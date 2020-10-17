Все, что вы хотели спросить о избирательных бюллетенях, которые получите 25 октября 2020

25 жовтня в країні відбудуться місцеві вибори, на яких буде багато чого нового – нове виборче законодавство, нова виборча система, нові бюлетені…

Давайте розберемось, скільки та які саме бюлетені можна буде отримати на виборчій дільниці, як з їхньою допомогою проголосувати, аби ваш голос точно був зарахований, та чому друг з іншого району міста може отримати бюлетень з абсолютно іншими прізвищами кандидатів.

Скільки і які бюлетені отримає виборець?

Кожен виборець отримає на своїй виборчій дільниці бюлетені кількох типів. Може бути 2 або 3 типи бюлетенів для одного виборця, і це залежить від того населеного пункту, де виборець живе та голосує.

Основна різниця між бюлетенями така, що в одному треба буде поставити лише одну позначку, а в іншому – поставити позначку та вписати цифру за трафаретом.

Цей новий тип бюлетенів, де треба і поставити позначку, і вписати цифру за трафаретом, отримає кожен виборець, незалежно від того, в якому населеному пункті мешкає. Тому розберемось спочатку з новим типом.

Як виглядатиме новий бюлетень?

Нові бюлетені отримає кожен виборець для голосування за кандидатів у депутати до обласної ради та районної ради. Їх також отримають ті виборці, які обиратимуть міську, сільську або селищну раду із кількістю виборців 10 тисяч і більше.

Такий бюлетень міститиме ліворуч назву партії та прізвище кандидата єдиного виборчого списку, який гарантовано пройде до ради, якщо партія подолає прохідний бар’єр, посередині два квадратики для голосування, а праворуч список прізвищ із 5–12 кандидатів від цієї партії.

Таким чином, у першому квадратику необхідно поставити плюсик або іншу позначку за партію, а в другому квадратику вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12).

Скільки бюлетенів може отримати один виборець?

Зазвичай у більшості населених пунктів України виборець отримає 4 виборчі бюлетені для голосування за кандидатів на посаду:

1) міського (сільського або селищного) голови;

2) депутатів міської (сільської або селищної) ради;

3) депутатів районної ради;

4) депутатів обласної ради.

Але буде і кілька винятків.

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2 бюлетені отримають виборці міста Києва. Мешканці столиці голосуватимуть лише за міського голову та за депутатів міської ради.

3 бюлетені отримають виборці, які мають виборчу адресу на підконтрольній українській владі території Донеччини та Луганщини. Вони голосуватимуть за очільника свого населеного пункту, за депутатів до місцевої ради та за депутатів до районної ради. Виборів до обласних рад там не буде.

У 18 громадах на підконтрольній території вибори також не були призначені Центральною виборчою комісією на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій, відповідно там вони також не відбудуться.

5 бюлетенів отримають виборці Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Херсона, бо мають ще вибори до районних у місті рад. До цих бюлетенів також треба буде вносити дві позначки – традиційну "галочку" за партію та в сусідній клітинці вписувати номер кандидата від цієї ж партії.

Також 5 бюлетенів отримають деякі виборці на Чернігівщині, але за інших обставин, і цей п’ятий бюлетень буде візуально інакшим. В одномандатному виборчому окрузі №208 у цей же день відбуватимуться довибори до Верховної Ради. Бюлетень буде із прізвищами кандидатів. Такі бюлетені отримають виборці Бахмацького, Борзнянського, Куликівського, Менського, Талалаївського та частини Ічнянського районів.

Як формується бюлетень?

Нова виборча система – це не лише нова форма нових бюлетенів, але й новий принцип формування переліку кандидатів у цих бюлетенях.

Чи будуть бюлетені однакові в межах одного міста, села чи селища?

Кожна адміністративно-територіальна одиниця, в якій обирається рада (село, селище, місто, район, область), буде ділитись на округи, причому кожна така територія матиме свій поділ, який загалом може і часто не буде співпадати один з одним.

