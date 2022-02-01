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"Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Михаил ТкачВторник, 1 февраля 2022, 23:50
Коллаж: Андрей Калистратенко

У цьому місяці буде пів року з момента резонансної ДТП за участі народного депутата президентської фракції слуга народу заступника керівника комітету з питань бюджету Олександра Трухіна. ДТП, яку з самого початку намагались приховати. ДТП, про яку лише згодом дізналась вся країна.

Минуло 5 місяців і правоохоронні органи й досі не повідомили суспільству, чи був депутат Трухін за кермом автомобіля. Чи був депутат Трухін на підпитку? І хто винуватий у ДТП, на яку викликали сім швидких?

Упродовж п’яти місяців ми намагалися знайти будь-яку інформацію про цю дорожньо-транспортну пригоду, будь-які докази провини або невинуватості "слуги народу" Трухіна.

І знайшли.

Темы: ДТПСлуга народаполицияобществоТрухин


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