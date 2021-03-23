Пришло время взрослеть.

В 1857 году шотландский писатель Роберт Баллантайн издал свой самый известный роман под названием "Коралловый остров". Написанная в духе робинзонады книга, рассказывала о приключениях троих школьников на необитаемом острове, которые пройдя через испытания и лишения, становятся лучше. На идеалистическом "романе воспитания" Баллантайна выросло несколько поколений англичан.

Спустя сто лет и две мировые войны Уильям Голдинг выпустил книгу-ответ с аналогичным сюжетом. Все те же английские дети на безлюдном острове. Только вот обрушившаяся на них свобода, превращает их в банду дикарей, открывая все самые страшные человеческие пороки. Голдинг дотошно, мастерски описывает человеческую природу, которая в условиях отсутствия сдерживающей силы и личной ответственности опускается до самых жестоких преступлений. Закономерно "Повелитель мух" заканчивается большой трагедией и раскаянием.

Тридцать лет независимости подарили украинскому обществу несколько сюжетов, когда по аналогии с героями книги Баллантайна у нас были все шансы создать цивилизованные правила жизни на необитаемом острове. И каждый раз мы приходили к печальной развязке – из-за неспособности договориться друг с другом и оценить последствия своих поступков.

Вместе с десакрализацией власти происходит и десакрализация права на протест Фото: Эльдар Сарахман

Субботний митинг на Банковой, в ходе которого сторонники активиста Сергея Стерненко разрисовали здание Офиса президента нелицеприятными фразами, имел все шансы утонуть в украинской информационной пучине.

Вместо этого, он поднял со дна накопившийся годами ил и вопросы без ответов: об избирательности правосудия, личной ответственности, допустимых методах борьбы "за правое дело", да и о том, что вообще собой сегодня представляет государство Украина.

Есть ли еще более точная иллюстрация незрелости как украинской власти, так и гражданского общества, в которой и первые, и вторые до боли напоминают главных героев книги Голдинга, чем это граффити на улице Банковой?

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В ответ на упреки о вандализме вы услышите, что на войне все средства хороши. Ведь в стране, где ситуация с избирательностью правосудия настолько критична, это единственный способ привлечь к себе внимание.

Да, возможно.

Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы, сказал когда-то Бисмарк.

Власть, нереформировавшая прогнившие суды при очевидном запросе общества на справедливость, который в прошлом приводил к двум Майданам, закономерно пожинает гражданские протесты.

Только в этой истории есть одно большое НО. Вместе с десакрализацией власти происходит и десакрализация права на протест.

По своей сути вся история украинской независимости – это одна сплошная делегитимизация политической элиты.

Власть, нереформировавшая прогнившие суды при очевидном запросе общества на справедливость, который в прошлом приводил к двум Майданам, закономерно пожинает гражданские протесты ФОТО: ЯРОСЛАВА Жуковская / ГРомадское радио

Леонид Кучма в свой второй срок стал изгоем для цивилизованного мира из-за дела Гонгадзе и скандала с "Кольчугами".

К концу президентского срока мало кто воспринимал серьезно надежду Оранжевой революции, а теперь " почетного пчеловода" Виктора Ющенко. Янукович был президентом-зеком, над Порошенко глумились из-за его любви к деньгам.

Зеленский же вообще пришел к власти на волне ее абсолютной десакрализации, позиционируя себя как кандидата-клоуна.

Что нового может добавить в эту копилку уличное творчество сторонников Стерненко?

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А теперь вспомните, с чего начиналась реализация права на протест в еще не существовавшей на тот момент Украине в 1990 году? С голодовки и акций протеста студентов, которая получила название революция на граните. Вспомните трагедию февраля 2014 года.

По сравнению с ней расписанный обидными речевками и свастикой гранит ОП, который "все стерпит" – это следы того самого дьявола, который начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое дело.

Нам всем нужно заново научиться называть вещи своими именами.

Надо признать, что мы до сих пор живем в стране, где состязательность судебного процесса происходит не в зале суда, а вне него, и соревнуются стороны не в силе своих доводов, а в суммах взятки.

В таких условиях люди, не имеющие или не желающие иметь доступ к такого рода состязательности, не располагают другими формами донесения своей позиции, кроме уличного протеста.

Если же гарант их прав остается тотально глух к их голосам, то протест вынужденно обретает формы, которые нельзя будет проигнорировать. Это неминуемо.

Но если имел место вандализм, то мы должны говорить об этом как о вандализме. Ибо не может существовать "вандализма во благо" – в основе его всегда лежит насилие.

Кто-то скажет, что этого джинна из бутылки выпустил именно Майдан.

Но здесь уместно вспомнить слова французского философа и писателя Альбера Камю о том, что в каждом сложном выборе ты должен быть на стороне жертвы и не оправдывать насильника. И не имеет значения, какой национальности палач или его жертва.

Не решит проблему и отмытый фасад и отремонтированные двери Офиса президента на Банковой Фото: Эльдар Сарахман

Жертвами в 2014 году как раз были люди, против которых применили насилие, против которых стоял вооруженный до зубов спецназ, в которых стреляли боевыми патронами снайперы.

Уместно ли сравнивать эту ситуацию с мартом 2021 года?

Право на протест, реализованное на Майдане в 2004 году, а затем в 2014 породило иллюзию, что только такие методы и работают в Украине для достижения целей. Да, тогда удалось решить задачу тактического характера: добиться проведения третьего тура выборов или выгнать из страны недодиктатора.

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С реформированием судебной системы куда сложнее. На это нужны политическая воля, время, человеческие ресурсы. А в силу их отсутствия суды по-прежнему управляются извне – через телефонное право и взятки. И улица такой же "внешний" инструмент. Единственный доступный инструмент в руках жертвы.

Протест не раз приводил украинцев к тактическим победам. Но стали ли мы после этого жить в более справедливом обществе? Ответ очевиден. И он мало кому понравится.

Не решит проблему и отмытый фасад и отремонтированные двери Офиса президента на Банковой. Ведь косметического ремонта уже давно недостаточно для покосившегося за годы фундамента государства Украина.

Государства, в котором действующего сотрудника Офиса президента и фигуранта дела НАБУ о коррупции демонстративно защищают через Офис генерального прокурора.

Государства, в котором при этом активисту присуждают срок в семь лет за разбойное нападение.

Государства, в котором за мучительную смерть девушки исполнители преступления получают по шесть лет.

Государства, в котором за два Майдана запрос общества на справедливое правосудие так и неудовлетворен.

Нам как обществу и государству предстоит в ближайшее время ответить на главный вопрос: кто мы и каков наш путь Фото: Эльдар Сарахман

И если нынешняя власть хочет досидеть свой срок на Банковой и умереть естественной, тихой и непозорной смертью на следующих выборах, она должна делать стремительные выводы.

Единственный путь – создавать равные правила и условия игры в обществе со сверхчувствительностью к любой несправедливости.

Понести наказание должны все преступники – соразмерно тяжести их преступления, независимо от того, за кого они и какого цвета – зеленые, красные или белые.

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В конце концов, нам как обществу и государству предстоит в ближайшее время ответить на главный вопрос: кто мы и каков наш путь.

Мы – зрелый Робинзон Крузо, который, оказавшись на необитаемом острове один на один с опасностями, шаг за шагом строит цивилизацию вокруг? Или все-таки дети из "Повелителя мух", которые в похожей ситуации, быстро пустили на ветер весь опыт человечества, все нажитое историей, отвоеванное кровью, вернувшись к варварству и инстинктам и закончили трагедией?

Пришло время взрослеть.