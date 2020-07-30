"Я не разбираюсь во взрывчатке. Я музыкант". Андрей Антоненко и его защита отвечают на вопросы УП

Минуло 4 роки від вбивства журналіста Павла Шеремета. Під арештом перебувають двоє підозрюваних. Ще одна – під заставою. Розслідування щодо них завершене і може піти в суд уже в кінця літа.

Однак залишається чимало запитань. 20 липня цього року "Українська правда" перелічила їх у підсумковому матеріалі про хід справи. Деякі з цих запитань тягнуться від однієї нашої публікації до іншої, не отримуючи відповіді чи то від слідства, чи то від захисту.

Але ми, як і суспільство загалом, зацікавлені чути і співставляти позиції з обох сторін. Саме тому тривалий час намагались організувати інтерв’ю з усіма підозрюваними і надіслали свої запитання захисникам. Отримали відповіді від Юлії Кузьменко, якими і завершувався матеріал до четвертих роковин вбивства.

Вже після його публікації до УП звернувся захист музиканта Андрія Антоненка. Спершу – з вимогою опублікувати свою позицію щодо тих питань, які ми публічно поставили у матеріалі. Згодом, після наших наполягань – з відповідями на повний перелік запитань, завчасно переданий адвокатам під час підготовки тексту.

За словами захисту, це відповіді написані вже особисто Антоненком, але доповнені адвокатом. Ці доповнення у тексті взяті у квадратні дужки.

– Ви досить відомі у добровольчих колах. Як думаєте, чому ваша музика отримала таку популярність серед військових? Ви говорили, що товаришували зі спецпризначенцями до того, як написали "Тихо прийшов, тихо пішов", і до того, як власне пішли служити. Як почались ваші стосунки з ССО?

– Моя музика популярна не тільки серед військових. А чому саме військовим сподобалась, то треба в них запитати. Думаю, що вона чесна і якісна.

Як почалися стосунки із ССО? Та як із усіма у житті. Приїхав із концертом із Сашком Положинським (Тартак), познайомились. Подружились так само, як із багатьма іншими. Все просто.

– У новій підозрі слідство називає мотивом вбивства створення "вкрай резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Чи було у вас колись бажання організувати чи спровокувати масові протести? Чи було в 2016 році щось, що вас не влаштовувало в політичному устрої?

– Про які акції протесту, провокації, організації ви запитуєте? Я музикант. Все, що мене цікавить – це музика та концерти. Революцію гідності і боротьбу проти російської агресії я теж підтримував музикою. Пишу в минулому, бо на жаль, в ув'язненні я позбавлений можливості творити.

– Після вашого затримання ваш знайомий Олексій Єрмілов заявив про ваше алібі. Потім виявилось, що воно не відповідає дійсности, і поліція використовувала цей факт проти вас.

Наскільки близько ви знайомі з Єрміловим? Чому, на вашу думку, він заявив про алібі? Хто повідомив про наявність цього алібі вам? Чому про таке алібі (баню у Ворзелі) особисто ви говорили журналістам на першому засіданні суду? Чому на це алібі посилався ваш адвокат Костянтин Татарченко?

– На початку як я так і мої адвокати взагалі були позбавлені будь-якої інформації. Я нормально не міг нічого пригадати. Олексій Єрмілов – це товариш мого брата. Звісно, я його знаю. Бував в нього кілька разів. Навіть у Ворзелі, але в інший день. Давав уроки гри на гітарі, бо викладав в той час музику. Але дружбою це не назвеш. Чому він заявив про алібі? Мені не відомо.

Про його заяву мені повідомив адвокат [Костянтин Татарченко]. Якраз на першому засіданні. Пізніше з'ясувалось, що він сам дізнався через ЗМІ. Чому, і де він казав про "беззаперечне алібі", мені не відомо. Ми ніколи ніде не заявляли і не посилались на то алібі. А коли він сам допитав Єрмілова 19.12.2019, стало зрозуміло, що той щось плутає.

