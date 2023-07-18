Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене

Українське місто Харків, яке розташоване за 80 кілометрів від російського Бєлгорода, в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації опинилося під масованими обстрілами.

На початку великої війни в регіоні були захоплені Ізюм, Куп'янськ, Балаклія, Вовчанськ, існував ризик висадки російського десанту в аеропорту "Харків".

Водночас керівник місцевого управління СБУ Роман Дудін залишив область, запевняючи, що отримав відповідний наказ від керівництва.

Але слідчі ДБР запідозрили в таких діях спецслужбовця державну зраду. У вересні минулого року його затримали та взяли під варту.

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Десятий місяць Дудін перебуває у Київському СІЗО, безуспішно оскаржуючи свій арешт.

Детальніше про справу, яку нещодавно скерували до суду – в матеріалі УП.

"Оборона столиці"

Довідка: Роман Дудін, 39 років

колишній очільник Харківського управління СБУ (2020-2022 роки)

Підозрюється у державній зраді, самовільному залишенні військової частини, непокорі

До зали суду Романа Дудіна заводять у кайданках, у супроводі поліції. Поруч чергують працівники СБУ, які наглядають за процесом.

На спілкування в нас кілька хвилин, тому одразу переходжу до суті. Запитую в обвинуваченого про підстави його виїзду з Харківщини в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

"Ввечері 25 лютого я отримав прямий наказ на вибуття із Харкова і прибуття зі спецназом на захист Києва", – коротко відповідає Роман Дудін.

"Коли ми прибули (до Києва – УП), то побачили, що людей фактично не було. Лише підрозділи контррозвідки та ще кілька інших підрозділів… Ми отримали наказ стати на охорону урядового кварталу, оскільки, відповідно до міжнародних договорів, допоки не захоплені окремі державні будівлі, країна не вважається захопленою", – каже Дудін.

"Тоді існував великий ризик. І саме 26 лютого, коли ми прибули, одразу стали до оборони, тому що відбувся прорив на Оболоні (російські ДРГ спробували прорватися до центру Києва, відбулася стрілянина – УП). На вулиці Володимирській (головна будівля СБУ – УП) ми стали сектором і почали одразу виконувати завдання. Коли вже сформували оборону Києва, то нам сказали повертатися. Я виконав всі накази, я не вважаю себе винним", – стверджує колишній СБУшник.

За його словами, спочатку керівник ОК "Схід" Олег Мікац нібито надав йому команду супроводити патрульну поліцію з Харкова до міста Дніпро, а потім керівництво СБУ на чолі з Іваном Бакановим – вирушити до Києва.

Обвинувачений Роман Дудін у залі київського суду Вікторія Рощина

Дудін переконує, що має всі збережені переписки й обов'язково представить їх під час судового процесу по суті.

Фрагменти листувань він уже почав викладати в соцмережах. Наприклад, переписку з нинішнім очільником СБУ Василем Малюком та колишнім – Іваном Бакановим.

Листування вказують, що він виконав вказівку Івана Баканова прибути до Києва, а також навесні 2022-го комунікував із керівниками СБУ з робочих питань.

Ймовірно, переписка Романа Дудіна з нинішнім очільником СБУ Василем Малюком скрИНШОТ – Роман Дудін

Ймовірно, переписка Романа Дудіна з ексочільником СБУ Іваном Бакановим скрИНШОТ – Роман Дудін

Також він наголошує на тому, що йому висунули підозри, нібито керуючись політичними мотивами.

"На той час навколо Зеленського залишилась лише одна людина, яка не була підконтрольна пану Єрмаку – це пан Баканов. Для того, щоб прибрати Баканова, вони шукали і штучно створювали привід його дискредитації", – стверджує Дудін.

"Я ні в якому разі не виступаю адвокатом Баканова, але хочу зазначити, що він звільнив Наумова та Малюка одночасно. І звільнив він їх саме за те, що Наумов та Малюк займались не зовсім тим, чим мають займатися офіцери СБУ. Також за вказівкою пана Баканова я активно документував розкрадання гуманітарки паном Синєгубовим, Тереховим, паном Тимошенком (голова Харківської ОДА, міський голова Харкова, ексзаступник голови ОП – УП)", – переконує ексСБУшник.

У квітні НАБУ справді приходило з обшуками до представників ХОДА в рамках кримінальної справи щодо можливого розкрадання гуманітарки.

Під час свого виступу в суді обвинувачений говорить про високі показники роботи Харківського управління СБУ до його затримання. І додає, що нібито усі заслуги Служби, про які нині звітує керівництво, є результатом роботи ексочільника Івана Баканова та начальника Департаменту контррозвідки Олександра Поклада.

Дудін також просить допитати керівний склад держави та силовиків, зокрема Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Кирила Буданова, Василя Малюка, Івана Баканова.

