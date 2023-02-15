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"Big brother is" Офиса президента

Михаил ТкачСреда, 15 февраля 2023, 05:30

Читачі "Української правди" точно знають історії про дружин, братів, сестер, батьків, водіїв, покоївок можновладців, які досягають успіху саме в той час, коли їхній родич або близька людина обіймає державну посаду.

Насамперед, це зручно. Аби не звітувати в декларації про придбане майно, чиновники часто записують його на тих людей, яким або про яких звітувати не потрібно. Наприклад, це може бути рідний брат.

А оскільки зараз через війну електронні декларації чиновників взагалі не на часі, на часі купівля всілякої елітної нерухомості посадовцями та членами їхніх родин.

Так вчинила родина заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова. 

Ця історія про те, як брат Андрія Смирнова Ігор Смирнов минулого року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. 

Апартаменти, ділянка та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів. А гроші, за словами брата, він узяв у позику.

І, авжеж, ми все це знайшли, познімали і поставили питання й самому Андрію Смирнову, і його брату. 

Бо саме елітна нерухомість часто використовується в якості хабаря посадовцям.

Тут можна пригадати історію іншого заступника керівника ОП Андрія Єрмака, якого називають куратором всього силового блоку, Олега Татарова. Він свого часу став фігурантом розслідування НАБУ.

Ще до призначення на посаду в ОП Татарова підозрювали в передачі хабара одному з керівників експертної установи у справі про квартири для Національної гвардії.

За версією слідства, хабар майбутній заступник керівника ОП отримав якраз у вигляді знижки на паркомісце.

Незважаючи на обурення та вимоги суспільства звільнити Татарова з посади, він залишається працювати заступником Єрмака та має великий вплив на правоохоронну систему. 

А Смирнов своєю чергою в офісі президента курує судову гілку влади, яка вже багато років потребує реформи.

Михайло Ткач, УП 

Темы: Офис президентанедвижимостьденьгидекларациивойна
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