Солдаты неудачи. Виноваты ли буряты в зверствах в Украине и станет ли Бурятия независимой – интервью с оппозиционеркой из Улан-Удэ

"Вы – первое СМИ из Украины, которое берет у меня интервью. Я хотела бы принести соболезнования, искренние сожаления и извинения за все, что делает в Украине российская армия во главе с нашим невменяемым руководством.

Мы осознаем ответственность за происходящее. Мы не ждем прощения, знаем, что такое простить трудно или почти невозможно. Но важно подчеркнуть, что не все буряты поддерживают Путина и войну".

Этими словами Евгения Балтатарова, журналистка, видеоблогер и активистка из Улан-Удэ, начала общение с журналистом УП. В марте она была вынуждена бежать из Бурятии в Казахстан от преследований и угрозы ареста.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Балтатарова выносила в публичную плоскость губительные для империи вопросы: о росте национального самосознания в Бурятии, о пути независимости от Москвы, о расизме в РФ и ложной "дружбе народов".

После 24-го февраля список запретных тем стал больше. Евгения осудила войну и наговорила на статью о дискредитации армии РФ.

Балтатарова сожалеет: РФ нет дела до проблем Бурятии. Даже в повестке "прекрасной России будущего", о которой говорит "либеральная оппозиция", речь не идет о суверенитете имперских колоний.

Теперь бурят еще невзлюбили и украинцы.

В беседе с журналистом УП Евгения рассказывает о бурятском феномене в армии, результатах многовековой колониальной политики России и об особом пути Бурятии.

Далее – ее прямая речь.

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Обычная работа

В Украине 10 военных баз США. База №10 наиболее близка к Москве. От нее 5-7 минут лета ракетам с ядерным зарядом. Нас загнали в угол. Ситуация вынужденная. Пути назад нет

Глава Бурятии Алексей Цыденов. 1-е марта 2022-го года

Бурятию называют среди лидеров по погибшим в Украине (из регионов РФ – УП). Власти статистику не публикуют. Но независимые журналисты, издание "Люди Байкала", фонд Free Buryatia Foundation изучают информацию в соцсетях. Уже насчитали 162 человека.

Исторически наш край очень милитаризированный. В бывшей Читинской области (сейчас входит в Забайкальский край – УП) во времена СССР была 36-я общевойсковая армия. Теперь она дислоцируется в Бурятии.

У нас много рефлексируют, почему в армии много бурят (пауза). Все за Путина? Все такие воинственные? Не думаю. Для многих служба в мирное время была обычной работой: приходишь в часть, что-то там делаешь целый день, у тебя есть выходные.

В Улан-Удэ несколько воинских частей. Уровень жизни в республике низкий, а в армии стабильные, хорошие зарплаты. Туда идут и стар, и млад.

Те, кто поехал в Украину, вряд ли предполагали, что когда-либо будут воевать. Найти и набрать новые, свежие силы в Бурятии дальше, думаю, будет сложно. Несмотря на то, что в республике много идейных путинцев, умирать они не хотят.

Балтатарова: "Многих обмануло чувство армии мирного времени. Теперь мало кто из бурят согласится поехать в Украину, даже если предложить много денег. Уже понятно – это война" Автор: Байкал Daily/ Сергей Тарасенко

Кто-то удивляется, что много бурят воюют. Как? Они же ведь буддисты! Но, во-первых, те, кто пошел в армию, от 18 до 30 лет, вообще далеки от религии.

Во-вторых, есть заблуждение: раз в Бурятии дацаны (храмовые комплексы – УП), то они все там религиозны. Нет, не настолько, как кажется. Для этнических бурят религия – набор повседневных обрядов в быту, которые, скажем так, нужны для спокойной жизни, для хорошей кармы. Это – скорее философия.

Те, кто у нас сильно религиозный, больше поклоняется шаманским традициям. Они – достаточно воинственные.

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Не ангелы

Когда черный цвет

От белого был неотличим

Из бурятского эпоса о Гэсэре – Сыне Неба, Боге войны

В Кремле хорошо поднаторели в том, чтобы уйти от ответственности, перевирая, перекладывая все на других. Когда мир узнал о Буче, Ирпене, в Москве подумали: что будем делать?

Естественно, они хотели как-то себя обелить. Хотя бы так: есть у нас инородцы, буряты, дагестанцы всякие. У них, мол, свои заморочки, они нас не совсем слушаются. Никто не говорит от своего имени, но эту мысль продвигают в соцсетях, Telegram-каналах, на YouTube.