Тому можна прийти на свою виборчу дільницю у своєму місті та обирати партію й депутата у територіальному окрузі міста №1, обирати партію й депутата у територіальному окрузі району №2, обирати партію й депутата у територіальному окрузі області №3 – і все це на одній і тій же своїй виборчій дільниці. Тож точно можна сказати, що ідентичні бюлетені отримають люди на одній виборчій дільниці щодо навіть сусідньої дільниці – це вже залежить від ряду деталей.

Поділ на округи у кожній адміністративно-територіальній одиниці (місто/село/селище, район, область) визначається за певною формулою, але від загальної кількості депутатів, які мають бути обрані до ради. Кількість таких територіальних виборчих округів залежить від кількісного складу місцевої ради: що більше депутатів має бути обрано, то більшою буде кількість створених округів.

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Але однаковими для мешканців одного населеного пункту точно будуть бюлетені для голосування за кандидата на посаду міського (сільського чи селищного) голови. У цьому випадку територія населеного пункту буде одним єдиним округом.

Як формується перелік кандидатів, які потрапляють до бюлетенів?

Кожна партія формує два типи списків кандидатів: єдиний виборчий список і декілька окремих для територіальних виборчих округів.

Візьмемо, до прикладу, таку адміністративно-територіальну одиницю, як місто, яке має 3 округи.

Партія висуває єдиний виборчий список у місті, де перший номер з цього списку гарантовано потрапить до складу міської ради, якщо партія набере 5% прохідного бар’єра.

Решту ж кандидатів єдиного виборчого списку, починаючи з номера 2 і до останнього, партія розподіляє за власним бажанням й розміщує в цих трьох окремих територіальних виборчих списках, які якраз і потраплять до виборців у бюлетенях – у кожному окрузі свій список і свій бюлетень.

Тобто спільним у всіх цих трьох різних бюлетенях у межах міста в контексті цієї партії буде ліва частина – назва партії та зазначення першого номера в єдиному виборчому списку в місті, за яким гарантовано закріплено місце в раді, якщо партія пройде, і який не бере персоналізованої участі у голосуванні.

Спільним також буде колір бюлетенів по всій країні для кожного типу виборів. Так, депутатів обласних рад обиратимемо за допомогою блакитних бюлетенів, депутатів районних рад – світло–зелених, депутатів міських рад – світло-жовтих, а депутатів сільських і селищних рад – кремових.

Натомість за кандидата на посаду голови міста, села чи селища будемо голосувати бюлетенем світло-рожевого кольору. Виборці тих кількох великих міст, які отримають 5 бюлетенів через те, що обиратимуть також районні в містах ради, також отримають бюлетень світло-сірого кольору.

Так формуватимуться єдиний виборчий список та відповідні окремі територіальні виборчі списки для обласної ради, районної ради та міської (сільської чи селищної) рад, якщо кількість виборців 10 тисяч і більше.

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Як заповнювати бюлетень?

Порядок заповнення бюлетенів описаний у частинах 7 і 8 статті 248 Виборчого кодексу України. Там зазначений максимально правильний варіант, аби на етапі підрахунку голосів у членів комісій не виникало сумнівів і запитань.

Звісно, завжди є можливість, що члени комісії приймуть колегіальне рішення, аби визначити волевиявлення виборця, якщо позначка була не надто точна чи не відповідала максимально правильному варіанту. Але варто одразу намагатись заповнити бюлетень максимально уважно, точно і правильно.

Як користуватись новим бюлетенем?

Щоб проголосувати за кандидата у депутати до обласної, районної та міської, сільської або селищної ради із кількістю виборців 10 тисяч і більше, у першому квадратику ставимо "плюсик" або будь-яку іншу позначку, обираючи партію, а в сусідньому квадратику вписуємо номер за трафаретом.

Варто зауважити, що вносити треба максимально точний номер, який зазначено поряд із прізвищем обраного кандидата (наприклад: не 06, а 6; не 01, а 1 тощо). Ці цифри необхідно писати так, як раніше писали індекси на листівках та поштових конвертах в Україні.

