Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил

Якби на початку 2022 року хтось сказав, що з 24 лютого Олександр Вілкул буде головним борцем з "русским миром" в Кривому Розі, це можна було би сприйняти за невдалий жарт.

Та сьогодні це реальність.

Колишній віцепрем'єр уряду Миколи Азарова, людина, яка ще в 2019 році закликала до налагодження стосунків з Російською Федерацією, нині виступає за повний розвал Росії та наполягає на важливості вступу України до ЄС та НАТО.

Складно розібратися у щирості Вілкула – чи справді він це робить з ідеологічних міркувань, чи все ж таки задля збереження впливу в регіоні.

З початку повномасштабної війни Вілкул є головою Ради оборони Кривого Рогу.

Для запису цього інтерв'ю "Українська правда" поїхала до його рідного міста.

Колишній віцепрем'єр запропонував зустрітися в одній із адміністративних будівель у центрі Кривого Рогу.

На дверях його робочого кабінету висить наліпка "Тут розмовляють українською".

– Заходять і мене демотивують, розмовляючи ворожою мовою. Тому я написав, щоб мене не демотивували, – скаржиться колишній віцепрем'єр часів Януковича, який до цього все життя спілкувався російською.

Голова Ради оборони Кривого Рогу годинами може розповідати про бойові дії на Дніпропетровщині, про допомогу військовим, ділитися секретами, як у регіоні вдається відбивати атаки росіян.

В інтерв'ю "Українській правді" Олександр Вілкул пригадує, як ще рік тому росіяни перебували на підходах до Кривого Рогу, пояснює, як сьогодні живе рідне місто Володимира Зеленського, та зізнається, що не вірить в існування "хороших росіян".

У розмові з УП він відрікається від Віктора Януковича, пояснює свої відносини з Рінатом Ахметовим і Дмитром Ярошем, а також визнає помилки минулого.

Щоб краще відчути інтонації та реакції Вілкула на деякі запитання, ми залишили це інтерв'ю у відеоформаті.

Роман Кравець, Назарій Мазилюк, УП