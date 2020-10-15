Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит

Оголошена президентом ініціатива з опитування громадян викликала хвилю реакцій та оцінок.

Вочевидь, така форма прямої комунікації влади з громадянами може вплинути не лише на результати виборів, а й на політичні процеси в Україні у більш тривалій перспективі.

Тому було б не зайвим подивитися і подумати, якими можуть бути наслідки цієї ініціативи.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спеціально для "Української правди" підготував низку матеріалів, у яких ми спробуємо, спираючись на дані опитувань громадської думки, показати очікувану та ймовірну реакцію наших співгромадян на запитання президента.

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Наголошуємо, що це дані нещодавнього репрезентативного загальнонаціонального опитування, а тому відображає настрої серед громадян, незалежно від того, прийдуть чи не прийдуть вони на вибори, візьмуть чи не візьмуть участь у президентському опитуванні.

Почнемо з першого озвученого президентом питання "Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?".

Поки що ми не будемо критикувати саме формулювання, а саме його ключову частину – поняття "корупції в особливо великих масштабах".

Зупинимося на тому, що більшість наших співгромадян зреагує саме на поняття "корупції". А підказка "в особливо великих масштабах" потрібна, щоб люди думали не про "подяки" вчителям і лікарям, а про дії політиків і посадовців найвищого рівня.

Наприкінці серпня, точніше з 22 по 31 серпня цього року, Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології провів загальнонаціональне опитування, в якому ми поставили низку питань про ставлення наших співгромадян до корупції.

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Було опитано 2005 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій) методом обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів.

Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Отже, основні результати, які показують ставлення громадян, такі:

Чотири з п’яти українців вважають, що корупція має надзвичайний вплив на життя в країні: 50% кажуть про дуже сильний вплив, ще 31% – про сильний вплив. Так само 40% респондентів вважають корупцію найбільшою проблемою країни, ще 41,5% – серйозною проблемою, хоча є й важливіші питання.

З цієї точки зору, президент потрапив у ціль: корупцію справді обговорюють всі й досить часто. І в даному разі, як показує аналіз опитування, звернення Володимира Зеленського знайде відгук навіть серед більшості прихильників його політичних суперників, які вважають корупцію проблемою і загрозою.

Водночас, коли ми запитали громадян, чи виникали в них особисто проблеми через корупційні дії інших осіб, 39% респондентів сказали, що таких проблем не було, ще 16% – завагалися з відповіддю.

Про серйозні проблеми через корупцію сказали майже 10% (9,8%), про певні проблеми – 34%. Частіше за інших на проблеми через корупцію скаржилися мешканці центральної України (50%) та респонденти з вищою і незакінченою вищою освітою (52%).

Можна припустити, що для таких громадян важливо, щоб влада все-таки починала щось робити і когось саджати, не чекаючи наступної весни.

Чи всі вони повірять, що пожиттєве ув’язнення для корупціонерів і є таким хорошим стартом? На нашу думку, люди з вищою освітою все-таки чекатимуть рішень, а не ефектних звернень.

А от у центральних областях прихильники інших партій підтримають ініціативу президента, навіть якщо проголосують за своїх на місцевих виборах.

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Йдемо далі. Ми запитали співгромадян, чому корупція, хабарництво та підкуп посадових осіб поширені в Україні? Люди могли обрати кілька варіантів відповіді.

41,8% респондентів заявили, що корупція – ганебне явище, яке не має ніяких об’єктивних підстав. Водночас 36% вважають, що корупція – це складова суспільних традицій. Решта варіантів набрали 13% і менше.

Респонденти з південних та західних областей частіше обирали варіант про корупцію як складову традицій (42,2% та 43,4%). А от варіант про ганебне явище частіше обирали респонденти у центрі (47,5%) та на сході країни (53,45).

