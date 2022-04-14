Священник УПЦ МП Андрей Пинчук: Теория "русского мира" – ересь, которую должен осудить международный трибунал

Зачем ждать Суда Божьего, если есть суд церковный?

Священник Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) Андрей Пинчук добивается международного трибунала над патриархом Кириллом.

Под его обращением к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей, обладающих правом запустить механизм персональных санкций против Кирилла, уже подписались более 400 священнослужителей УПЦ МП.

"То, что сейчас такое количество священников объединяется в этом судебном иске – показатель того, что они хотят от своего епископата честного отношения к войне", – говорит в беседе с УП протоиерей Андрей Пинчук.

По его словам, главная задача международного трибунала – "декирилизация" Русской Православной Церкви. Пинчук уверен, что идеи "русского мира", которые пропагандирует РПЦ, стали основой для войны в Украине и ненависти к украинцам.

Андрей Пинчук – священник не простой. В 2016-ом году он стал старостой Волосского в Днепропетровской области, за несколько лет работы протоиерей превратил это село в витрину децентрализации. О реформах Пинчука снимали сюжеты и репортажи центральные украинские СМИ.

В интервью УП Андрей Пинчук рассказывает, что такое трибунал над Кириллом, почему сейчас невозможно простить россиян, во что лучше трансформировать ненависть и почему эту войну невозможно окончательно выиграть только на полях сражений.

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"Война – это не кара, не урок. Это наш путь"

– Хотел бы начать с вопроса, который часто звучит: есть ли Бог после Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Краматорска? Что вы можете сказать людям, которые ищут ответ?

– (Большая пауза).

– Алло, вы тут?

– Да, такая у меня красноречивая пауза… Знаете, я бы ничего не сказал этим людям. Думаю, что Господь тоже ничего не сказал бы им.

Я просто подошел бы к этим людям и крепко-крепко обнял их, плакал бы вместе с ними. Христос поступил бы так же.

Иногда нельзя произвести замеры всех страданий, понять их цель – ее просто нет. Это такая вещь… (пауза; подбирает слова), которую Господь не будет с кем-либо обсуждать или оправдываться. Он просто обнимет каждого такого человека, каждого украинца, и все.

– Как вы лично воспринимаете эту войну? Это – наказание, урок?

– Нет, это однозначно не наказание! Я такое читал у некоторых русских священников. Всех, кто так говорит, нужно сразу посылать за русским кораблем.

И это точно не урок. Это жизнь. Наша жизнь (пауза). Это, я бы сказал, та борьба и тот вихрь, через который мы должны пройти, чтобы Украина состоялась. Это наш путь. Думаю, это правильное определение.

Все это происходит для того, чтобы мы были. Чтобы мы существовали украинцами, и мы должны этот путь пройти.

– На этом пути много, очень много ненависти к врагу. Украинцы сейчас рефлексируют по этому поводу, пытаются понять, что с этой ненавистью делать…

– Знаете, меня спрашивают: "Можно ли простить?". Нет, нельзя!

Прощение сейчас не должно касаться ни конкретных россиян, пришедших в Украину, ни конкретно Российской Федерации как государства, ни конкретно Русской Православной Церкви как религиозного института.

Никто из тех, кого я перечислил, не может претендовать на прощение. Никакого христианского прощения им нельзя давать. Почему? Простить можно только того, кто признал свои ошибки, прошел процесс раскаяния – человек, общество, русская церковь…

Когда они покаются, если можно так сравнить, как немцы после Второй мировой, только тогда можно говорить о прощении. Но это, конечно, не сейчас, не через год, не через три и даже не через пять.

Относительно самой ненависти есть определенная духовная закономерность: если мы в свое сердце впускаем ненависть, даже если она справедлива, а в нашем случае это ощущение справедливо, она все равно будет разрушать наш внутренний мир.

Ненависть – это не какая-нибудь такая субстанция, которую можно закрыть в пробирку и она там будет сидеть тихонько. Если она есть в человеке, то очень быстро распространяется на любые сферы его жизни.

После полномасштабного вторжения РФ Андрей Пинчук вместе со своей благотворительной организацией вывозит людей из зоны боевых действий

– Для многих людей, не военных, самое сложное, что у них нет возможности ненависть физически обрушить на врага в прямом смысле. Что делать с этим внутренним напряжением?

– Ненависть нужно трансформировать. Во-первых, трансформировать в страшную жажду победы.

Во-вторых, каждый из нас должен не только мечтать о победе, но и работать ради нее. Каждый на своем месте делать все.

Ты врач? Ты знаешь, что делать. Ты волонтер, который занимается переселенцами? Работай без остановки! Собираешь средства для ВСУ? Продолжай собирать, не останавливаясь ни на миг! Ты психолог? Будь рядом с плачущими и обнимай их! Ты священник? Помогай людям найти силы для любви.