Або свідомо бреше, працюючи на слідство, бо про алібі слідчим він повідомив з подачі [заступника] генпрокурора Чумака [екс-заступник Генпрокурора Віктор Чумак особисто продовжував строк слідства 3.02.2020]. Це є в протоколі допиту.

фото: Reuters

– Чому спочатку вирішили відмовитись від надання показів? Чи було це вашим особистим рішенням?

– Чому в перші дні відмовились? Ми мали зрозуміти, що взагалі відбувається і все пригадати. Як кажуть, не кожен день тебе звинувачують в тому, до чого ти не маєш ніякого відношення.

[З урахуванням того, що злочин відбувся за 3,5 роки до пред'явлення підозри, людина, яка ні в чому не винна, завідомо не пам'ятає події тих днів. Андрій Антоненко і його адвокати були весь той час повністю позбавлені доступу до його записів (Google, Facebook, телефонні трафіки) і тому на початку захист рекомендував відмовитися від дачі показань, щоб не вводити слідство в оману і не скомпрометувати себе хибними свідченнями.

Після того, як захист проаналізував місцезнаходження і спілкування пана Антоненка в ті дні, 28 грудня о 12:20 він дав вичерпні показання які ми повністю опублікували. Однак навіть і цими показаннями слідство намагалося пізніше маніпулювати на обґрунтування позбавлення його свободи].

– Чи відомо вам, що з хроніки на вашій FB-сторінці зникли кілька дописів, що стосувались справи Павла Шеремета? Чи є у вас версії, як і чому це сталось?

– Мені невідомо що відбувається на моїй стрічці у Facebook.

[Андрій Антоненко не знає, що таке приховані пости і не зрозумів питання. Мова про три поста зі словом "Шеремет", які не видалені, але приховані з хроніки. Докази того, що це не справа рук Антоненка ми надавали УП].

Від УП: Після затримання підозрюваних ми помітили, що декілька постів Антоненка та Юлії Кузьменко, що стосувались вбивства Шеремета або розслідування справи, приховані з їхніх стрічок. В одному з постів музиканта від 2016 року, зокрема, йшлося що слідчі, відпрацьовуючи прилеглі до місця вбивства будинки, приходили до Антоненка додому.

Захист запевняє, що публікації не були приховані вручну, і на підтвердження своїх слів показував УП хроніку Антоненка, де видно, що пости мають статус "публічних".

– Слідство слухало телефонні дзвінки фігурантів справи, однак серед оприлюднених записів немає ваших розмов. Чому, на вашу думку? Вам відомо, чи існують взагалі такі записи і як довго прослуховували телефони?

– Чому немає моїх розмов? Вочевидь таких дзвінків та розмов [які б підтверджували підозру] не існує.

[На момент відповіді Антоненко ще не повністю був знайомий з матеріалами і не знав, що його почали "слухати" з березня 2019 року просто як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. О.Гончара, за весь цей час жодних розмов, які навіть віддалено стосуються злочину, не було знайдено].

Фото: УП

– Прокуратура посилалась на записи інших розмов, де нібито ваші знайомі впізнають вас на відео. Чи відомо вам, що це за люди? Наскільки близько ви знайомі? Чи говорили вам ці або інші люди колись, що ви схожі на вбивцю Павла Шеремета?

– Читав це. Дві сусідки, будучи допитані на предмет брифінгу, повідомили (дослівно): "не можу стверджувати що на відео Андрій, в силу жахливої якості, за статурою нічого сказати не можу, за ходою схожий, але не на 100%".

Решта двоє – поліція підслухала їхні розмови, де вони кажуть, що передивилися брифінг і повірили. Я уяви не маю, що то за люди. Вперше побачив ті прізвища. Більш того, я впевнений, що вони особисто мене теж не знають.

Там була така цікава фраза, що один із тих, нібито моїх знайомих, побачив у злочинця принт із написом Riffmaster! Навіть так. Щодо останнього питання, то якщо є люди, які дійсно знають вбивцю Шеремета, то хай нарешті його покажуть.

