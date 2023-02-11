Украина как выбор

"Когда я спросил Владимира Владимировича Путина: "Что для вас проект Россия?", он ответил: "Россия – не проект, а судьба". Великий проект Россия – это судьба: судьба нашей Родины, нашего народа и всего остального человечества".



Эти откровения российского фашиста Проханова были опубликованы за несколько лет до большой войны. Но фактически они предвосхитили генеральную линию кремлевской пропаганды после 24 февраля 2022 года.

Чем дольше затягивается военное противостояние, тем настойчивее в головы россиян вдалбливается одна и та же мысль.

Мол, Россия – это судьба, а от судьбы не уйдешь. Никакой свободы воли не существует: есть только обязательства перед Родиной, перед Богом и перед великими предками.

Все, что делает российское государство в ХХI веке, предрешено его многовековой историей и не подлежит оспариванию. Все шаги путинского режима правильны, поскольку поступить иначе было просто невозможно.

Нельзя было не аннексировать Крым в 2014-м. Нельзя было не вторгнуться в Украину в 2022-м. Нельзя было не пойти на масштабную конфронтацию с коллективным Западом.

Выбора у современных россиян нет и быть не может: им надлежит безропотно умирать под Угледаром и Бахмутом, выполняя историческую миссию, предначертанную самой судьбой…

Что может противопоставить российскому пропагандистскому фатализму наша страна? Если подытожить все озвученное в украинском публичном пространстве за последние годы, то вырисовываются два альтернативных подхода.

Первый подход подразумевает, что Украина – это тоже судьба. Клин вышибается клином, а вражеский фатализм – своим собственным. Нынешнее военное противостояние с Москвой предопределено всей многовековой украинской историей. Других помыслов и побуждений у наших соотечественников никогда не было и быть не могло.

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Любой украинский патриот ХХI века – бандеровец в третьем или в четвертом поколении, впитавший ненависть к империи с молоком матери.

Его Родина боролась за независимость на протяжении всего ХХ столетия. Она всегда помнила о героях Крут, чтила бойцов УПА, поддерживала отважных диссидентов, воспринимала советский режим как оккупационный и противостояла ему всеми силами и средствами.

Подвиги предыдущих поколений украинцев сделали нынешнее сопротивление Кремлю неизбежным.

Однако есть и другой подход. Он предполагает, что Украина – это не судьба, а выбор. Сознательный выбор в пользу независимости, демократии, европейских ценностей и цивилизованного существования.

Выбор миллионов людей со свободной волей. Выбор, сделанный не благодаря, а вопреки украинскому прошлому. Тому самому прошлому, которое состоит не только из национальной героики, и в котором предостаточно неудобных и неприглядных страниц.

В этом прошлом проект "УНР" проиграл проекту "УССР"; миллионы украинцев относились к советской власти абсолютно лояльно; а диссиденты эпохи застоя были не всенародными кумирами, но маргинальным меньшинством.

В этом прошлом уроженцы Украины служили опорой тоталитарного коммунистического режима наряду с россиянами. Вместе с ними давили танками восставшую Венгрию, душили "Пражскую весну" и стирали с лица земли афганские селения.

Казалось, это прошлое предписывает и дальше оставаться слугами империи и соучастниками ее преступлений: но украинцы XXI века решили по-другому.

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Концепция Украины как судьбы подталкивает к выводу, что наши современники были априори запрограммированы на большую войну с Россией. Иного выбора у нынешнего поколения украинцев не было.

Это предрешенная историческая миссия. К этому обязывают зов предков, голос крови и генетическая память. В общем, почти как в РФ: "Деды воевали – и нам приказали".

А концепция Украины как выбора означает, что большая война с Россией не была неизбежной.

Можно было не бороться за европейское будущее в 2013-м, капитулировать в 2014-м или не сопротивляться полномасштабному вторжению в 2022-м. Можно было сдаться на милость Кремля и стать придатком новой империи.

Можно было выбрать не войну против Москвы, а войну на стороне Москвы – и служить пушечным мясом в ходе российского вторжения в Молдову, в страны Балтии или в Польшу. Словом, делать все то, что делали отцы и деды большинства современных украинцев. Но их дети и внуки рассудили иначе.

Украина-судьба заставляет нас искать сходство с предками – или попросту выдумывать его по идеологическим соображениям.

А Украина-выбор допускает, что сходства может не быть вовсе: и это не постыдный недостаток, а повод для гордости. Поскольку наши современники и соотечественники, сами выбравшие свой жизненный путь, оказались намного лучше своих предков.

Виталий Иванович Луценко. Многолетний советский функционер. В 1966-1974 – секретарь, 1974-1980 – второй секретарь, в 1980-1987 – первый секретарь Ровенского горкома КПУ. В последние советские годы – первый секретарь обкома. Будучи убежденным коммунистом, активно участвовал в деятельности компартии после ее возрождения в 1990-е и успел побывать нардепом от КПУ.

Его родной сын Юрий – один из самых ярких украинских политиков, добровольно ушедший на войну с империей в феврале 2022-го. Это не мифический "голос крови", а сознательный выбор свободного человека.

Павел Федорович Казарин. Советский генерал-майор и военный комиссар Крымской области в 1976-1988 годах. Верный солдат империи и поставщик пушечного мяса для ее нужд. В 1985-м, в разгар войны в Афганистане, заслужил переходящее Красное знамя ЦК КПУ и Совета министров УССР, опередив все прочие военные комиссариаты советской Украины.

Его внук и тезка Павел – один из самых известных украинских журналистов, защищающий нашу независимость с оружием в руках. Это не вымышленная "генетическая память", а сознательный выбор свободного человека.

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И подобных семейных историй – множество. Конечно, есть соблазн вычеркнуть их из коллективного сознания. Притвориться, будто нынешняя украинская армия состоит из прямых потомков героев Крут, активистов ОУН и диссидентов 1970-х. Объявить, что иначе быть просто не могло: как того требует концепт Украины-судьбы.

Но, мифологизируя отечественную историю XX века, мы невольно обесцениваем выбор, сделанный Украиной и украинцами в XXI веке.

Михаил Дубинянский