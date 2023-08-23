"Зеленский отменил демократию": как ультраправые республиканцы манипулируют темой украинских выборов

На початку травня 2023 року журналісти The Washington Post запитали Володимира Зеленського, чи відбудуться в Україні чергові парламентські вибори восени 2023 року. Тоді президент пояснив, що українське законодавство забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

За місяць журналісти BBC знову поцікавилися, коли ж в Україні відбудуться вибори, на що президенту вкотре довелося нагадати, що волевиявлення можливе лише тоді, коли ми здобудемо мир.

Це дійсно так, адже закон "Про правовий режим воєнного стану" забороняє проведення виборів президента, парламенту та органів місцевого самоврядування. А Конституція забороняє припиняти повноваження Ради під час воєнного стану та продовжує їх до дня першого засідання першої сесії ВРУ, обраної після його скасування.

Організацію прозорого та справедливого виборчого процесу унеможливлює і гаряча фаза війни.

Як організувати безпечну місію міжнародних спостерігачів під постійними ракетними обстрілами? Як влаштувати виборчий процес на закордонному виборчому окрузі, який після початку повномасштабного вторгнення збільшився на 8 млн людей? Як забезпечити право голосу українців, що перебувають на тимчасово окупованих територіях?

Ці та багато інших питань потребують ретельного дослідження, розробки нових методологій та підготовки, аби наступна українська влада вважалася легітимною як громадянами, так і в очах міжнародної спільноти.

Втім, противників України жодні роз’яснення не цікавлять. Так, сумнозвісний ексжурналіст Fox News Такер Карлсон, посилаючись на згадані інтерв’ю Зеленського, зробив висновок, що "головний захисник демократії у світі" вирішив "скасувати демократію в Україні".

Дезінформаційний наратив Карлсона про "диктатуру Зеленського" та "скасування виборів" швидко підхопили й інші американські діячі, зокрема членкиня Палати Представників США Марджорі Тейлор Грін та журналіст Глен Грінвальд.

Громадянська мережа ОПОРА дослідила, хто ще доклався до дискредитаційної кампанії в американському сегменті твіттеру і фейсбуку та які ключові дезінформаційні наративи щодо українських виборів ширяться в цих соцмережах.

Американський твіттер vs українська Конституція

Для початку ОПОРА проаналізувала, як поширюється дезінформація про українські вибори в американському сегменті твіттера. Хоча ця соціальна мережа не найпопулярніша в Сполучених Штатах, саме твіттер можна вважати ядром американського політичного життя в онлайні.

ОПОРА проаналізувала всі англомовні твіти за період з 1 червня по 18 липня 2023 року, які містили ключові слова "elections" та "Ukraine", виокремивши серед них твіти з дезінформацією наративами про українські вибори. Загалом ми зібрали 3938 твітів від 3009 акаунтів.

Хто ж це такі?

Більшість твіттер-акаунтів, які поширюють дезінформацію про українські вибори, не надто популярні: 74% акаунтів мають менше 1000 підписників.

Серед цих сторінок можна помітити багато звичайних користувачів: економістів, співаків, любителів гри в шахи та прихильників MAGA (від Make America Great Again – основного передвиборчого гасла Дональда Трампа).

Там ми помітили й потенційно неавтентичні акаунти. Частина з них, як-от Ann Fama, Debra Milligan, Sophie та 0heiwa0, просто поширювали відео чи статті з республіканських ЗМІ. Інші ж діяли більш витончено: відслідковували тему виборів в Україні та обговорювали її з іншими користувачами.

Саме так робив акаунт CJ – ми знайшли щонайменше 53 твіти цього користувача, де він послідовно розповідав іншим про те, що українська влада скасувала демократію, не проводитиме вибори в наступні 5, 10 чи 20 років, та наполягав, що інші країни проводили вибори під час війни.

Лише 24,2% акаунтів, що потрапили у фокус нашого дослідження, мали значну авдиторію: 19,4% – від 1 до 10 тисяч підписників, 3,8% – від 10 до 50 тисяч, 1,3% – від 50 до 500 тисяч підписників. Більшість великих акаунтів належать до однієї з таких категорій:

Крім того, ми помітили й кілька особливих категорій: прихильники теорій змови (Richard, Shaney Boy, Ł€ƤŘ€ĆĦΔỮŇŦØŴŇ_ŴŦ₣☘️. #LeprechaunTakeOver), ультраправі (Shawn Farash ❌🐻, Try That In A Small Town Ya Filthy Liberals👊🤕, 🇺🇸BellaLovesUSA🍊🇺🇸), а також християнські діячі (Anna Maria Perez⭐, Fr. Michael Haji-Lillie, James Smith).

