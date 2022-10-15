Хроника радиоактивного пепла

"Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия как оружия устрашения и массового уничтожения людей. Мы требуем установления строгого международного контроля за исполнением этого решения. Мы считаем, что правительство, которое первым применит против какой-либо страны атомное оружие, совершит преступление против человечества и должно рассматриваться как военный преступник".

Этот пламенный текст появился в газете "Правда" 20 марта 1950 года. Он был составлен французским физиком-коммунистом Жолио-Кюри и одобрен на конгрессе просоветских интеллектуалов в Стокгольме.

Советский Союз тут же начал масштабную пропагандистскую кампанию, предлагая обитателям планеты подписаться под антиядерным Стокгольмским воззванием.

В самом СССР его добровольно-принудительно подписали 115 514 703 человек – практически все взрослое население страны. И, вероятно, тогдашние советские граждане были бы весьма озадачены, узнав, что через семьдесят с лишним лет в Москве будут буквально молиться на ядерную бомбу и требовать тактических ударов по неядерному противнику.

Российский культ ядерного оружия – один из примеров разрыва РФ с советской пропагандистской традицией, поддерживавшейся десятилетиями. Пример не менее яркий, чем шельмование В. И. Ленина, объявленного преступным создателем Украины.

Если в начале 1950-х Кремль публично ратовал за "безусловное запрещение атомного оружия", то сегодня демонстративный ядерный шантаж становится главным козырем Москвы в войне с Киевом. И если в советскую эпоху о применении ядерного оружия полагалось говорить с осуждением и гневом, как о страшном преступлении против человечества; то в современной России открыто озвучиваются сладострастные фантазии о радиоактивном пепле.

Что ж, у этой чудесной метаморфозы есть объективные предпосылки: и военно-тактические, и морально-этические.

Почему советский режим призывал к запрету атомного оружия, даже создав свою собственную бомбу? Потому что по тогдашним представлениям именно СССР обладал подавляющим перевесом в обычных вооружениях и живой силе.

Американские штабные игры конца 1940-х рисовали неутешительную картину: при массированном советском наступлении в Западной Европе удержать оборону представлялось почти невозможным. На пятый день боевых действий советская армия выходила к Рейну, а на седьмой день форсировала его крупными силами. Двадцати шести советским дивизиям, наступающим на этом участке, можно было противопоставить лишь семь американских, британских и французских.

Читайте также: Зеркало войны

В этих условиях главным инструментом сдерживания Москвы считался атомный арсенал Запада, многократно превышавший советский. Впоследствии стороны пришли к ядерному паритету и взаимному гарантированному уничтожению, но преимущество СССР в традиционной войне по-прежнему не оспаривалось. Кремль мог демонстративно призывать к ядерному разоружению, считая, что так или иначе останется в выигрыше.

В XXI веке путинская Россия унаследовала репутацию заведомого фаворита в масштабной конвенциональной войне: во всяком случае, на постсоветском пространстве.

Вплоть до 2022 года московские танковые армады казались такой же неумолимой силой, как и семьдесят лет назад. Отсюда и прогнозы западных экспертов, предрекавших быструю оккупацию Украины и партизанское сопротивление по типу афганского.

Читайте также: Роль моли в истории

А затем последовало поражение россиян на Киевщине, неудачи на Донбассе, разгром на Харьковщине, отступление на Херсонщине. Ореол, сопровождавший советскую армию на протяжении холодной войны и по инерции перешедший к вооруженным силам РФ, развеялся на наших глазах.

По иронии судьбы, в военном отношении Москва фактически поменялась местами со своим противником начала 1950-х. Тогдашний Запад был вынужден делать ставку на атомные бомбы, признавая свою слабость в неядерном противостоянии.

А теперь ядерным оружием размахивает сам Кремль, расписываясь в собственном военном фиаско на просторах Украины. Предполагаемый король большой конвенциональной войны оказался голым – и пытается прикрыть наготу радиоактивным пеплом.

Впрочем, знаменитый мем Дмитрия Киселева был рожден задолго до 2022 года и позорных поражений российской армии. А потому ядерный пыл Москвы нельзя свести лишь к военной тактике: не меньшую роль играет этика.

Нынешняя Россия не стесняется своей аморальности – и охотно озвучивает все то, что Советскому Союзу приходилось скрывать и замалчивать.

Даже в самые страшные годы советский режим оставался стыдливым людоедом, прятавшим собственную жестокость под маской человеколюбия. Колоссальные усилия вкладывались в создание экспортной версии СССР: страны, строящей новое справедливое общество и дающей надежду всему прогрессивному человечеству.

Этот виртуальный образ привлекал множество западных идеалистов – от Фредерика Жолио-Кюри до Луи Арагона и Пабло Пикассо. Заграничные интеллектуалы дружно вступали в компартию, поддерживали политические инициативы Москвы и ставили свои подписи под Стокгольмским воззванием. Сама по себе борьба против антигуманной атомной бомбы полностью соответствовала тогдашнему советскому имиджу.

В сталинском СССР был ГУЛАГ – но не было и не могло быть прославления ГУЛАГа. Был Голодомор – но не было и не могло быть публичного оправдания Голодомора. Были лихорадочные работы над собственным атомным арсеналом и планы его использования – но не было и не могло быть культа ядерного оружия.

Читайте также: Война и фатум

Беззастенчивое восхваление массовых репрессий, циничные рассказы об издержках индустриализации, откровенно человеконенавистнические заявления: все это не советский, а современный российский феномен.

Новая этическая норма не предполагает никаких публичных табу, и запугивание ядерными ударами отлично в нее вписывается.

Беспокоиться о своем имидже за рубежом Москве уже не приходится. Попытки РФ родить действительно привлекательную экспортную версию закончились еще в 2014-м, а в 2022-м о них просто смешно вспоминать.

Сегодняшняя Россия ведет откровенно террористическую войну, бравирует атаками против украинской критической инфраструктуры, угрожает человечеству ядерным апокалипсисом и больше не рассчитывает на симпатии западных интеллектуалов.

Ее ситуативные попутчики вроде Илона Маска движимы не искренней привязанностью к Кремлю, а исключительно страхом за собственную судьбу.

Москва 1950-х соблазняла мир иллюзиями "гуманизма", "справедливого общества" и "светлого будущего". Москва 2020-х может предложить миру только неприкрытый террор и ядерный шантаж.

Но если нынешний Кремль в состоянии кого-то запугать, то точно не сегодняшнюю Украину.

Михаил Дубинянский