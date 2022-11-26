Прощание с Паулем Боймером

Осень 2022-го – это освобождение Харьковщины и правобережной Херсонщины. Это массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Это подвиги и преступления, военные победы и военные тяготы. А еще это нашумевшая премьера от Netflix: новая экранизация "На Западном фронте без перемен".

Конечно, главный антивоенный фильм года смотрели и в воюющей Украине. Однако здесь он произвел эффект, на который вряд ли рассчитывали создатели картины.

Многие украинцы, когда-то читавшие роман Ремарка и сопереживавшие книжному Паулю Боймеру, взглянули на экранного Боймера совсем по-другому. Главного героя стали рассматривать сквозь призму собственного опыта, приобретенного за девять месяцев полномасштабной войны.

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Оказалось, что вчерашний немецкий школьник, добровольно отправившийся на фронт – агрессор и оккупант. Этот вроде бы симпатичный парень и его верные товарищи топчут захваченную землю Франции.

То обстоятельство, что они были одурманены милитаристской пропагандой, не снимает с них ответственности за содеянное.

Тот факт, что им самим приходится несладко в окопах, не преуменьшает зло, которое они несут другому народу. И прежней эмпатии они уже не вызывают.

Теперь, когда мы сами очутились в эпицентре большой войны, становится невозможно отделить вымышленных героев от военно-политической машины, с которой они связаны. Выясняется, что такое разделение было роскошью мирного времени.

Роскошью, на которой зиждется колоссальный пласт западной культуры: от Ремарка и Белля до Маргарет Митчелл; от военной прозы девятнадцатого столетия до произведений современности.

Причем в комфортном XXI веке подобный подход стал мейнстримом, и личные переживания практически полностью заслонили униформу той или иной армии.

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Испанский автор Артуро Перес-Реверте знаменит своими военно-историческими романами. Его новая книга "Итальянец" вышла чуть больше года назад, осенью 2021-го.

Главным героем романа выступает итальянский боевой пловец, атакующий суда союзников в Гибралтаре и завоевывающий любовь местной жительницы.

Согласно авторскому замыслу, читатели должны восхищаться бесстрашием, профессионализмом и человеческим обаянием диверсанта, воюющего за режим Муссолини.

Предупреждая возможные вопросы, Перес-Реверте подчеркивает: "Я не делю все на белое и черное, и линии, разделяющие плохое и хорошее в моих романах, условнны. Мои герои могут оказаться на любой стороне. И если кто-то этого не понимает, то пусть идет к черту".

Выйдет ли "Итальянец" в украинском переводе, неизвестно. Но можно с уверенностью утверждать, что отечественная аудитория воспримет роман иначе, чем год назад, до полномасштабного российского вторжения.

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Сегодня у нас вряд ли получится симпатизировать герою, сражающемуся за фашистскую Италию. За страну, вставшую на путь вооруженной агрессии еще до Второй мировой войны. Страну, которую объявляла "своим" все Средиземное море, захватывала Эфиопию, аннексировала Албанию, присоединилась к Гитлеру в надежде на новые завоевания, оккупировала часть Франции, Греции и Югославии.

Еще недавно Украина разделяла концепцию благополучного западного общества: "Неважно, на чьей стороне воюет солдат – важен его внутренний мир".

Сейчас в украинском сознании утверждается принципиально иная этическая концепция: "Внутренний мир солдата неважен, если он воюет на стороне агрессора".

До 24 февраля положительный герой мог сражаться за неправое дело. С 24 февраля критерии изменились: герой, сражающийся за неправое дело, автоматически становится отрицательным и уже не может рассчитывать на читательское и зрительское сочувствие.

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Впрочем, литература и кинематограф – лишь отражение реальной жизни. И прощание с вымышленным Паулем Боймером отражает приговор, вынесенный любому россиянину в военной форме: каким бы ни был его внутренний мир.

Зачастую противника пытаются полностью дегуманизировать, и это стремление вполне объяснимо. Радоваться уничтожению безликих орков все-таки легче, чем приветствовать убийство враждебных человеческих особей.

Но, как справедливо замечает писатель и фронтовик Артем Чапай, против нас воюют не орки, а люди. Притом разные люди.

Будем честными сами с собой. Не все из российских оккупантов презренные трусы – среди них попадаются и храбрецы. Не все из российских оккупантов примитивные дегенераты – среди них встречаются и читатели Булгакова. Не все из российских оккупантов мародеры и насильники – есть и исключения. Не все из российских оккупантов бездушные существа – среди них можно отыскать любящих сыновей, мужей и отцов.

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Но каждый из них – участник вооруженной агрессии против другого государства.

Каждый из них – отдельный винтик в машине российского военного террора.

Каждый из них – слуга фашистского режима, пытающегося уничтожить соседнюю страну.

Каждый их них вносит собственную лепту в разрушение украинской жизни – кто-то меньшую, а кто-то большую.

Трусливый или храбрый, безграмотный или начитанный, безжалостный или добродушный, воюющий по контракту или принудительно мобилизованный – захватчик всегда остается захватчиком. И это нивелирует любые индивидуальные черты, не оставляя места даже для минимальной эмпатии.

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Никто из нас не знает, сколько продлится нынешняя война, и сколько времени после победы потребуется Украине, чтобы залечить все раны, нанесенные войной. Если разрушенные города будут восстанавливаться годами, то искореженные жизни и разбитые сердца – еще дольше.

Но есть как минимум один критерий, который позволит говорить об установлении настоящего мира: не только на украинских границах, но и в душах миллионов украинцев.

Полноценная мирная жизнь вернется вместе с Паулем Боймером – героем, который воюет за неправое дело, и которому тем не менее можно сопереживать. Героем, чью личность получается рассматривать отдельно от государства, которому он служит.

Возвращение такого героя будет свидетельствовать о том, что Украина наконец оправилась от тяжелейших военных травм.

И, вероятно, в будущем в украинской литературе и кинематографе еще появится российский Боймер – солдат вражеской армии, вызывающий что-то похожее на сочувствие. Но спустя сколько десятилетий после поражения Москвы это станет возможным, сказать трудно.

Михаил Дубинянский