Суддя Віта Бортницька йому відмовляє.

В чому підозрюють Дудіна

"Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України", – йдеться у підозрі.

За версією слідства, яке веде Державне бюро розслідувань, напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність того, що незабаром розпочнеться повномасштабне вторгнення, але замість того, щоб організувати роботу з протидії ворогу, зайнявся саботажем.

"Умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова. Умисно створив умови для здачі ворогу наявних в будівлі зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій та індивідуального захисту військовослужбовців", – йдеться у підозрі.

Слідство стверджує, що спроба захоплення влади проявлялася в тому, що Дудін відмовився переходити, як того вимагає закон, в підпорядкування командувача угруповання військ "Харків" і хотів керувати обороною сам.

Затримання Романа Дудіна ДБР

"Коли він зрозумів, що в нього не виходить захопити владу, а місту загрожує реальна небезпека, то 25 лютого він втік до мами на Волинь. До Харкова він повернувся вже у березні і почав імітувати бурхливу діяльність", – деталізували в ДБР.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у коментарі УП зазначив, що Дудін нібито хотів захопити владу в регіоні на початку повномасштабного вторгнення і залишив наповнену зброєю будівлю СБУ, нікого не повідомивши заздалегідь.

"Жодних наказів щодо залишення Харкова і Харківської області йому ніхто не віддавав, а він фактично надав чіткий наказ щодо спроби захоплення влади в обласній військовій адміністрації", – стверджує Синєгубов.

За його словами, Дудіна не було на місці у критичний для регіону час, коли потрібно було ухвалювати важливі рішення.

"Я був на робочому місці з шостої години ранку 24 лютого, в мене був у кабінеті очільник міста, ми давали коментарі, в нас проводились селектори з Офісом президента", – переконує голова ХОДА.

Водночас Синєгубов відкидає закиди, буцімто намагався помститися Дудіну кримінальною справою за те, що той нібито за вказівкою СБУ документував злочинне розкрадання гуманітарки місцевою адміністрацією.

"Ні про яку гуманітарку тоді не йшла мова. Тоді навіть думок про це не було. Якщо він займався документуванням, то, напевно, він зможе надати докази в суді. Але цим зараз займаються інші правоохоронні органи. Вважаю, що це просто лінія захисту, яку він обрав, як він вважає, найбільш вдалою для себе", – сказав голова ХОДА.

Натомість, як писала УП восени 2022, співрозмовники в київській та харківській владі стверджували, що вранці 24 лютого кілька годин після початку російської інвазії справді не могли знайти ні Терехова, ні главу ОДА Синєгубова.

За словами джерел у команді Зеленського, на першому селекторі ОП з місцевими керівниками вранці 24 лютого не було представників Херсона і Харкова.

Тоді СБУ доповідала, що Терехов і Синєгубов у центрі Харкова на квартирі одного нардепа радились, що робити, поки в ОДА і мерії назрівала паніка і бунт.

За даними УП, представник СБУ, приставлений до кабінету губернатора за кілька днів до 24 лютого, зробив фото порожнього кабінету глави ОДА в перші хвилини вторгнення. Після чого керівник СБУ області вирішив знайти і затримати мера та губернатора.

Тоді фото з порожнього кабінету Синєгубова потрапило в мережу і змусило чиновника швидко з'явитись в ОДА. Де його і затримали. Щоправда, майже одразу ж і відпустили.

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Адвокат Дудіна Олександр Кожевніков у коментарі УП зазначив, що, ознайомлюючись з матеріалами кримінального провадження, надіслав запити з уточнюючими питаннями до Офісу президента, СБУ та Харківської ОДА.

У відповідь на запитання, з якого часу Харківське управління перейшло в управління Сил оборони Харкова під керівництвом Василя Зубанича, в СБУ не відповіли.

Це, на думку захисту, пояснює, чому Роман Дудін слухав саме керівництво центрального апарату СБУ з дислокацією у місті Києві, а не командування на місці, й виконував їхні вказівки.

"Регіональні органи Служби безпеки України безпосередньо підпорядковані Центральному управлінню Служби безпеки України", – зазначили в СБУ.

А в Офісі президента повідомили, що не володіють інформацією щодо нібито спроб примусового усунення з посади голови ХОДА Олега Синєгубова в лютому 2022-го.

Відповідь СБУ адвокату Романа Дудіна

"З відповідей на ці запити взагалі незрозуміло, за що сидить мій клієнт", – переконує адвокат обвинуваченого.

Що кажуть колеги?

Нам вдалося поспілкуватися з колегою Романа Дудіна з Харківського СБУ, який представився Леонідом.

