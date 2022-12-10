"Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах", – это ироничное высказывание принадлежит бывшему коллеге Владимира Зеленского, прославленному американцу Вуди Аллену. И для нашей страны оно особенно актуально.



На протяжении последних десятилетий история регулярно вмешивалась в украинские планы, разрушая их на потеху гипотетическому высшему разуму.

Украинцы смешили Господа в конце 80-ых, когда связывали собственное будущее с обреченной советской империей: взять хотя бы легендарную Ирину Фарион, умудрившуюся вступить в КПСС в апреле 1988-го.

Украинцы смешили Создателя 20 лет спустя, когда наши планы строились на вере в глобальную стабильность: а тем временем к нам уже подкрадывался мировой финансовый кризис 2008-го.

Разумеется, Всевышнего смешили и в 2013-м, когда страна готовилась к подписанию Ассоциации с ЕС в Вильнюсе – и не предполагала, что вместо этого ее ждет череда неимоверных исторических потрясений.

И, уж конечно, мы смешили Творца в начале 2020-го, когда пытались что-то планировать накануне пандемии COVID-19.

Однако весь прежний опыт неудачного планирования меркнет на фоне того, с чем довелось столкнуться Украине в 2022-м. Полномасштабная война в одночасье погрузила десятки миллионов украинцев в пространство непредвиденного и неожиданного.

И если в свое время нынешний глава государства блистал в передаче "Рассмеши комика", то 24 февраля каждый из нас стал участником безумного шоу "Рассмеши Бога".

Знаменитая речь о майских шашлыках, которую недоброжелатели до сих пор припоминают президенту Зеленскому, иллюстрирует это как нельзя лучше.

Люди, планировавшие посвятить 2022 год рутинной работе, учебе или бизнесу, надели военную форму и оказались в окопах.

Люди, не собиравшиеся покидать постоянное место жительства, очутились за тысячи километров от собственных домов.

А людям, надеявшимся провести нынешний год с максимальным комфортом, пришлось осваивать навыки выживания в экстремальных условиях.

Однажды расправившись с украинскими планами, большая война продолжает безжалостно их разрушать: не только в прифронтовой зоне, но и в глубоком тылу.

Каждая затяжная воздушная тревога заставляет пересматривать чей-то распорядок дня. Каждое отключение электроэнергии не по графику ломает чьи-то замыслы. Каждая новая атака Кремля рискует уничтожить чьи-то надежды и ожидания.

Непредсказуемость, неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне – пожалуй, это главные бичи военного времени.

Непрогнозируемый характер вражеских ударов беспокоит даже больше, чем сами удары. Хаотичные отключения света создают больший дискомфорт, чем отсутствие света как таковое. А постоянные слухи о новом наступлении из Беларуси порождают не меньшую тревогу, чем реальная попытка наступления.

Война побуждает многих украинцев жить одним днем, поскольку сегодняшние возможности уже завтра могут исчезнуть. Она подталкивает к обесцениванию любых долгосрочных целей.

Не нужно строить никаких планов, не нужно рассматривать перспективы, не нужно думать о развитии и движении вперед – такой стиль существования начинает казаться нормальным и оправданным. Но это как раз то, чего следует избегать всеми силами: потому что именно к этому стремится наш враг.

По сути, текущая цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в страну с нулевым горизонтом планирования. Страну, живущую от блэкаута к блэкауту, от одной ракетной атаки к другой. Страну, которая вынужденно импровизирует, лихорадочно латает дыры, пытается продержаться ближайшие 24 часа и больше не смотрит в будущее.

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А потому вглядываться вперед на недели, месяцы и даже годы – означает побеждать.

Что такое "несокрушимость", о которой столько говорится в Украине в последнее время? Фактически это способность планировать украинское будущее в разгар полномасштабной войны. Наперекор непредвиденным обстоятельствам; назло неожиданным вражеским атакам; вопреки неопределенности и непредсказуемости всего того, что происходит вокруг нас.

Настоящая несокрушимость – это умение строить максимально продуманные и гибкие планы с учетом всех возможных "если". Планы, уже не вызывающие у Господа саркастической усмешки.

Это генераторы и пауэрбанки, предусмотрительно приобретенные еще до 10 октября и выручающие своих владельцев сегодня.

Это работа, которую приходится делать во время блэкаута, и которая тем не менее выполняется без срыва дедлайнов.

Это бизнес, справляющийся с военными форс-мажорами и не отказывающийся от своих обязательств перед клиентами и партнерами.

Это детали будущего восстановления страны, обсуждаемые уже сейчас, задолго до завершения боевых действий.

И, разумеется, это тщательно спланированные операции Вооруженных сил Украины.

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Достаточно вспомнить сентябрьское освобождение оккупированной части Харьковщины. По свидетельству авторитетных источников "The New York Times", подготовка контрнаступления ВСУ велась на протяжении нескольких месяцев, с начала лета 2022-го.

Украинский план, разработанный при участии союзников, был безупречно продуман и блестяще воплощен в жизнь. Чего нельзя сказать о военном планировании в исполнении нашего противника.

"Взять Киев за три дня", "оккупировать Украину за десять дней", "высадить десант в Одессе и выйти к Приднестровью", "захватить весь Донбасс к середине лета" – с 24 февраля вражеские планы менялись уже несколько раз. Но любого из них было достаточно, чтобы вызвать у Всевышнего приступ истерического смеха.

В состязании под названием "Рассмеши Бога" воюющая Россия давно и уверенно опережает Украину. А наша задача – довести российское лидерство до логического конца.

Поставить агрессора в положение, когда на смену смехотворным планам придет абсолютная невозможность что-либо планировать.

Сегодня в Киеве много спорят о том, как должно выглядеть безоговорочное поражение Москвы в большой войне. Но, пожалуй, один критерий лежит на поверхности.

Побежденная Россия – это страна, которой придется жить одним днем. Потому что ее завтрашний день уже не будет зависеть от российских планов и российских усилий.

Михаил Дубинянский