Каждый из нас должен трансформировать эту ненависть, которая разрывает наши сердца в то, что поможет нам победить. В противном случае мы можем стать обществом ненависти, которая рано или поздно будет выливаться в наше окружение.

Эту негативную повестку нужно превратить в позитивную для победы, для восстановления Украины. Всё это будет объединять нас. А ненависть вообще не объединяет, она разъединяет.

Мне сегодня очень понравилась новость, которую я видел с утра: люди записываются волонтерами в ГСЧС, чтобы помогать разбирать завалы.

Вот это объединяет – когда ты выходишь и работаешь вместе со всеми. Когда ты вместе с побратимами защищаешь Украину. Когда, несмотря на все сложности и смерти, мы улыбаемся врагу в лицо и продолжаем шутить. Причем так шутить (смеется)!

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"Теория РПЦ о "русском мире" стала фундаментом ненависти к украинцам"

– Объясните, что такое международный церковный трибунал над патриархом Кириллом, за который вы выступаете вместе с другими священниками?

– Если бы я сказал, что есть Собор Восточных Патриархов, то многим было бы непонятно. А вообще он выполняет функцию международного церковного трибунала, если говорить современным языком.

Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей – это его классическое название, так его называли 100, 300, 500, 700 лет назад. В него входят патриархи Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и Кипрский.

Эта пятерка рассматривает судебные тяжбы против высших сановников любых православных церквей мира.

– На какие прецеденты в истории вы опираетесь, обращаясь в церковный суд?

– Всегда так бывает, что у кого-то "голова улетела" и он делает не то, что заповедует Христос и Евангелие, а то, что ему вздумается. В истории было много примеров, когда в разных церквях судили самых высоких сановников.

Для нас главный прецедент произошел более 450 лет назад в Московии (в 1666 г. – УП), когда были приглашены Восточные патриархи, так, как мы их сейчас приглашаем. Тогда было составлено заявление на Московского патриарха Никона.

Его осудили, лишили патриаршего престола, епископского сана. Из него таким образом сделали простого монаха и отправили на покаяние в монастырь (реформы Никона привели к расколу Русской церкви; в его времена укоренилась мысль о "превосходстве русского благочестия" над греческим, московского – над киевским – УП).

Мы надеемся, что этот суд пятерых хотя бы выдаст официальное осуждение теории "русского мира". Признает ее еретической.

Андрей Пинчук: По сути в теории "русского мира" есть все признаки нарушения вероучения

– В чем можно обвинять Кирилла с его "русским миром" на церковном суде?

– Эта главная ересь называется "этнофилетизм" (смешивание национального с церковным – УП). Я буду говорить своими словами: это когда пропагандируют величие одной нации и при этом отвергается принцип универсализма. Он заложен в Новом Завете. Апостол Павел говорил, что нет "ни эллина, ни иудея" – все равны перед Богом.

– Похоже, эти слова в России восприняли искаженно: для них украинцев вообще не существует…

– "Русский мир" – это разновидность ереси этнофилетизма. Это (пауза) такой своеобразный церковный фашизм, понимаете?

– Если обращаться снова к современному языку, то церковный суд на Кириллом – это такие персональные санкции?

– Да, персональные церковные санкции высочайшего уровня для высших сановников церкви, которые не подсудны на территории своих церквей. Его (Кирилла – УП) невозможно привлечь к ответственности в России. Очень важно, что такой инструмент существует вне РФ. Мы к нему апеллируем.

Вы же видите, что происходит: он (Кирилл – УП) ведет себя не как церковный иерарх, даже не как христианин, а как шпана, которая делает, что хочет, и считает, что на него нет управы. Управа есть на каждого. И на патриарха Московского тоже.

– Конечная цель такого трибунала над Кириллом больше декларативна, моральна или может иметь какие-либо практические последствия для этого человека?

– Смотрите (пауза), то, что происходило при понтификате Кирилла – это пропаганда "русского мира" на всем постсоветском пространстве, вдоль и поперек.

На сегодняшний день Русская Православная Церковь стала "нравственным" основанием, "нравственным" фундаментом этой войны. Именно теория РПЦ о "русском мире" стала фундаментом, на котором базируется ненависть к украинцам и Украине. Все это стало метафизическим истоком этой войны.

Очень важно обрубить эту гидру на корню. Если у вас растет амброзия, мало ее просто обрезать. Нельзя победить только на военном фронте, оставив вот эту подоплеку "русского мира" – она ​​снова даст побеги, которые вновь прорастут войной в Украине.

Очень важно осудить именно эту теорию и ее носителей. Это даст толчок будущей декириллизации РПЦ. Чтобы РПЦ лишилось того наследия, которое ей принес Кирилл.

Мы мечтаем не только о победе Украины, но и о том, чтобы рано или поздно в России был не тоталитарный режим, а демократия. Пока Россия будет тоталитарна, она будет делать то, что делает сейчас. Она всегда будет нападать, вести захватнические войны.