Він повідомив, що обвинувачений таки вживав заходи, спрямовані на те, щоб посилити оборону регіону напередодні повномасштабного вторгнення:

"Можу підтвердити, що 23 лютого, напередодні вторгнення, було посилення управління за його командою, яка надійшла, як я розумію, з Києва. Була частково роздана зброя співробітникам. Після вторгнення роздавались усні команди щодо знищення документів, які, певно, також надходили з Києва".

Водночас чоловік підтверджує, що з 25 лютого Дудіна в області не було.

"Він говорив: "Якщо Київ впаде, то нам кришка", – каже працівник СБУ. – Коли він повернувся 27, 28 лютого, то продовжив роботу, але тоді була вже надія на те, що вдасться загальмувати ворожий наступ, тому що все дуже швидко відбувалось".

Ще один колега Романа Дудіна наголошує на тому, що "справа не чорно-біла".

"Історія неоднозначна і сама особа він неоднозначна", – каже нам колишній колега Романа Дудіна в Харківському СБУ. – Тут є елементи й політичної боротьби, плюс фактичні обставини. Як на мене, корінь проблеми у його надмірній публічності як для тієї посади та у тій структурі, де він працював".

Водночас він висловив сумніви щодо того, що Дудін нібито співпрацював із росіянами.

"Щодо зброї, то я не думаю, що вона готувалась для росіян. Також думаю, що він справді хотів очолити владу, але, знову ж таки, не задля допомоги РФ, а для себе. Знаєте, коли відбуваються якісь історичні події, то ти маєш бути готовим і використати ці можливості максимально ефективно. Можливо, він вважав, що це його зоряний час", – розмірковує ексколега Дудіна.

Обвинувачений Роман Дудін у залі київського суду Вікторія Рощина

На захист Дудіна публічно виступила "Спілка ветеранів АТО", волонтерка та військова Маруся Звіробій, депутат Харківської міськради від партії "Європейська солідарність" Ігор Пушкарьов.

"Саме завдяки його вказівці нам видали зброю. СБУ добре працювало і налагодило взаємодію. Тому що в перші дні був хаос і саме працівники СБУ були тими, хто зв'язав добровольчі підрозділи та ЗСУ, ТрО і так далі, – каже Пушкарьов. – Якби цих вказівок не було, то не знаю. Можливо б, і Харків був під окупацією".

За словами депутата, в Дудіна справді був конфлікт із місцевою владою.

"Наскільки я знаю, то був конфлікт із Тереховим та Синєгубовим. Тому що після заяв Терехова в стилі "Треба домовлятися" і так далі, звісно, СБУ мало відреагувати. Вони приходили розбиратися. Зі сторони військової адміністрації також була певна бездіяльність, візит був і туди. І там була комунікація, щоб змусити їх працювати", – каже Пушкарьов.

Представники харківської парамілітарної організації "Фрайкор", які воюють з перших днів повномасштабного вторгнення, також стверджують, що зброю вони отримували від СБУ.

"Домовленість озброїти патріотів у випадку вторгнення була, і її СБУ виконала. В районі 6 ранку 24 лютого СБУ роздало зброю бiйцям пiдроздiлу для захисту Харкова. Я одразу після цього вирушив на позиції", – розповів УП представник "Фрайкору" Богдан Войцеховський.

"Оборона міста, починаючи з 24 лютого, відбувалась злагоджено та ефективно. Можу сказати, що ми взаємодіяли з "Альфою" на початку вторгнення, і вони не раз брали участь в бойових операціях. Частина співробітників СБУ допомогла евакуювати сім'ї наших бійців", – сказав Войцеховський.

Голова СБУ Василь Малюк не вважає, що Дудін працював на Росію, але переконаний – до нього є інші питання.

"За наявними даними, Дудін не зливав ворогу секретну інформацію, і у мене немає підстав говорити, що він свідомо працював на РФ, – розповів УП Малюк. – Водночас у слідства є багато інших питань до його діяльності або бездіяльності на посаді. І на ці питання йому треба чітко відповісти згідно з вимогами закону".

Він додає, що навесні 2022 року, будучи першим заступником голови СБУ, приїздив до Харкова і спілкувався з нині обвинуваченим Дудіним.

"Я намагався направити його в конструктивне русло. Особливо, зважаючи на ту стратегічну роль, яку Харківщина відігравала і відіграє у війні з Росією. Але, на жаль, Роман не зробив відповідних висновків і почав займатися політиканством", – стверджує Малюк.

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Київський суд Харкова невдовзі розпочне слухання справи по суті відносно ймовірної держзради Романа Дудіна.

В ході судового процесу суспільство, ймовірно, почує чимало інформації з "внутрішньої кухні" працівників СБУ в перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Адже Роман Дудін запевняє, що не буде мовчати і надаватиме докази своєї невинуватості під час судового процесу, а також публічно називатиме чимало прізвищ.

Вікторія Рощина