Когда советник вашего президента Алексей Арестович сказал, что в Буче зверствовали крепкие славянские парни-десантники, для нас это стало большим облегчением. Спасибо ему за эти слова! Для Бурятии они очень важны.

Я пыталась с ним связаться, но он не ответил. Надеюсь, что получится. Хотелось бы наладить диалог с украинцами.

Конечно, мы не можем защищать своих солдат только потому, что они – буряты. Все же статистика убийств, изнасилований и вообще криминала в республике достаточно высокая, и я не буду утверждать, что все буряты – ангелы. Что они не способны на преступления. Конечно, нет. Среди бурятов, как и у любого народа, люди встречаются разные.

"Буряты распределены ровным слоем по армейским частям. Командуют ими преимущественно русские. Буряты в основном – рядовые. Максимум младшие офицеры"

Free Buryatia Foundation проводит свои расследования по преступлениям в Киевской области. Приходит к выводу, что отдельные эпизоды были. Их, естественно, нужно досконально изучить. Мы только "за". Но утверждать, что массовые зверства совершали именно буряты, неправильно.

Важно понимать: нет какого-то отдельного, дикого бурятского батальона под руководством бурята, который совершал военные преступления. Отдельных, чисто бурятских формирований нет, потому что империя боится бунтов на национальной почве в ее колониях.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Правда – це не завжди наші з вами переконання, якими б порядними та шляхетними вони не були. Щоб знайти правду, треба вміти чути не тільки себе, а й інших. В пошуках правди журналісти УП виходять за межі затишних столичних офісів, сторінок соцмереж та власного світогляду. Ми багато їздимо країною, щоб відповісти на питання: "Яка вона, справжня Україна? Чого ми прагнемо та що робимо не так?". Підтримуйте Клуб УП, якщо вважаєте, що це важливо. Євген Руденко – журналіст УП Приєднатись

Периферия

Синий цвет олицетворяет верховное божество неба и судьбы. Белый – счастье, спокойствие, благополучие, мир. Желтый подчеркивает духовное начало.

Из статьи "Флаг Бурятии". Википедия

Находясь в вынужденной эмиграции, я все больше понимаю, что за столетия колонизации Сибири мало что изменилось в структуре отношений с Москвой.

Пропасть не просто географическая (от Улан-Удэ до Москвы около 5 600 километров – УП). Мы – не равные партнеры. Есть большой пробел в понимании друг друга, в ощущении себя одним государством, я бы даже так сказала.

Москва забирает у колоний все ресурсы. Омуль в Байкале выловили москвичи, а бурятам запрещают рыбачить.

Инвестор у нас остался только государственный. Через свои компании государство вначале вкладывает в добычу сырья, а потом забирает всю прибыль, оставляет что-то республике. Чтобы бюджетники ноги не протянули. Чтобы электорат был сыт и доволен (смеется). А на развитие Бурятии и уж тем более нашей культуры денег нет.

"Все средства сосредоточены в Москве, в двух-трех крупных городах. Но на интеграцию регионов, на то, чтобы сделать страну страной, как бы денег нет"

Периферию снабжают ровно так, лишь бы она не умерла. Лишь бы не было каких-то социальных потрясений. А люди, в общем-то, привыкают довольствоваться малым.

Медианный доход в Бурятии, который получает большинство, порядка 30 тысяч рублей (меньше 15 тысяч гривен – УП). Официальная средняя зарплата – 40-50 тысяч. Но, естественно, это средняя: когда чиновников умножают на уборщиц (смеется).

Из-за логистики, суровых климатических условий у нас дорогие продукты, услуги ЖКХ. Поэтому реальные доходы еще меньше.

Я пришла к выводу, что, в общем-то, у России никогда не было возможностей полноценно содержать, развивать колонии. Россия по большому счету заимела их, чтобы повыпендриваться. Колонии поддерживают якобы имперское величие на протяжении столетий, но реально развивать эти земли Москва не может.

И нести тяжело, и бросить жалко – как чемодан без ручки.

Виртуальная империя

Бурят? Как я рад!

Иосиф Кобзон танкисту, обгоревшему на Донбассе. Февраль 2015-го года

Если спросить любого русского имперца о стране, он скажет: "Наша великая, большая Россия". Но эта империя – совершенно виртуальная история, в реальности она существует не очень хорошо.

Этот имперец сам никогда не был там, куда очень дорого приехать (в дальних регионах РФ – УП). Он не имеет представления, как и какие люди там живут.