17 акаунтів у нашій вибірці мали понад 500 тисяч підписників: серед них, зокрема, відомий в англомовному середовищі прихильник теорій змови, хакер і шахрай Kim Dotcom (1,4 млн підписників), журналіст Глен Грінвальд (2 млн), членкиня Палати Представників США від Республіканської партії Марджері Тейлор Грін (2,5 млн), сатиричне консервативне видання The Babylon Bee (2,9 млн) та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон (9,2 млн), відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

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Про що ж вони говорять?

Найпопулярніший серед нашої вибірки наратив полягає в тому, що відсутність виборів означає відсутність демократії. Для користувачів, чиї твіти ми зібрали, вибори – невіддільна, а часто й найважливіша ознака демократії.

При цьому інші процеси, без яких демократія не буде справжньою, переважно ігнорують. Через це слова Володимира Зеленського про неможливість виборів під час війни сприймаються як ознака диктатури.

Показовими є твіти деяких користувачів про те, що Російська Федерація більш демократична, ніж Україна, адже вибори там відбуваються (хоча, за словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, вибори в Росії є "дороговартісною бюрократією, а не демократією").

У цій звʼязці також можна побачити багато порівнянь війни в Україні з Громадянською війною в США. Мовляв, оскільки Сполучені Штати змогли провести вибори у 1864 році, коли війна тривала на їхній території, то чому Україна не може провести їх нині, маючи значно більше можливостей (поштове, електронне голосування тощо).

Користувачі також пишуть, що проведення в Україні виборів може продемонструвати світу силу демократії – здатність зберегти прозорий і чесний виборчий процес навіть у таких складних умовах.

З огляду на все це, відкладення виборів в Україні такі дописувачі сприймають як захоплення влади Володимиром Зеленським. Ми зафіксували кілька варіацій цього наративу.

Так, окремі користувачі писали, що "Волдеморт" Зеленський особисто скасував вибори в Україні (попри те, що президент не має таких повноважень, а обмеження виборчого процесу визначає Конституція і законодавство про воєнний стан).

Інша ж частина уточнює, що Зеленський скасовує вибори, оскільки він раз на три місяці пролонгує дію воєнного стану в Україні (знову ж таки, тут ігнорують той факт, що це рішення щоразу затверджує Верховна Рада).

Обидві категорії сходяться на думці, що дії Зеленського означають лише те, що він є диктатором, який одноосібно визначає, проводити чи не проводити вибори. Часто на підтримку цього також слугує теза, що відсутність виборів вигідна президенту, адже так він може довше залишатися при владі й отримувати гроші з українського бюджету.

На думку таких дописувачів, Зеленський не буде завершувати війну та готовий воювати "до останнього українця", аби якнайдовше мати доступ до влади та грошей.

Натомість багато акаунтів із великою авдиторією пишуть про українські вибори та "диктатуру Володимира Зеленського" в контексті дещо ширшого наративу.

Одним із перших його описав користувач DC_Draino, а згодом ці ж тези повторила низка інших відомих республіканців – зокрема й Такер Карлсон у своєму відео.

Непроведення в Україні виборів, на їхню думку, свідчить, що Зеленський узурпував владу. Йому згадують блокування низки проросійських ЗМІ (йдеться здебільшого про телеканали Медведчука та Страна.ua), створення єдиного мовника – телемарафону, заборону діяльності УПЦ МП в Україні й арешти "священників" цієї церкви, а також увʼязнення українських та іноземних журналістів (зокрема проросійського блогера з Латинської Америки Гонсало Ліру).

Більшість цих користувачів говорять, що Україна заборонила "всі 11 опозиційних партій" (хоча станом на лютий 2022 року в Україні було 370 політичних партій).

Також трапляються й більш радикальні висловлювання, що Україна є "нацистською державою", а отже, будь-які виборчі процеси на її території все одно будуть нелегітимними. І, звісно, в таких твітах не вказано, що заборонені медіа, церкви й журналісти підтримують та виправдовують російську агресію в Україні.

Досліджуючи цю тему, ми також помітили, як обговорення "скасування" українських виборів та "диктатури Зеленського" поступово трансформувалося у відверто політичні лозунги, покликані дискредитувати теперішнього президента США Джо Байдена та покращити ставлення виборців до Дональда Трампа.

