі Обухівського району – Красна Слобідка.

Одружений. Офіційно не має жодної нерухомості. У поліції Київщини за 2019 заробив трохи більше 157 тисяч гривень.

Сергій Сулима до цього випадку нічим особливим по службі не вирізнявся Киев Оперативный

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що Кузів і Сулима за свою службу в правоохоронних органах "нічого суттєвого не зробили" – не розкрили жодного резонансного злочину та не затримали жодного небезпечного злочинця.