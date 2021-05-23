Два года пророчеств

Страна отметила вторую годовщину пребывания Владимира Зеленского на Банковой. Позади остались два года выигрышей и проигрышей – а заодно и предсказаний о том, какими именно будут президентские выигрыши и проигрыши.

Жанр политического пророчества пользовался успехом во все времена, но в бурном XXI веке заниматься прорицаниями стало особенно легко и приятно.

На современных потребителей ежедневно обрушиваются горы контента, новостная повестка меняется с головокружительной скоростью, и любое высказанное мнение очень быстро исчезает под свежими информационными наслоениями.

В таких условиях успех публичного прогноза определяется не его достоверностью: но лишь соответствием тому, что целевая аудитория хочет услышать прямо сейчас.

Предсказывай желаемое, и тебе обеспечены неизменные аплодисменты.

К моменту, когда озвученное предсказание должно сбыться, о нем чаще всего успевают забыть. Раскапывание того или иного пророчества из-под информационных завалов обычно зависит от воли самого автора.

И по понятным причинам он вспоминает те из собственных прогнозов, которым посчастливилось оправдаться. "А я говорил", "а я писал", "а я знал" извлекаются на свет, словно козырные карты из рукава шулера.

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В то же время неудачные предсказания остаются преданными забвению. Таким образом, любой публичный человек может ощущать себя новым Нострадамусом – и красоваться перед аудиторией в этом выигрышном образе.

Напротив, шансов предстать плохим прогнозистом у нашего современника мало. Для этого требуются особые дополнительные условия.

Во-первых, можно предсказать нечто совсем уж курьезное: не только легко запоминающееся, но и побуждающее оппонентов к регулярным издевкам над горе-пророком.

Скажем, поведать о том, что после победы Зеленского украинские пенсионеры и офисные работники будут депортированы в Сибирь.

Во-вторых, можно озвучить краткосрочный прогноз, усилив его публичным пари. Например, в канун нового 2019 года заявить, что Зеленский не пойдет в президенты, – и уже в январе явиться в студию в костюме Чарли Чаплина.

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Или же за три дня до стадионных дебатов написать, что их не будет, – и честно расплатиться за свой промах коньяком.

Подобные прецеденты выглядят исключением из правил. Но если бы мы не пытались обманывать самих себя, они были бы правилом. Ибо в случае с Владимиром Александровичем Зеленским прогностические таланты украинцев оказались явно не на высоте.

В предсказаниях, связанных с фигурой Зе, с самого начало было недостаточно рационального и чересчур много эмоционального.

Весной 2019 года вчерашний комик на Банковой оставил равнодушными очень немногих – а неравнодушная публика охотно выдавала желаемое за вероятное.

Сторонники Зеленского проецировали на шестого президента все то, что соответствовало их субъективным ожиданиям.

Скорое мирное урегулирование, искоренение коррупции, прощание с бедностью, комфортные условия для малого бизнеса – это и многое другое предсказывалось не потому, что Владимир Александрович давал какие-то основания для подобных оценок, но лишь потому, что стране этого хотелось.

Прогнозируя успешность Зе-президентства, победившая сторона пыталась подвести под свой неумеренный оптимизм логическую основу.

Может показаться, что проигравший лагерь, наоборот, связывал с Зеленским нежелательное и пугающее: капитуляцию, пророссийский реванш, экономических крах.

Но в действительности психологическая травма побежденных была столь велика, что многие из них жаждали наихудшего развития событий.

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Стремление проучить недалекий и неблагодарный плебс оказывалось сильнее, чем опасения за судьбу Родины. И это толкало к смакованию разнообразных апокалиптических прогнозов.

Увы, частично оправдался лишь один из них: по поводу безвиза и его фактической заморозки. Но это тот любопытный случай, когда предсказание сбывается не благодаря дальновидности пророков – а вопреки их слепоте.

Что-что, а пандемию COVID-19 не предвидел ни один из прогнозистов-пессимистов. Между тем именно новый коронавирус стал главным поставщиком катастрофического в 2020-2021 годах: в глобальном масштабе и в куда большей степени, чем шоумен на Банковой.

Другие апокалиптические пророчества – от дефолта и обесценивания гривни до кремлевского реванша и краха украинской государственности – оказались неверными.

И теперь их пытаются подменить более общей критикой Зе как государственного лидера: мол, как и мы предсказывали, клоун оказался плохим президентом.

Но представление о "плохом президенте" растяжимо, а хейтеры Зеленского подняли планку негативных ожиданий чересчур высоко, и теперь по сравнению с ней Владимир Александрович выглядит почти ангелом.

Особенно в последние месяцы, когда глава государства решил демонстративно побороться с Москвой и пророссийской пятой колонной.

В свою очередь группа поддержки Зеленского пытается интерпретировать чужие промахи как собственную проницательность. Дескать, нас пугали неминуемой капитуляцией перед Путиным – а ее нет!

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Нам говорили о возвращении "Приватбанка" Коломойскому – а банк на месте! Нам обещали дефолт и доллар по сто – а ничего подобного не случилось!

Значит, мы были совершенно правы, Владимир Александрович оправдал наши ожидания и отлично справился со своими обязанностями!..

Подобная логика активно используется как штатными, так и добровольными адвокатами Банковой.

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И на этом фоне забываются вполне конкретные позитивные прогнозы – экономические, социальные, политические – которые связывались с президентством Зеленского, но так и не сбылись.

Перечислять их все было бы утомительным и неблагодарным делом: слишком многие ждали от нынешнего гаранта слишком многого, но не получили ничего.

Если же говорить начистоту, то эти два года совсем не порадовали доморощенных последователей Нострадамуса и Ванги.

Наша внутренняя политика никогда не отличалась предсказуемостью, а вкупе с глобальными катаклизмами и субъективными особенностями Зе-президентства прогнозируемого в Украине стало еще меньше.

Весной 2019-го никто не мог предвидеть сегодняшнюю украинскую повестку: будь то домашний арест Медведчука или провал вакцинации от коронавируса.

А сейчас никто не скажет, чем Украина и окружающий мир будут жить к концу каденции Владимира Зеленского.

Не подлежит сомнению лишь одно: весной 2024-го ничто не помешает отечественным пророкам постфактум отчитаться о своей прозорливости.

Михаил Дубинянский