Так само реагували багато респондентів, які у разі проведення парламентських виборів проголосували б за "Слугу народу" (42,2%), ОПЗЖ (44,3%) та Батьківщину (47,4%) чи не пішли б на вибори (44,5%)

Отже, зробимо таке припущення: меседж президента явно розрахований на громадян, які вважають корупцію неприпустимою . Їх досить багато. Відповідно, у боротьбі з нею вони можуть виправдати чимало засобів.

Запровадження пожиттєвого ув’язнення за цей злочин буде сприйнято ними переважно схвально.

Ба більше, багато прихильників опозиційних партій не зрозуміють своїх лідерів, які будуть критикувати за це президента. І, можливо, змусить передумати частину тих, хто не ходить на вибори, піти і взяти участь у опитуванні.

Зрештою ми також поцікавилися думкою громадян про те, чому попри численні спроби та зусилля корупція лишається чинником політичного життя в Україні. Респонденти могли обирати різні варіанти відповіді. В цілому картина виглядає так.

Попри численні спроби та зусилля корупція лишається чинником політичного життя в Україні. Чи серед перерахованих нижче імовірних причин такого становища є такі, що спадали Вам на думку? (виділіть, будь ласка, тільки ті твердження, про які Ви самі думали і вважаєте важливими)

% Люди обирають корумпованих політиків, не задумуючись про їхнє минуле і ким вони є насправді 30,5 Боротьба з корупцією не досягає мети через нерішучість або незацікавленість керівництва держави 30,0 У політику практично неможливо пробитися без великих грошей, тому туди йдуть, щоб заробити 25,7 Політика є похідною від бізнес-інтересів, бізнес корумпує політиків заради прибутків 22,3 Боротьба з корупцією не приносить результатів через слабкість нових антикорупційних органів 18,8 Попри два Майдани система лишилася незмінною і штовхає політиків до корупції 18,2 Корупція притаманна більшості, тому боротьба з нею є малорезультативною 17,2 Справжня боротьба з корупцією вимагає дотримання закону і тому не може принести швидких результатів 14,9 Чесні правоохоронці та журналісти-розслідувачі програють корумпованим політикам через слабку підтримку з боку суспільства 12,4 Важко відповісти/Відмова 11,2

*в табличці для зручності варіанти розташовані від найбільшого значення до найменшого

Отже, 30% українців не вірять, що керівництво держави (мова не лише про Зеленського, а й про усіх, хто був до нього) було і є достатньо рішучим і зацікавленим у боротьбі з корупцією.

Не виключено, що ініціатива з пожиттєвим ув’язненням якраз і спрямована на те, щоб переконати частину таких скептиків у тому, що чинний президент не такий. Але навряд чи це спрацює як засіб переконати виборців піти і проголосувати за "Слугу народу".

***

Коротко підсумуємо. Перше запитання президента, якщо подивитися на настрої українців, розраховане більше на зміцнення його власних позицій, ніж на підтримку партії.

Водночас зрозуміло, що не тяжкість покарання, а його невідворотність може бути важливою перепоною для поширення корупції серед політиків і посадовців усіх рівнів.

А попередження корупції залежить від здатності громадян опиратися корупційним практикам і не боятися помсти з боку корумпованих осіб, які займаються здирництвом, особливо якщо вони працюють в органах влади.

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Розслідування складних корупційних злочинів, де переплетені інтереси політичних лідерів та олігархів, потребує якісної і незалежної роботи слідчих та суддів, а не нових статей у Кримінальному кодексі.

Тому в даному разі влада ризикує отримати очікувану відповідь від громадян, яка, втім, навряд чи допоможе побороти корупцію.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, спеціально для УП

Що ви думаєте про "референдум" Зеленського? Опитування УП



Президент Володимир Зеленський анонсував проведення "всенародного опитування", на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань.



Політичні експерти і опоненти влади характеризують опитування від Зеленського як передвиборчу технологію, та й самі питання ще можуть змінити, однак УП пропонує своїм читачам самим оцінити актуальність президентської ініціативи та відповісти на підняті на Банковій теми.