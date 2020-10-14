Зеленський озвучив перше питання свого опитування
Президент Володимир Зеленський оголосив перше з 5 питань, які він має намір винести на опитування 25 жовтня – про довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Дослівно: "25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань.
Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?
Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти, бо Україна – це ти".
Що передувало: 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.
В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
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