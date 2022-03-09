"Е*шь их!" или Доброе утро, мы из Украины! − Виталий Ким

"Доброго ранку! Ми з України!" − із цих слів голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма починається ранок для сотень тисяч українців, які пережили чергову ніч війни.

Ці слова його відеозвернень для багатьох сьогодні головне заспокійливе та адсорбент в одному флаконі.

Його цитати та фото миттєво розлітаються на меми. "Скрізь мемчики зі мною. Катастрофа", – трохи кокетує він.

"Я тепер не лише розумний, а й гарний".

"Я, до речі, знайшов позитивний момент у воєнному стані – ми перемогли ковід, здається. Завтра уточню".

"Вітаю з 8 Березня всіх мужиків, які втекли з України".

"Ніколи країна, яка має на гербі курку, не переможе країну, яка має на гербі виделку".

скрін з відео

Лише один його пост із закликом встановити на кожному перехресті Миколаєва покришки, щоб підпалити їх у випадку, якщо ворог прорветься до міста, – і за кілька годин весь Миколаїв опиняється в шинах.

Все, що залишається Кіму, – попросити городян не починати палити покришки заздалегідь.

Дівчата з усієї України мріють вийти за нього заміж та народити дитину. Деяких не зупиняє навіть те, що Кім уже одружений і має трьох дітей.

У мирний час його звинуватили б у нещадному самопіарі.

У воєнний, коли трагізм того, що відбувається, захльостує, його слова та інтонації задають правильний тренд комунікації – дають реальну картину того, що відбувається, і при цьому не позбавляють надії.

Однак словами справа не обмежується – навколо нього у Миколаївській ОДА згуртувалася ефективна команда.

"Кім, звісно, ​​красень. Але йдеться саме про команду. Усі об'єдналися та роблять понад можливого. Тож місто й тримається. Навіть пацани з вулиці, братва, беруть росіян у полон", – розповідає один із учасників команди.

Віталій із багатодітної родини, де було четверо дітей. Батько був баскетболістом, згодом тренером.

Кім закінчив Миколаївську гімназію №2, потім університет кораблебудування за спеціальністю "Економіка підприємств". Після цього вступив до аспірантури за спеціальністю "Державне управління".

Добре володіє англійською, трохи французькою та корейською.

Захоплення – тхеквондо, баскетбол, мотоцикли, риболовля, подорожі.

Призначення Кіма головою Миколаївської ОДА 11 листопада 2020 стало для багатьох несподіванкою. До цього він займався бізнесом, був далеким від політики і ніколи не був чиновником. Лише у 2019 році Віталій приєднався до "слуг народу", очолював міський передвиборчий штаб напередодні місцевих виборів.

Після призначення свою місію сформулював стисло: "Моя мета – бути щасливою людиною. Я хочу, щоб така сама мета була у кожного миколаївця. А те, що для цього потрібно, я й маю намір втілити".

фото: миколаївська ода

Наша коротка розмова з ним зривалася кілька разів – в ОДА проходила одна екстрена нарада за іншою. На той момент вороги були на околицях міста. Окупанти розстріляли автобус із виховательками дитячого будинку – троє жінок загинули, ще двоє було поранено.

Запитувати Кіма про оперативну обстановку було безглуздо – ситуація стрімко змінюється. Тому ми запитали його про інше – про те, що дозволяє йому "тримати удар", зберігати стійкість самому та надихати інших.

Далі пряма мова Віталія Кіма.

Як мені вдається бути "заспокійливим"? Це не те, що з'явилося зараз. Я такий у житті. Не можу сказати, що я спокійний, скоріше – врівноважений.

Досвід, який точно допомагає сьогодні, дав мені спорт. Головне правило: на поєдинок треба виходити з упевненістю, що ти переможеш або не виходити зовсім.

Один із уроків, які я отримав від батьків: успіх – це не якесь одне рішення. Успіх – це тисяча дрібних правильних рішень.

Людські жертви – те, що неможливо прийняти та змиритися. Ми допомагаємо близьким загиблим, але особисто я не спілкуюсь із їхніми родичами, цим займаються інші.

Я вам зараз скажу те, що колись говорив мені батько. Гроші та влада людей не псують. Гроші та влада показують, яким ти насправді є.

З популярністю в соцмережах – те саме. Популярність – це також випробування, вогонь, вода і мідні труби. Те, що в тобі є, просто проявляється та посилюється.

Людина зі своїм "тигром" нічим не відрізняється від людини без "тигра" (кілька днів тому Віталій Кім повідомив у соцмережі: "Тепер у мене є власний трофейний "Тигр". Готуйтеся, окупанти. Будемо лупити вас вашою ж технікою" – УП) . "Тигр" виконує бойові завдання. І в нас взагалі більше, ніж один "тигр", не розкриваючи подробиць.

Що я сказав би самому собі довоєнному з сьогоднішнього дня? Тільки одне. "Ї*аш їх", – сказав би.

Михайло Кригель, УП