Власть отчитывается о каких-то миллионах туристов в год. На самом деле у нас туристами считают даже жителей Бурятии, которые останавливаются в гостинице на несколько часов или на ночь.

Всплеск туризма был после Крыма (аннексии – УП). Рубль рухнул, а у монголов тугрик какое-то время был на неплохом уровне. Им было выгодно покупать у нас продукты, вещи. Приезжали отдыхать дикарями на Байкал на своих стареньких машинах.

Экономика Бурятии в основе своей – бюджетники, вокруг которых сформирован рынок услуг. Учителя, врачи, чиновники субсидируются федеральным бюджетом. А их обслуживают кафе, автомастерские – по большему счету это и есть частный бизнес.

В Бурятии работают авиазавод, приборостроительные предприятия. Но они интегрированы в вертикальные холдинги, которые в России рано или поздно оказываются в руках государства.

Глава республики Алексей Цыденов прям гордится, что наша экономика настолько ориентирована на федеральный бюджет. При любом кризисе обещает: "Проблемы нас не затронут. Государство кормило Бурятию, кормит и будет кормить".

На каждых выборах одно и то же: "Мы должны поддержать Москву и Путина – не забывайте о том, кто нас кормит. Без Москвы мы – никто" (смеется). Такие слова вызывают раздражение, особенно когда их слышишь от Цыденова. У него мать, кстати, украинка, а отец – бурят. Но он оказался самым ярым поклонником Путина и войны.

Он хоть и метис, но позиционирует себя как бурят. Это вообще наш первый этнический бурятский глава. До этого были двое русских. Один – местный, другой – из Новосибирска.

"В Бурятии, как бы там ни было, потихонечку происходили процессы, связанные с ростом национального самосознания. Уход Вячеслава Наговицына с поста главы республики был в том числе обусловлен тем, что он – русский, а буряты его сильно ругали"

Москва все-таки решила: давайте бурятам дадим бурята, хоть и половинчатого. В России вообще короткая скамейка запасных губернаторов. Сейчас чуть ли не охранников Путина толкают, а уж бурята найти, так вообще днем с огнем.

На Цыденова люди возлагали большие надежды. Думали, наконец-то Бурятия начнет показывать зубы центру, вести более самостоятельную политику. Но он проявил себя совершенно с другой стороны.

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Рана

Наиболее популярным стихотворцем в колониях и следственном изоляторе нашего региона является Александр Пушкин

Бурятские СМИ. Июнь 2021-го года

В республике меньше миллиона жителей, бурят примерно треть. Но основные места в бюджетной системе занимают в целом буряты, потому что у них больше мотивации. Для них Улан-Удэ все же – столица нашего протогосударства, скажем так.

Большую роль играет миграция. В центральную Россию уезжают в основном русские. Буряту, каким бы он ни был образованным, в Москве делать нечего. В том числе из-за расизма. Поэтому в Улан-Удэ остается много талантливых людей. А если уж совсем жмет, можешь уехать за границу. В Корею, США.

Мотивация русского населения участвовать в жизни Бурятии не очень сильна. Да, они тоже считают ее своей землей. Но все равно менталитет колонизатора присутствует. У них есть своя большая Россия, свой мир с центром в Москве, где все понятно и все говорят на одном языке.

Бурятский в Бурятии преподают как иностранный даже носителям языка. Уроки – факультативные.

"Где-то после 2000-го года Улан-Удэ стремительно становился бурятским из-за высокой рождаемости и переезда жителей деревень в город. Но решили преподавать дисциплины на русском, потому что он понятен каждому, а бурятский был обязательным для всех. Так было по крайней мере в столице"

Когда приняли федеральный закон об образовании, был большой скандал. Русские сказали: не хотим учить бурятский, не нужно нам его навязывать, в нем нет никакой практичности. Естественно, после того как бурятский перевели на факультатив, его стали меньше знать, в том числе сами буряты.

Власть не понимает, что речь идет о тонком, шатком мире между двумя культурами. Если буряты знают русский, то почему русские в Бурятии не должны знать наш язык? Тут дело даже в элементарной вежливости. Но колониальная политика такова: нефиг знать язык всех этих инородцев (смеется), этих чукчей, эвенков, бурятов. Их язык скоро умрет, а нам и с русским везде хорошо.

Все это превратили в вечную, незаживающую рану. На родном языке у нас общаются внутри общин. На семейных праздниках, свадьбах, на концертах. Такой собственный, закрытый мир. Какая-то ментальная автономия от русского мира.

Все, что происходит – страшно. Люди разделились, как и везде в России.