Перша й найбільш невтішна для України теза полягає в тому, що відсутність виборів в Україні має автоматично призвести до скасування або зменшення фінансової й військової допомоги для нашої країни.

Найбільше до популяризації цієї тези доклалася Марджорі Тейлор Грін, яка прямо закликала припинити фінансування України.

Політикиня маніпулює темою українських виборів, підкріплюючи нею свою вже традиційну позицію проти підтримки України. Мовляв, раніше США говорили, що відправляють в Україну гроші й техніку, оскільки там відбувається боротьба демократії й авторитаризму. А оскільки Україна "скасувала вибори", вона більше не є демократією, а тому фінансувати її тепер недоречно.

Цю ж тезу активно використовують для того, аби звинуватити чинного президента США і Демократичну партію у фінансуванні "чергового авторитарного режиму".

Показово, що візит до України кандидата у Президенти США Майка Пенса також був сприйнятий як зрада національних інтересів, інтересів Республіканської партії та підтримка "диктатури Зеленського".

З часом цей наратив трансформувався, і ближче до кінця періоду нашого дослідження почали з’являтися твіти, що "скасування" виборів в Україні – це начебто лише перший крок, "обкатка" цього процесу, аби згодом застосувати його у США.

Зокрема, висловлюють думку, що перед виборами 2024 року президент Байден не захоче проводити волевиявлення, розвʼяже Третю світову війну та під приводом воєнного стану скасує вибори у США, аби не дозволити повернутися до влади Дональду Трампу.

Таким чином, відкладення виборів в Україні сприймають як спробу світових демократичних лідерів прослідкувати реакцію електорату на подібний сценарій розвитку подій.

Крім того, часто користувачі покладають відповідальність за відсутність виборчого процесу не на Росію як країну-агресора, що розвʼязала неспровоковану війну, а на саму Україну.

Частина акаунтів стверджує, що Україна й раніше не була демократією, повторюючи тези російської пропаганди про "військовий переворот" у 2014 році. Інші акаунти говорять, що Україна й досі залишається комуністичною країною, тому вибори у ній і раніше, і зараз не мали жодного сенсу. На думку таких користувачів, відсутність виборів – це не якась новина, а лише підтвердження давньої схильності українського народу до авторитаризму.

Багато користувачів також не розуміють відмінностей воєнного стану та стану війни. Через це у них часто виникає питання, чому Україна, перебуваючи у стані війни з 2014 року, успішно провела кілька виборчих кампаній, а після повномасштабного вторгнення раптом відмовилася їх проводити.

Як працює дезінформаційна машина?

Тема скасування українських виборів зʼявилася в твіттері давно: перші згадки про неї ми зафіксували ще в травні 2023 року. Тоді її обговорювали десяток-два маргінальних акаунтів. Це помітно й у періоді нашого дослідження: на початку червня дописів про українські вибори зовсім не було, а з 5 по 22 червня ми зафіксували лише 47 твітів на цю тему. 39 акаунтів, які писали про відсутність виборів в Україні у цьому часовому проміжку, мали в середньому лише 745 підписників – тобто великого впливу на громадську думку у США вони не чинили.

Перші зміни у цьому млявому обговоренні "української диктатури" сталися 23 червня. Тоді Володимир Зеленський дав інтервʼю BBC, в якому на запитання про наступні вибори в Україні відповів:

"Якщо ми переможемо, то [вибори] будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни. А вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни, згідно з законодавством".

Ця цитата доволі швидко розлетілась англомовним твіттером – нам вдалося зафіксувати щонайменше 29 твітів, де її публікували, звинувачуючи Зеленського у прагненні до диктатури.

Першою її запостило білоруське видання NEXTA, згодом вона зʼявилась у відомому серед республіканців акаунті Sprinter, а вже звідти розповсюдилася низкою менш популярних акаунтів.

У наступні кілька днів цю ж цитату опублікували американський правий політичний оглядач Michael Savage (порівнявши Україну з СРСР часів Сталіна), акаунт прихильників соціалізму SDL та низка правих активістів (Ryan Shead, BlackPatriotVet 🇺🇲).

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Наступний пік популярності теми "скасування" українських виборів стався вже 26 червня: тоді до обговорення інтервʼю Володимира Зеленського приєдналися "важковаговики" республіканського твіттера Марджері Тейлор Грін і Кім Дотком, а також відомий блогер DC_Draino й акаунт ультраправого видання The Gateway Pundit.

