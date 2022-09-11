Украинский щит

"Те, кто "отрекаются" от насилия, могут делать это только потому, что другие творят насилие за них". Джордж Оруэлл приводит эту мысль в одном из своих эссе – как пример очевидного факта, неприемлемого для убежденных пацифистов.

Кому-кому, а современной Украине оруэлловские слова особенно близки. Фактически в 1991-2022 годах наши соотечественники успели побывать в обеих ипостасях. Сначала в роли отрекающихся от насилия, а потом в роли тех, кто творит насилие за других.

Более двух десятилетий независимая Украина оставалась страной победившего пацифизма. Главным отечественным достижением в девяностые считалось отсутствие собственного Карабаха или Приднестровья.

Главным достоинством первого Майдана – его абсолютно мирный характер. А главным аргументом против сближения с РФ был следующий: "Вы же не хотите, чтобы ваши дети воевали в Чечне?"

Мысль о том, что тем же самым детям придется воевать за суверенитет и территориальную целостность Украины, казалась абсурдной. А украинские вооруженные силы выглядели нелепым рудиментом из прошлого, который вообще не нужен в просвещенном XXI веке.

Да, украинцы 1990-х и 2000-х могли отречься от насилия и быть пацифистами. Но лишь до тех пор, пока США и НАТО были готовы творить насилие для поддержания порядка в комфортном однополярном мире.

А когда в 2014-ом выяснилось, что Вашингтон и Брюссель более не справляются с ролью мировых полицейских, украинский пацифизм приказал долго жить.

Нынешний Запад склонен к пацифизму не меньше, чем мы сами в недавнем прошлом. Для значительной части западного общества вооруженное насилие остается чем-то неприемлемым – и порой это препятствует взаимопониманию с воюющей Украиной.

Но, по иронии судьбы, сегодня именно украинцы творят насилие вместо коллективного Запада и тем самым позволяют западному обывателю наслаждаться относительным миром и пацифистскими настроениями.

Реклама:

Крупнейшая война в Европе с 1945-го года, развязанная Москвой, нанесла сокрушительный удар по мировой безопасности.

Но еще более страшным ударом для всей планеты стал бы победоносный блицкриг, о котором в феврале грезили в Кремле.

Отражая агрессию РФ, Украина не позволяет создать прецедент успешного военного вторжения с минимальными издержками. Отечественное сопротивление не только истощает силы россиян, но и демотивирует других потенциальных агрессоров.

Так, еще не победив в войне, украинцы уже выручают Китайскую Республику, расположенную на другом конце земного шара.

Пожалуй, ни у кого нет сомнений, что успех кремлевского блицкрига в Украине спровоцировал бы вооруженное вторжение на Тайвань.

Если российских реваншистов воодушевило падение Кабула в 2021-ом, то китайских коммунистов вдохновило бы гипотетическое падение Киева в 2022-ом.

Читайте также: Дети Европы

Зато реальный пример российско-украинской войны совсем не привлекает КНР: Пекину нужен целый и невредимый остров, а не его безуспешное "освобождение" путем многомесячного разрушения.

Сражающаяся Украина сдерживает агрессивные пекинские планы не менее эффективно, чем Нэнси Пелоси, и жители Тайваня в долгу перед нашей страной.

Однако в еще большем долгу перед Украиной весь европейский континент. Военный разгром и оккупация сорокамиллионного государства означали бы настоящую катастрофу для мирной Европы.

Реклама:

Миллионы европейцев, давно отрекшихся от насилия, очутились бы в новой реальности, где страна-агрессор не встречает серьезного вооруженного отпора и может делать все, что ей заблагорассудится.

Не будь ожесточенного украинского сопротивления, очередные акты агрессии на континенте были бы неизбежны. Захват Молдовы, новое кровопролитие на Балканах, вторжение в Латвию, Литву или Эстонию – любая из этих угроз могла стать реальностью уже в ближайшем будущем.

А в перспективе ящик Пандоры, открытый Кремлем в феврале 2022-го, грозил бы самыми фантастическими сценариями: вроде венгерского нападения на Словакию или большой войны между Турцией и Грецией.

Но Украина борется.

Украина успешно сдерживает "вторую армию мира". Украина доказывает, что на вооруженного агрессора есть управа. Украина творит необходимое насилие вместо других европейских государств – и фактически выступает общим щитом.

Защищая собственную свободу и независимость, наша страна защищает и остатки коллективной безопасности в XXI веке. Благодаря украинскому щиту Третья мировая война остается в категории возможного, но не в категории неминуемого.

Украинский щит заслоняет не только наших ближайших соседей. Он прикрывает всех, кто в настоящий момент не готов к масштабному насилию. И если это понятно не каждому западному обывателю, то наиболее дальновидные западные политики прекрасно это сознают.

Проблема в том, что интересы страны-щита не всегда совпадают с интересами стран, находящихся за щитом.

Безусловно, коллективному Западу выгодно, чтобы украинский щит устоял перед российским напором и не треснул. Но из этого не следует, что щит должен быть избавлен от вражеских ударов.

Именно тут просматривается расхождение между отечественными и зарубежными приоритетами.

Читайте также: Слабое звено

Приоритет Украины – собственная победа в войне с Кремлем.

Безоговорочная победа, которая позволит нам вернуться к мирной жизни и заняться полноценным восстановлением страны. Заветная победа, которую миллионы украинцев хотели бы увидеть как можно скорее.

Реклама:

А приоритет Запада – предотвращение кремлевской победы. Недопущение прецедента успешной и безнаказанной агрессии. Эту задачу можно решить различными путями: в том числе и за счет долговременного военного тупика.

Достаточно привлекательным может показаться патовый сценарий, при котором Россия продолжит годами биться об украинский щит, растрачивая свои ресурсы. Агрессивный потенциал РФ будет истощаться, российские издержки будут расти, другие потенциальные агрессоры получат наглядный урок – и вместе с тем будет минимизирован риск применения ядерного оружия, который так тревожит мирные западные страны.

Напротив, победный украинский натиск и загон Кремля в угол выглядят слишком рискованно в глазах многих наших партнеров.

В начале года в Украине видели лишь страну-жертву. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений способность Украины сдерживать Россию и быть страной-щитом.

Но теперь перед нами стоит новая задача: убедить мир в том, что Украина может и должна быть страной-победительницей.

Михаил Дубинянский