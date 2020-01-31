Поліція спростувала заяву Олексія Єрмілова про алібі підозрюваного у справі Павла Шеремета Андрія Антоненка, згідно з якою останній в ніч перед убивством гостював у товариша у Ворзелі.

Джерело: поліція

Деталі: 13 грудня 2019 року у прямому ефірі одного з телеканалів товариш Антоненка Єрмілов повідомив: "Пан Андрій був у мене за городом у Ворзелі, це 40 км від Києва. Він був з 19-го числа в мене. Вчив мене грати на гітарі, потім ми пили пиво, їли м'ясо, і він залишився ночувати. О 9-й ранку він повіз мене у Київ. Ніяким чином він не міг опинитися там, де стався цей злочин".

Слідчі перевірили трафік телефонів Єрмілова і викликали його на допит.

Під час допиту, в присутності адвоката, він визнав, що помилково публічно заявив про те, що Антоненко в ніч перед убивством був у нього вдома.

Поліція вирішила "розсекретити відео допиту".

Реакція адвокатів Антоненка: "Захист вважає заяву Нацполіції про перевірку фейкового алібі Антоненка після 50 днів ув'язнення невинних людей інсинуаціями й імітацією активності слідства.

Ми тоді ще негайно перевірили заяву пана Єрмілова після офіційного отримання його свідчень, спростували та забули про неї, чому цю тему підняли через 2 місяці?

Чому б слідчим замість цього не перевірити справжні алібі, заявлені захистом пані Кузьменко і пані Дугарь? Чому б не порівняти ріст Антоненка з результати фототехнічної експертизи росту зловмисників? Нехай краще розповідатимуть, куди з експертиз зникло згадування про кульгання Антоненка.

Нагадуємо: хибна підозра зупинила пошук справжніх злочинців".

Що передувало: Музикант Андрій Антоненко, якого правоохоронці вважають організатором вбивства журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року, вбачає політичне переслідування і не виключає причетність Кремля до версії слідства.

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

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