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Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит

Михаил ТкачВторник, 4 июля 2023, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації весь цивілізований світ спостерігав за тим, як російські еліти рятують свої приватні літаки від арешту. 

Протягом перших днів після нападу РФ десятки джетів встигли перегнати з Європейського Союзу до безпечних Росії, Туреччини або Дубая. 

І лише лічені борти було заарештовано через приналежність до людей, які мають зв'язок із режимом президента Володимира Путіна. 

"Українська правда" з перших днів великої війни уважно спостерігає за цим важливим і коштовним майном російських олігархів. І тому наразі можна з упевненістю сказати: літаки, які мають стосунок до російських еліт, продовжують безперешкодно подорожувати світом. 

Поки що. 

Слухайте також подкаст "Сафарі", у якому журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна.

Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
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Михайло Ткач 

Темы: авиаРосcиясанкциивойнамир
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