Які бюлетені вважатимуться недійсними або як НЕ треба голосувати?

Перелік підстав визнати бюлетень недійсним зазначений у частині 29 статті 250 Виборчого кодексу України. Але для виборців найголовнішими будуть фактично два пункти, які регулюють питання, де не варто ставити плюсик чи будь-яку іншу позначку або цифру. А саме – не треба ставити позначки за кілька партій або лише вписувати номер кандидата без позначки за партію.

Так, голос виборця точно НЕ буде зараховано, якщо виборець:

проголосує за кандидата, але не поставить позначку за партію;

поставить позначки навпроти декількох партій.

Що робити, якщо я помилюсь?

Частина 12 статті 248 Виборчого кодексу України передбачає для виборця право на помилку. У такому випадку необхідно:

виборцю невідкладно звернутись до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, із письмовою заявою та проханням видати інший виборчий бюлетень; виборцю отримати новий виборчий бюлетень в обмін на зіпсований, так само, як отримував перший (відповідно до частини 3 статті 248 ВК); уповноваженому члену дільничної виборчої комісії зробити відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця та засвідчити її своїм підписом; члену дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, негайно погасити зіпсований бюлетень виборця як невикористаний та скласти акт про це; виборцю та двом членам виборчої комісії, які видавали бюлетень, підписати акт, що має бути долучений до списку виборців; члену дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, зберігати погашений бюлетень до підрахунку голосів; під час підрахунку голосів цей погашений бюлетень врахувати як невикористаний і запакувати разом із контрольним талоном у пакет із невикористаними виборчими бюлетенями.

Але краще не помилятися. Адже виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються, як правило, у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці. Тому зайвих бюлетенів для "роботи над помилками" може вистачити далеко не всім, особливо, якщо явка буде високою. До того ж скористатися такою процедурою можна лише один раз.

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А як щодо інших типів бюлетенів?

На виборчих дільницях ми отримаємо також бюлетені іншого типу. Як мінімум для голосування за кандидата на посаду міського, сільського або селищного голови. Подібні бюлетені також отримають виборці для голосування за кандидатів у депутати до міської (сільської або селищної) ради із кількістю виборців до 10 тисяч.

Відрізнятись такі бюлетені будуть лише "шапкою" із назвою відповідних виборів, округом та прізвищами. Хоча деякі кандидати можуть пробувати свої сили у балотуванні і на посаду депутата, і на посаду голови, тож їхні прізвища можуть бути присутні у бюлетенях різних типів.

Такий бюлетень міститиме список прізвищ в алфавітному порядку з короткою інформацією про кожного кандидата – партійність чи самовисування, місце роботи, місце народження тощо. Праворуч навпроти кожного прізвища буде порожній квадратик, де необхідно поставити плюсик або іншу позначку.

Недійсними вважатимуться бюлетені, де стоятимуть позначки за кількох кандидатів.

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І не забувайте про головну дюжину правил для виборця на виборчій дільниці в день голосування:

25 жовтня з 8:00 до 20:00 приходимо на свою виборчу дільницю зі своїм паспортом громадянина України; беремо бюлетень лише від двох членів комісії за відповідним для нашої адреси столом на виборчій дільниці; у кабінці для голосування перебуваємо лише наодинці (виняток – голосування виборця з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача); заповнюємо бюлетень виключно самостійно; у кабінці для голосування не робимо фото чи відео; якщо робимо фото на згадку на території виборчої дільниці, то тільки зі складеним бюлетенем, аби не видно було результатів власного волевиявлення; не передаємо свій бюлетень іншим особам та не беремо бюлетенів для голосування замість друга чи родича; не рвемо, не шматуємо та не знищуємо бюлетень; не виносимо бюлетень за межі дільниці; опускаємо бюлетень до виборчої скриньки лише самостійно (виняток – виборець з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншому виборцю, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача); не агітуємо за чи проти будь-якого кандидата чи партію на виборчій дільниці; якщо бачимо порушення виборчого законодавства, дзвонимо 102, аби повідомити поліцію.

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