Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Россияне Бахмут не возьмут!" Как в Донецкой области работают артиллеристы 58-й бригады

Ольга Кириленко, Назарий МазилюкВторник, 9 августа 2022, 16:56
фото: Дмитрий Ларин

З середини липня Бахмутський напрямок – один з найгарячіших на фронті.

70-тисячне місто, що славилося "Артемівським заводом шампанських вин" (нині – "Артвайнері"), практично щодня опиняється під артилерійським обстрілом. 

До розбитого вщент Горлівського інституту іноземних мов, його гуртожитка та однієї з місцевих шкіл за останні кілька тижнів додалися розбиті "Ураганами" приватні будинки, пошкоджений Бахмутський індустріальний коледж, зруйнований готель "Атлантік" і офіс "Вільного радіо".

На під’їздах почали з’являтися найстрашніші написи цієї війни – "люди". Зазвичай вони означають, що росіяни близько.

Як і по всій Донеччині, на Бахмутському напрямку окупанти продовжують використовувати техніку "випаленої землі" й накривають українські міста артилерією, щоб зрівняти їх із землею.

Втім, українські військові припускають, що враховуючи складність міського бою, у сам Бахмут окупанти, імовірно, спочатку не підуть. Вони спробують обійти місто через Соледар з півночі та через Опитне-Зайцеве з півдня, а потім взяти його в оперативне оточення.

Щоб завадити такому сценарію, на Бахмутському напрямку наразі активно працює як українська піхота, так і артилерія.  

На позиціях останніх, а саме 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. І. Виговського ЗСУ, вдалося побувати "Українській правді".

У момент приїзду УП екіпажі двох самохідних артилерійських установок 2С1 якраз виїжджають на роботу: треба поцілити в техніку окупантів.

– За Костянтина Бєлова, який загинув, захищаючи свободу України на Харківщині, залпом триста тридцять три! – Віддає команду на постріл двом САУ командир батареї на позивний "Байкал".

Уже після відпрацювання цілі "Байкал" каже журналістам УП – ціль вражена, й оптимістично додає, що "росіяни Бахмут не візьмуть".

Детальніше – у репортажі УП з передової.

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде
интервью

Соломия Бобровская: Самым большим неприверженцем демобилизации является Генштаб, но я его понимаю

— Ольга Кириленко, Евгений Будерацкий
интервью

"У вас позвоночник есть?". Историк Александр Зинченко о нерешительности США, слепоте Европы и украинской травме

— Евгений Руденко

"Херсон был победой и жертвой всех – от рядового до генерала". Наступление весной – осенью 2022 года глазами инженерной группы

— Ольга Кириленко

Пирамида дронов. Как мошенническая схема на десятки миллионов гривен ударила по военным и волонтерам

— Рустем Халилов
интервью

Мария Берлинская: У нас сейчас даже не патовая ситуация, а момент проигрыша

— София Середа

Дружественный огонь. Как байрактарщина, "крепость Бахмут", "чмони" и "Крым к лету" бьют по своим

— Михаил Кригель

Война против политики. Что происходит между Зеленским и Залужным

— Роман Романюк, Роман Кравец
репортаж

Разъединение с Россией. Как избавляется от советских мифов город, где поклялись на верность московскому царю

— Евгений Руденко, Дмитрий Ларин
Видео

"Под крышей" Олега Татарова. УП нашла имение, в котором проживает заместитель руководителя Офиса президента

— Михаил Ткач

Холод, мыши и артиллерийские дуэли. Как зима влияет на боевые действия

— Евгений Будерацкий