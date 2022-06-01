"Не могу пить смузи, зная, что Украина стекает кровью". Как бойцы "Правого сектора" овладевают американским оружием

"Я не те щоб пішов воювати за ідею – мені просто не подобається те, що вони роблять. Коли я побачив у новинах, що є вбиті діти… то чого взагалі сидіти?".

Так УП про свою мотивацію піти на війну розповідає боєць Добровольчого батальйону "Правий сектор" друг "Ворон". Він якраз відпрацював свій постріл з радянського РПГ-7 – влучив у ціль, навіть із запітнілим прицілом.

На запитання, як це вдалося, коротко відповідає: "Я фартовий".

РПГ-7 – найгучніша зброя на тренуванні, яке застала УП. Новачкам, які стоять поряд, радять надіти навушники, якщо вони є, або хоча б відкрити рота.

У журналістки УП, що в момент вильоту гранати тримає камеру, перший раз значно трясуться руки. Далі звикаєш.

РПГ-7 – чи не єдина зброя радянського зразка на тренуванні, яке застала УП. Уся інша зброя – американська: кулемет Brawning 50 M2HB, гранатомет PSRL1, 60-міліметровий штурмовий міномет M224.

За словами друга "Хижого", що нині навчає бійців стріляти з американського кулемета, перехід з радянської зброї на американську відбувається доволі швидко, але не без проблем. Часом вона надходить від західних партнерів без інструкторів та інструкцій. Але працювати з нею в рази легше.

Сам "Хижий" ще кілька місяців тому був бійцем Французького легіону. Російське вторгнення 24 лютого якраз застало його у відпустці в Україні. До Франції він вирішив не повертатися.

Навчившись працювати зі значною частиною НАТівської зброї, він передає свої навички тепер у ДУК ПС.

Більше деталей – у репортажі "Української правди".

Фоторепортаж з навчань можна переглянути на фейсбук-сторінці "Української правди".

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП