Два тижні спротиву України і світу. Що відбувається на 14 день війни з Росією. ОНЛАЙН

16:22

Що розповіли полонені російські розвідники на пресконференції з Києва?

🏳 1 лютого їхня бригада виїхала у Брянську область, що на кордоні з Україною. Там військові розвернули наметовий табір і зупинились. У цих же лісах стояли ще інші бригади. Тоді армійцям казали, що вони нібито їдуть на спільні навчання з білорусами.

У другій половині лютого бригада пересунулась в інші ліса, яка знаходяться вже в Курській області, теж на кордоні. Там теж поставили намети. І залишились приблизно на 3 днів.

🏳 23 лютого приблизно в 10 годин ранку командир бригади повідомив про указ Володимира Путіна про наступ на Україну, захоплення Києва і нібито "захист наслення від фашизму і тиранії".

У російських бійців забрали телефони і документи, щоб не було ніякого витоку інформації. Після обіду всіх посадили в машини і вивезли на траси – "щоб машини не загрузли в бруд". А вже вночі, близько 11 годин, військовим роздали червоні пов'язки, "Промедол" – анальгетик, джгут та індивідуальний перев'язувальний пакет.

🏳 Розвідників розбудили близько 4 ранку і відправили в наступ. Вони кажуть, що йшли за іншою бригадою, з важким озброєнням. Тому коли вони перетинали прикордонний пункт, там уже лежали мертві українські захисники. Наступного дня у військових в дорозі зламалась ракетна система "Трал". Вони лишились чекати підмогу.

🏳 Допомоги чоловіки не дочекались, у той же час, до них підходили місцеві і казали, щоб ті їхали з України. Потім росіяни почули в радіоефірі, що їхніх побратимів розбили в бою. Тоді вони вирішили відступати. Згодом вони кинули техніку, за заглохла, і тікали пішки.

На четвертий день вони вийшли до селища, де зустрілись із мирним населенням. Розв'язалась стрілянина між росіянами і цивільними, які мали зброю. Командир взводу пішов з місцевими на перемовини, і тоді росіяни здались.