– Ви, ваші друзі та захисники неодноразово звертали увагу на форму бороди – що вона у вас не схожа на бороду ймовірного вбивці. Ви також говорили, що з 2013 року носите лише суцільну бороду, з бакенбардами. Але в мережі можна знайти ваші фото після 2013 року саме з бородою-еспаньйолкою. Можете пояснити ці розбіжності?

– Не пам'ятаю точно як я висловився, я з 2013 року носив майже завжди бороду з баками. У 2017–2018 ймовірно голив щоки для фотосесії, але факти і фото кажуть самі за себе. Станом на 20 липня бакенбарди були, решта — не важливе.

Хоча основною відмінністю захист називає не бороду, а зріст [180 см у пана Антоненка проти 170-172 у "бомбіста"], борода теж має значення. На фото в FB чітко видно бакенбарди [21 липня 2016 року борода була от такою, а 19 липня 2016 року — от такою] На відео [з О.Гончара,42] у зловмисника явно нема бакенбардів, в певний момент йому прямо в щоку світить вуличний ліхтар.

Мої фотографії з іншою формою бороди датовані не те що іншими днями, а навіть іншими роками, отже вони не можуть в жодний бік свідчити "за" чи "проти" схожості. Я ж не показую свої дитячі фото на підтвердження зросту, і бороди там взагалі немає. Навіщо так маніпулювати?

Фото: УП

– Чи вплинула якось на вашу ходу та рухи під час ходи, перенесена у 2016 році операція? Можливо, не кульганням, як говорило слідство і що ви заперечували, а іншими наслідками?

– Щодо операції. Ні, ніяк не вплинула на ходу. Операція була не на зв'язках і не на суглобах. Звичайний варикоз. Лікар-хірург надавав всі довідки того періоду.

Натомість тут інше питання: якщо той на відео кульгавий, чому це жодним чином не згадується в експертизах [і взагалі ніде в матеріалах справи]? Тому що тоді б довелося написати, що є відмінність у ході зі мною. На еталонному відео 2019 року ніхто не кульгає. Щоб усе виглядало переконливо, про кульгання експерти раптом забули.

– Ви відмовились від слідчого експерименту, бо ваших захисників тоді вчасно не повідомили. Тепер слідство використовує цю відмову проти вас. Чи готові ви до експерименту, проходження "детектору брехні"? Чи намагався ваш захист ініціювати такі слідчі дії?

– Про відмови – брехня. Ми не відмовлялись від жодних слідчих дій, а наполягали на їх законному проведенні, з адвокатами. Від поліграфа ми також не відмовлялись. Ми запропонували незалежну експертизу із залученням іноземних спеців, позаяк існували обґрунтовані ризики фальсифікації зі сторони слідства.

Уявіть, той самий психолог, що оголосив ходу "невербальною поведінкою" і підписав цю маячню, тепер пропонувався мені в новій іпостасі – поліграфолога! Кажуть, інших у нас нема.

Слідчий експеримент я і зараз готовий пройти, якщо мене звільнять з-під варти, тобто не будуть водити на ланцюжку, як Юлю, і за умови, що відео одразу після цього покажуть. Але цього вони бояться більш за все.

– Чи є у вас зв'язки у правоохоронних органах, високопоставлені знайомі?

– Зв'язків з правоохоронними органами не маю.

[Андрій Антоненко не має жодного свідомого знайомства в СБУ, ГУР МО, СЗР, прокуратурі, вищих ланках поліції та аналогічних структурах.

"Правоохоронні органи" — поняття занадто широке, може він знає якогось податкового інспектора, патрульного поліцейського, однак питання, як ми розуміємо, в його зв'язках з особами, які здатні у якийсь спосіб в силу посади бути причетними до організації злочину або покривати його. Нічиїх завдань він ніколи не виконував і ніяких зв’язків не має].

– МВС натякала на причетність до справи Шеремета Служби безпеки України. Чи маєте ви контакти з СБУ? Чи колись співпрацювали, виконували будь-які завдання СБУ? Чи обговорювали колись із кимось з СБУ справу Шеремета? Чи пов'язані ви з роботою департаменту Т?