Це одразу позначилося на популярності наративу: ми знайшли 205 англомовних твітів, де він фігурував. Крім того. користувачі не обмежилися цитуванням Зеленського, а поширювали тези, що Україна не є демократією, оскільки разом зі скасуванням виборів блокує ЗМІ та закриває церкви, Зеленський не кращий за Путіна або Сі, а США повинні припинити допомагати Україні, яка перетворилася в диктатуру.

Найбільш потужний сплеск обговорення "української диктатури" ми побачили 28 червня, коли з’явилося щонайменше 663 твіти з дезінформацією про виборчий процес в Україні. У цей день до Марджері Тейлор Грін долучився ексжурналіст Такер Карлсон, який опублікував 12-хвилинне відео з промовистим заголовком "Війна за демократію допускає диктатуру". У ролику Карлсон здебільшого повторив наративи, які раніше поширював акаунт DC_Draino, однак зробив це на понад 9-мільйонну авдиторію.

Втім, 28 червня про "скасування українських виборів" вирішив поговорити не лише Карлсон: тоді ж з’явилися відео відомого правого журналіста Глена Грінвальда, висловлювання редактора проросійського видання The Grayzone Макса Блюменталя. Також цю тему підтримали ультраправі платформи zerohedge та The Babylon Bee.

Всі ці дописи розвивали попередні наративи, однак ми помітили зростання частоти негативних згадок про Джо Байдена та закликів припинити фінансування України.

Після 28 червня в англомовному твіттері все менше говорили про українські вибори: популярні користувачі на кшталт Такера Карлсона чи Марджері Тейлор Грін більше не порушували цю тему. На перший план поступово вийшла ідея, що "скасування" виборів в Україні – це підготовка чинної американської влади до повторення такого самого сценарію у США перед президентськими виборами 2024 року. На цьому етапі також почали з’являтися твіти українських та іноземних користувачів, які апелювали до законодавства України й пояснювали іншим, чому провести вибори під час повномасштабної війни неможливо ні з юридичного, ні з практичного погляду.

Частина користувачів, які публікували дезінформаційні твіти, після таких пояснень змінювали свою думку, інші ж наполягали, що Україна все ж повинна проводити вибори для збереження демократії.

Загалом історія зі "скасуванням українських виборів" має ознаки спланованої кампанії з дискредитації України серед твіттер-авдиторії не лише американських правих, а й ширше англомовних користувачів. Більшість твітів на цю тему з’явилися 28 червня — за тиждень після публікації інтервʼю Володимира Зеленського — та мали потужний вплив, оскільки про нього одночасно написали багато популярних ультраправих блогерів і політиків.

Зрештою, найбільш небезпечною є тенденція, яку ми побачили після цієї масованої інформаційної атаки: у липні 2023 року про "українську диктатуру" як доведений факт говорили вже значно менші акаунти, обгрунтовуючи цим свої вимоги скасувати фінансування України та "протистояти" чинній американській владі, яка планує здійснити те саме в своїй країні.

Чи наша це війна?

Усі дописи, виявлені нами у твіттері, – лише маленька частинка масштабнішої кампанії дискредитації України групою прихильників Дональда Трампа.

Тенденції, описані в цьому дослідженні, є надзвичайно тривожними сигналами для України. Те, що завершення російсько-української війни та майбутнє України є частиною передвиборчих кампаній низки кандидатів на посаду президента США, – водночас і добрий, і поганий знак. Чинний президент Джо Байден і кандидат від Республіканської партії Майк Пенс демонструють беззаперечну підтримку України та обіцяють продовжувати її, допоки це буде необхідно.

Втім, як показує це дослідження, частина прихильників Дональда Трампа дискредитують Україну в очах американських виборців, ставлячи під сумнів те, що українські воїни захищають на фронті власну землю та здатність самостійно і демократично обирати майбутнє.

Результатом таких дезінформаційних кампаній є не лише кілька тисяч твітів розчарованих американців, а й цілком реальні пропозиції припинити фінансування України.

Якщо через подібні кампанії суспільна підтримка України у США та інших країнах-партнерах буде поступово знижуватися, ми ризикуємо залишитися сам-на-сам із ворогом. Тож Україна має робити усе можливе, аби оперативно розвінчувати дезінформаційні наративи, які поширюють про неї в межах цієї та інших передвиборчих кампаній.

Ольга Бєдовська, Анастасія Романюк, Ольга Снопок, Громадянська мережа ОПОРА