Пока не произойдет декириллизация РПЦ, осуждение теории "русского мира", РПЦ будет всегда готовить почву для будущих войн, не только с Украиной. Завтра это может быть Беларусь, а послезавтра – страны Балтии, Польша или Финляндия. Все страны, входившие в Российскую Империю или Советский Союз.

– И все же: может ли оценка такого церковного суда, его решение быть основанием для практического наказания?

– Я озвучу личное мнение, которое, наверное, никому еще не высказывал. Я считаю, что и европейские, и американские дипломаты не сделали одной очень важной вещи: некоторые церковные иерархи имеют состояния, счета на Западе, и санкции, налагаемые на топ-чиновников РФ, должны распространяться на топ-чиновников РПЦ. Они тоже должны получить свои санкции.

Их нужно лишить того, что они накопили. Для них после санкций дойдет быстрее, чем после решения церковного трибунала.

– Учитывая то, что сейчас происходит в Украине, с учетом роли в этом РПЦ, какой вы видите дальнейшую судьбу Московского Патриархата в Украине?

– У меня нет прогнозов, вообще. УПЦ Московского Патриархата очень серьезно вошла в зону турбулентности. Сейчас непонятно, как из нее выходить. Вообще не понятны сценарии.

Молчание Епископата – показатель того, что они даже не понимают, что делать. Стали в позу страусов, на головы натянули митры, чтобы глаза закрыть. И еще засунули в песок эти головы в митрах.

Андрей Пинчук: Я могу перечислить разные сценарии дальнейшей судьбы УПЦ, но это будет больше гаданием на кофейной гуще

"Сползание россиян в фашизм было медленным, а выползание будет еще более сложным"

– Когда мы говорим о суде над Кириллом, то мы говорим только об одном человеке. Допустим, он его проигрывает. Но что делать с его многомиллионной паствой?

– Думаю, что это отдельная история. Думаю, что в случае осуждения патриарха в русской церкви начнутся тектонические сдвиги. Я надеюсь на это. И духовенство, надеюсь, потребует выборов нового патриарха. Сознательного.

Лишение патриаршего сана Кирилла – это очень важно. Это полная его делегитимизация в глазах всего религиозного мира. Не только православного. Он станет никем.

– Да, но его осуждение может не воспринять миллионы людей. Мы помним, как развенчали культ Сталина, но сегодня очень, очень многие в РФ уважают его.

И если представить, что Кирилла осудят, множество россиян все равно будут считать его своим пастырем…

– Да, такое может быть. Но мы должны все равно осудить, мы должны пройти через этот духовный фронт. Сделать все, чтобы эта ересь была осуждена.

– Вы вообще верите, что обычные россияне способны одуматься, покаяться перед Украиной?

– Нет. Думаю, что им нужно пройти для начала через многие страдания. И они пройдут через них, прежде чем понять, что они натворили. Но сейчас это невозможно.

Это их сползание в фашизм было медленным. Выползание из него будет также медленным, но более сложным, потому что оказаться в яме всегда легче, чем из нее выбраться.

– Как так выходит, что весь цивилизованный мир признает современную Россию злом, но россияне уверены, что настоящее зло – это мы, Украина?

– Пропаганда. Два десятилетия пропаганды. Мы имеем дело с людьми, которых лишили права мыслить, мыслить рационально, критично. С людьми, которых лишили свободы.

Они боятся свободы, боятся свободно говорить, боятся голосовать. Боятся просто жить так, как им хочется.

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– Но ведь сейчас 21-ый век. Несмотря на запреты, есть возможность получать альтернативную информацию. Доступ к ней есть. Как им удается отмахиваться от правды?

– Вы сейчас задали вопрос, который задавали себе многие миллионы, десятки: как немцы смогли дойти до Второй мировой, Освенцима, Бухенвальда?

Эти вопросы будут еще подробно обсуждать, писать научные работы. Здесь должен быть очень серьезный, вдумчивый анализ. Религиозный, политический, философский, научный. Следует изучить все факторы, при которых Россия скатилась в такую диктатуру.

– Россияне говорят и еще скажут, что это мы не правы, что правда на их стороне. Может ли такое быть, что у каждого своя правда?

– (Пауза). Мне сложно комментировать, когда у людей промыты мозги.

Правда не может быть разной. Правда всегда одна.

– Как кто-то написал: "Когда Каин убил Авеля, бог не говорил, что правда где-нибудь посередине".

– Да, не говорил…

Знаете, после всех этих дней вторжения у меня один вывод: я горжусь тем, что я украинец.

– Давайте напоследок представим, что к вам на исповедь пришел Путин или "коллективный Путин". Что бы вы ему сказали?

– (Пауза). Я бы не допустил его к церкви. Не допустил его к исповеди. Сначала он должен принести плоды покаяния.

Он должен отстроить то, что разрушил, а потом уже просить прощения. У Бога.

Евгений Руденко – УП