Свой путь

Чтоб я обрел невиданную силу

Для дальнего нелегкого пути

Из гимна Бурятии

Мой народ много страдал и имеет право на самоопределение. На лучшую жизнь, которая невозможна в нынешних условиях колонии. Нужно что-то делать: если и не полностью отделяться, то хотя бы как-то менять отношения с Москвой.

Проблема в том, что многие живут в своем маленьком бурятском мире. Это логика колонии: лучше во все эти большие потрясения не будем вмешиваться. За нас решат "белые большие люди". Это их война.

Нежелание вникать в то, что происходит за пределами бурятского мира, все равно долбанет, потому что молодые, здоровые умирают в Украине. Бурятов и так мало. Когда гибнут мужчины такого возраста, это катастрофа для демографии.

Рано или поздно люди будут рефлексировать и выйдут из кокона, чтобы пытаться влиять на ситуацию. Ведь в каждом буряте это сидит: кто мы, как и куда нам двигаться дальше. Просто нужно коммуницировать, просвещать народ.

"Эта страна слишком большая, руководство слишком непрофессионально. В теории все хорошо, но на практике держится непонятно на каком клее"

Как-то я пыталась работать с российскими оппозиционерами. Но вижу, что большинство из них – те же самые имперцы, только с либеральным курсом (смеется).

Проблемы Бурятии, как и других национальных республик, никто в дискурс оппозиции не включает. Эта повестка зависит от самих бурятов.

Каков собственный путь Бурятии? От обсуждения какой-то широкой автономии, деколонизации, до, возможно, физического отделения. Мы не предлагаем силовой путь – это дорога в никуда. Но мы должны потихоньку идти к своей цели. Возможно, что-то и получится.

Мы надеемся, что процессы, которые начались в 90-х с распадом СССР, сейчас завершаются. И вопрос имперскости России, ее колонизаторской политики будет окончательно решен.

Россия должна перестать быть империей не только в границах СССР, но и в границах до 17-18-го века. Сибирякам, национальным регионам надо дать право на самоопределение, пусть даже в форме конфедерации.

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Страх народов

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Из видео блогера Варламова "Улан-Удэ – пыльная столица Бурятии". 2021-ый год

Вы спрашиваете, что общего у бурята с русским? Вчера я смотрела Варламова, цикл про 30-летие развала СССР. Везде красной нитью проходит ностальгия. Он говорит: как хорошо в СССР жили киргизы, а сейчас непонятно что – лидеры меняются, коррупция, молодежь русский язык не знает.

Варламова как блогера я уважаю. Но у него есть имперские моменты, потому что он – представитель нации-колонизатора. Колонизатор меняет весь мир под себя. Везде русский язык, свои правила, идеология. Удобно ведь, да?

Везде чувствуешь себя как дома. Какой классный мир! Как хорошо и мирно мы в нем все существуем, с этими милыми малыми народами. Уже не варвары, говорят на нашем языке, в институты поступают.

"Белому человеку" сложно понять: то, что ты создал, прекрасно и удобно не для всех. Представителю колонии хорошо только у себя дома. Даже в соседнем регионе, в Иркутске, ты уже чувствуешь себя человеком другого сорта.

В принципе, после войны в Чечне стало все понятно. Кремль перенял фальшивую советскую доктрину дружбы народов. Когда Путин в 2014-ом году забрал Крым, то снес ее полностью. Она потеряла смысл, пошла прахом.

Остальные начали задумываться: кто следующий? Я сейчас в Казахстане, и тут опасения очень сильные. Надежду внушает то, что Украина сильно демилитаризировала армию России, и много лет она будет неопасной.

Никакой дружбы народов не было. Был "страх народов". Все боялись военного вмешательства и насилия.

"Люди видят фальшь: сегодня русские говорят бурятам, что любят их за то, что они так классно умирают на войне. Но рано или поздно это закончится"

Как только начинаешь защищать свою идентичность, из хорошего бурята быстро превращаешься в плохого. Тебя называют неблагодарным. Ладно еще если скажут: русские построили вам города. Но могут и так: мы вас отмыли, от сифилиса вылечили; вы до нас все вшивые были, не знали, что такое баня и гигиена.

Надеюсь, Украина победит. А потом победим и мы (смеется). Когда справедливость восторжествует, буряты будут рады видеть у себя украинцев. Очень хочу, чтобы в Бурятию когда-нибудь приехало руководство Украины.

Я восхищена вашим народом. Вы поражаете храбростью и стойкостью, показываете пример всем бурятам, как можно бороться со злом.

Евгений Руденко – УП