Заявление по делам Стерненко и Порошенко

20 років свого існування "Українська правда" завжди стояла на засадах незалежної журналістики, демократії, захисту прав людини та права на мирний протест.

Наша країна сплатила і продовжує сплачувати високу ціну за можливість змін.

Тому ми впевнені – вчорашнім подіям у Шевченківському суді та під ним, де обирався запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, та останнім подіям довкола п’ятого президента Петра Порошенка – не місце у новітній історії України.

Суд над Стерненком дуже нагадує нашвидкуруч зрежисоване шоу із завідомо визначеним фіналом. А кадри побиття правоохоронцями активістів під судом викликають болючі спогади часів до Революції Гідності, коли наявність кайданок та кийка були атрибутами міліцейської вседозволеності, а не захисту правопорядку.

В той же час кількість та якість справ проти експрезидента більше схожі на маніакальні пошуки зачіпок, щоб посадити Порошенка будь-якою ціною, і нагадує звичайну помсту, а не усвідомлене прагнення добитися справедливості.

Іронія долі – Порошенко, як ніхто інший чудово знає про нашу принциповість і неупередженість, оскільки сам неодноразово піддавався змістовній критиці з боку "Української правди".

Однак зараз, як людина, що потерпає від вибіркового судочинства, він може розраховувати на нашу увагу.

Як і кожний, хто стикається з несправедливістю.

Разом з тим ми хотіли б зупинитися на риториці, до якої часом вдаються прихильники Порошенка і Стерненка стосовно журналістів УП.

Не вважаємо її гідною представників громадянського суспільства. Дискусія завжди має вестися з повагою. Без переходу на особистості й образи.

Неправильно, захищаючи одних, ображати та зневажати інших. Пропонуємо вам та вашим друзям припинити це цькування та прибрати ворожу тональність.

"Українська правда" – це видання з власною громадянською позицією, яку ми не раз висловлювали. В тому числі – у цьому тексті.

Але незважаючи на свої погляди, чи можемо ми, як професійні журналісти, закривати очі на факти? Ні. Чи повинні ми писати тільки те, що сподобається тій чи іншій стороні? Точно ні.

Ми цінуємо та захищаємо свою незалежність. "Українська правда" була створена та лишається під керівництвом українських журналістів з 2000 року.

Ми вважаємо одним із наших найбільших здобутків свою незалежність від політичних партій та великого бізнесу, яка зберігається від заснування і донині.

Будь-яке намагання вплинути на нашу роботу з боку політиків, активістів, чиновників чи представників бізнесу (будь-кого) ми можемо розцінювати як тиск, а намагання обмежити наше право повідомляти факти суспільству – як спробу цензури.

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Наша редакція керується принципами та правилами чесної, критичної та незалежної журналістики у своїй роботі.

Нагадуємо кілька з них: