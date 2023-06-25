Здесь когда-то немецкий танк упал! Как выглядит самый длинный деревянный мост Украины в Каплинцах

"У селі Каплинці знаходиться дерев'яний міст через річку Удай довжиною 356 метрів, збудований наприкінці 19 століття".

Цей скупий рядок у Вікіпедії, який перетікає з одного сайту на інший, ледь чи не єдина згадка про найдовший дерев'яний міст в Україні.

Не так багато інформації можна знайти у відкритих даних і про самі Каплинці.

Всі історії, які пов'язані з цим мальовничим краєм Полтавщини, переважно стосуються сусіднього Пирятина та Березової Рудки.

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Звісно, історія кохання Тараса Шевченка манить туристів, однак мала кількість згадок про унікальний міст потребує негайного виправлення.

"Українська правда" поїхала в Каплинці, щоб заповнити цей пробіл і показати читачам дивовижну споруду, яка точно заслуговує на те, щоб стати ще одним туристичним магнітом на мапі України.

Сполучення з цивілізацією

Каплинці – невелике село на лівому березі річки Удай. В цьому місці вона звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені озера.

Через природні водні перешкоди Каплинці стоять немов уособлено від сусідніх сіл. З чим і була пов'язана необхідність створення пішого сполучення з сусіднім Пирятином.

– Не знаю, що там пишуть у вашій Викіпедії, але старші люди мені в дитинстві розповідали, що повноцінного мосту тут не було до 1930-х років, – розповідає УП місцева мешканка Антоніна Кузьмівна Дементій.

Одна з найдовших вулиць села, що веде до дерев'яного моста. Тут майже скрізь ґрунтові дороги за винятком невеликого відрізку в центрі, де є асфальт всі фото: Ельдар Сарахман

За її словами, прямої дороги на Пирятин в селі не було, і місцеві тривалий час діставалися іншого берега Удаю або на човнах, або по штучних дерев'яних кладках, які перекидались у вузьких місцях річки та заплавах.

У 70-х роках вулиці до навколишніх сіл вимощували бруківкою через непрохідність ґрунтовок. Залишки незаасфальтованої бруківки видніються й досі на певних ділянках шляху на Пирятин

Розвиток сусіднього містечка рухав торгівлю, яка для місцевих землеробів стала одним із способів заробітку.

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Для того, щоб потрапити в Пирятин по суші, селянам доводилось їхати 15 кілометрів по старій розбитій об'їзній дорозі, тож зведення мосту було лише справою часу. Напряму ця відстань складає 6 кілометрів.

Міст на Каплинці через річку Удай позначений і на радянських картах. Але довжина мосту 240 метрів, а не 350, як стверджує Вікіпедія. Ширина – 4 метри

Навіть зараз доїхати до моста зі сторони Каплинців УП допоміг великий позашляховик. Дорога до села вбита вже давно, і лише де-не-де ви можете натрапити на проблиски хоча б якогось ямкового ремонту.

Стан самого мосту – окрема тема для обговорення. Старі дошки прогнили настільки, що ступати по ньому журналісти УП наважились не одразу.

Колись міст був проїзним. У післявоєнні роки ним їздили навіть вантажівки. Але останні кількадесят років його складно назвати пішохідним через аварійний стан і руйнування

З перших кроків у голову закрадались побоювання, що або провалишся, або здує вітром десь посередині.

Однак місцевих стан мосту, здається, геть не бентежить.

– Та він не аварійний! Туристи, канєшна, бояться, але ми по ньому ходимо без проблем. Ото зараз йдемо купатись на пляж на тій стороні, – весело розповідають місцеві підлітки.

Жителі Каплинців ходять купатися на протилежну від села сторону. На тому березі Удай чистіший від чагарників та є імпровізований пляж

Хлопці розповідають, що про саме створення можуть знати хіба "старші люди" в селі, хоча й самі із задоволенням діляться легендами, якими оповитий старовинний міст.

– Тут колись під час війни (Другої світової – УП) танк німецький впав. Заїхав на міст і провалився! – впевнено оповідають місцеві байки підлітки.

Жодних підтверджень словам, звісно, не мають. Але твердість, з якою вони їх виголошують, наштовхує на думку, що таких легенд довкола історичної будівлі тут далеко за десятки.

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Іван Петрович Лебідь

Щоб довідатися побільше про міст, ми поїхали в центр Каплинців. На диво, нам пощастило знайти людину, яка на власні очі бачила, як починалася історія дерев'яної споруди.

– Та ви сходіть до Івана Петровича! Він сам бачив, як міст будували, – радить Антоніна Кузьмівна і сама веде нас у двір навпроти. Там на лавці відпочиває головний старожил Каплинців.

Найстарший житель Каплинців 95-річний Іван Лебідь – один з останніх, хто пам'ятає історію будівництва моста

На перший погляд і не скажеш, що Івану Петровичу Лебедю вже 95 років. За його словами, секрет довголіття простий: "Трудиться і не пить!".

Інколи поважний старійшина села плутається у своїй розповіді, але це радше через хвилювання, а не через бажання оповідати байки.

– Зимою 1932-го начали бить льодоколи і строїть, – впевнено розповідає Іван Петрович.

За словами старожилів, дубові палі моста збереглися оригінальні. Все інше ремонтувалося по ходу руйнувань протягом останніх 90 років

Тоді йому було лише 5 років, але він добре запам'ятав той час. На жаль, через трагічні події.

– У 33-му у нас голодовка була. Але тоді люди робили на мосту, тому не так сильно була відчутна голодовка для людей з Каплинців та навколишніх сіл. Трохи людям давали їсти. Тому тут мало померло.

За його словами, міст будували місцеві чоловіки.

– З села нашого і навколишніх більше 100 душ строїли, – згадує Іван Петрович.

Міст побудували за рік, і він став головною артерією сполучення з Пирятином.

Фото мосту в Каплинцях, на жаль, не збереглися. Можливо, є в архівах чи сімейних альбомах місцевих жителів. Натомість є додстатньо світлин радянського часу, дерев'яних мостів околиць Пирятина

– Він спочатку дуже широкий був. Вози по ньому їздили. Перила раніше були, ще бочки, льодоколи з правої сторони, – розказує Іван Петрович.

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У 1943 році, коли німці відступали з України під час Другої світової війни, міст підірвали. Його замінив паром.

Торкнулася війна і безпосередньо Івана Петровича.

– Я служив у піхоті. А коли війна з Японією почалась, нас туди притягли. З Владівостока нас тоді перекинули в Находку. Главним старшиною був.

У Каплинцях багато покинутих дворів та старих хат. Деякі ожили з приїздом переселенців з півдня та сходу, але не затримуються надовго через відсутність у селі роботи

Вже тоді він відчув різницю між підготовкою радянської та західної армій.

– Нас висадили в Южной Кореї. Там американці в чистенькому одіті, а ми ото в обмотках, онучах, шуги. Виглядали ото як старці.

Після капітуляції Японії Івана Петровича відправили у Владивосток, де він потрапив до підрозділу підводного плавання.

– І я там до 56-го року на подлодці плавав. Торпедистом, – згадує чоловік.

Міст через Каплинці з висоти пташиного польоту

За відновлення мосту, за словами, Івана Петровича, у селі взялися не одразу.

– Люди потім організувались. Я сам бігав у кузню, носив граньоні гвозді, скоби якісь, – розповідає старожил.

На прохання поділитися реальними історіями та легендами про міст, відповідає не дуже хоче.

– Та половина з того, що люди розповідають, то пльотки! – махає рукою Іван Петрович.

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Антоніна Кузьмівна

Більш охоча до розповідей вже згадана Антоніна Кузьмівна Дементій.

– Дзвін золотий возили волами, на льоду провалились. Це ще, може, до войни, – згадує жінка.

За її словами, на щастя, за всю історію моста трапилась лише одна смерть. Місцевий мешканець їхав через міст на вантажівці-"полуторці" і перевернувся.

– Загалом цілий вік ми через той міст ходили. Носили раньше дерев'яне вугілля, молоко, льодом зимою, гусеничний трактор прочищав дорогу до мосту. Якось дві жінки провалилися, буряк возили в машині з дерев'яним кузовом. Але їх витягли, – розповідає Антоніна Кузьмівна.

Жителька Каплинців Антоніна Дементій охоче розповідає про історію села, в якому прожила все своє життя

Раніше в річці Удай була купа живності.

– Щуки, карасі, коропи, лящі там такі було, ого! А раків скіко було, боже! Я робила на пітомнику, ото тута, мостом ходила. А жара страшнюча! Йду назад, треба ноги помить – ну, в Удай. А раки прям лізуть, так я їх голими руками, – смачно розповідає жінка

До того, як побудували дорогу, шлях на Пирятин через Удай був коротший вдвічі

Однією з найулюбленіших історій серед місцевих є розповідь про військових, які у 1980-х роках переїжджали на УРАЛі через міст.

– Вони п'яні були. До дівок їхали посеред ночі з Пирятина. А на ранок прокинулись, під'їхали до мосту і самі здивувались, як вони там змогли переїхати. Назад вже не рішились, спізнились в часть. Ох і влетіло ж їм, певно, – сміється Антоніна Кузьмівна.

Річка Удай з роками все більше заростає. Старожили кажуть, що русло і заплави ще чистили до кінця 80-х. А під мостом, по центру, судячи з карт, був навіть острів. Зараз усе заросло

За нинішню російсько-українську війну жінці дуже болить.

– Куди той Путін тільки не ліз? Та ніхто ніколи не думав, що таке може буть, – каже Антоніна Кузьмівна.

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У самому селі про війну свідчить і приріст населення – до шести сотень "довоєнних" мешканців додалося 50 переселенців з Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Однак молодь, як і в багатьох селах, прагне пошвидше вибратись у місто.

На околицях Каплинців дуже багато лелечих гнізд. Це чи не єдине "велике будівництво" в цій місцевості. Як і люди, птахи сотні років селяться в цій мальовничій місцевості

Місцеві дуже хочуть, щоб міст нарешті відновили, збирають підписи, петиції. Вони впевнені, що відновлення найдовшої дерев'яної переправи в Україні не тільки допоможе в сполученні з Пирятином, а й заманить у село туристів.

– Нам би поскоріше мир, дай Бог здоров'я, і перемоги! В нас місцевість ловка: ліс, річка, пляж зроблений, треба, щоб люди це бачили, – підсумовує Антоніна Кузьмівна.

Євген Будерацький, Ельдар Сарахман, УП