– Із СБУ ніколи не співпрацював і мені не відомо про їхні структури та відділи.

– Чи питало вас слідство про зв’язки з СБУ або іншими правоохоронними органами?

– Такого не пригадую. Протокол мого допиту є в публічному доступі.

Фото: УП

– Арсен Аваков говорив, що підозрюваним хтось міг передавати інформацію про слідство. Протягом останніх 3,5 років чи отримували будь-яку невідому суспільству інформацію про розслідування вбивства?

– Арсен Аваков багато чого говорив різного. Таке питання, я думаю, треба поставити тим, хто має відношення до злочину. Але точно не мені.

– Неодноразово у резонансних справах, в яких у суспільства виникали сумніви щодо неупередженості поліції, активісти чи фігуранти домагались передачі справи в СБУ? Ви би хотіли, щоб слідство у справі Шеремета доручили СБУ? Чи не намагались вимагати зміни підслідності?

– Мені складно відповісти на це питання, оскільки справа від початку сфабрикована, побудована на брехні і маніпуляціях, починаючі із "захоплення величчю арійської раси".

[Ні, ми не вимагали передачі справи в СБУ. Підслідність Національної поліції була визначена Генеральним прокурором і на етапі після пред'явлення підозри зміна підслідності ніколи не практикується. Справи фальсифікації доказів і порушення права на захист розслідує ДБР].

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Україна)

– Звучали такі версії, що ймовірні вбивці могли не знати, що вони роблять. Наскільки добре ви можете впізнати за вагою, зовнішнім виглядом вибуховий пристрій?

– Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант. А в ССО із 2017 року. Задачі в мене інші. Реклама ССО. Рекрутінг. Знаю про парашути, міни бачив лише учбові, вихолощені або на фото. Але якби мені навіть рідна мати запропонувала причепити комусь вночі під машину незрозумілу мені річ, я б не став цього робити.

– На вашу думку, чому саме ви стали підозрюваним у вбивстві Шеремета?

– Тут є версія. Одна з них – замовлення ФСБ, оскільки я відома і вагома людина в ССО. Роблю важливу роботу. Неофіційно називають Обличчям ССО. Так що все може бути. Демотивація збройних сил.

[Це припущення Андрія, яке він вільний висловлювати, але у захисників подекуди інша версія].

– Якби наново пережити час від моменту вашого затримання і до сьогодні, чи змінили би ви щось у своїх діях, поведінці під час затримання, під час допитів чи судів?

– Я б не хотів знов пережити ті моменти. Досить.

– Відкрите питання: якщо ви хочете щось додати до своїх слів.

– Як я вже зазначив, вся справа побудована на брехні, маніпуляціях, фабрикаціях, фальсифікації. До того ж заполітизована появою державних високопосадовців, президента, міністра. Порушення конституційного права на презумпцію невинуватості і автоматично тиск на правоохоронні органи та суд.

Ані я, ані інші не маємо жодного відношення та причетності до злочину. А якщо є якісь сумніви, спитайте у них три речі: як Бірч підписав український текст і куди зник англійський? Чому мій власний зріст є таємним від мене і чому мені досі його не підтвердили бумагою?

[Захисники подали клопотання 29 січня, але вперше побачать висновок експертизи про зріст (180) 11 червня, раніше зріст з тюремної картки був названий персональними даними А. Антоненка, які не можна показувати йому "заради його безпеки"].

І третє: чому нам з Юлією Кузьменко жодного разу не запропонували удвох пройти під камерами у присутності адвокатів, але без поводка?

[Пізніше адвокати з'ясували, що експеримент з Юлією Кузьменко провалився саме через ланцюжок]

P.S. "Українська правда" вкотре закликає третю підозрювану, Яну Дугарь, погодитись на інтерв’ю, а представників поліції та прокуратури, у такому ж форматі, відповісти на претензії опонентів.

Соня Лукашова, УП