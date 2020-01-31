Поліція спростувала заяву Олексія Єрмілова про алібі підозрюваного у справі Павла Шеремета Андрія Антоненка, згідно з якою останній в ніч перед убивством гостював у товариша у Ворзелі.

Джерело: поліція

Деталі: 13 грудня 2019 року у прямому ефірі одного з телеканалів товариш Антоненка Єрмілов повідомив: "Пан Андрій був у мене за городом у Ворзелі, це 40 км від Києва. Він був з 19-го числа в мене. Вчив мене грати на гітарі, потім ми пили пиво, їли м'ясо, і він залишився ночувати. О 9-й ранку він повіз мене у Київ. Ніяким чином він не міг опинитися там, де стався цей злочин".

Слідчі перевірили трафік телефонів Єрмілова і викликали його на допит.

Під час допиту, в присутності адвоката, він визнав, що помилково публічно заявив про те, що Антоненко в ніч перед убивством був у нього вдома.

Поліція вирішила "розсекретити відео допиту".

Водночас, близький до адвокатів юрист Масі Найєм, який відійшов від захисту Антоненка через конфлікт інтересів, повідомляв, що захист Антоненка не підтримував версію Єрмілова.

Натомість, за словами Найєма, адвокати підозрюваного стверджували, що "19 липня 2016 року він знаходився вдома на Старовокзальній і це підтверджує не лише його дружина, а й дані з аккаунтів Google і Facebook, а також люди, з якими він зустрічався і листувався".

Що передувало: Музикант Андрій Антоненко, якого правоохоронці вважають організатором вбивства журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року, вбачає політичне переслідування і не виключає причетність Кремля до версії слідства.

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