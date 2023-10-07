Герои и антигерои

Любая война творит со своими участниками разнообразнейшие метаморфозы. Одних она награждает героическим ореолом, других окружает позором и ненавистью. Но самое примечательное, что время от времени война может менять героев и антигероев местами.

В начальный период Второй мировой Иосиф Сталин был для западных демократий классическим антигероем – жестоким тираном, агрессором и сообщником нацистов. Но через пару лет он перевоплотился в героического союзника, и критика сталинского тоталитаризма сошла на нет.

Ярче всего эта смена имиджа отразилась в зеркале сатиры и юмора. В 1939-м карикатурист лондонской "Evening Standard" Дэвид Лоу опубликовал одну из своих самых известных работ – "Рандеву", изобразив встречу двух диктаторов-негодяев на руинах Польши. Но с лета 1941-го тот же Лоу стал рисовать совершенно другие карикатуры, на которых хороший парень Джо соседствовал с другом Уинстоном.

Реклама:

Противоположная история случилась с Финляндией и ее руководством. В начале войны западные демократии восхищались финским мужеством и стойкостью. Но уже через несколько лет Суоми воспринималась как презренный нацистский сателлит, и никого не волновали мотивы, заставившие ее пойти на союз с Рейхом.

Читайте также: По другую сторону войны

В декабре 1939-го карикатурист "Daily Mail" Лесли Иллингворт с большой симпатией изобразил храбрых финнов, вступивших в неравную схватку со Сталиным при невмешательстве нейтральных стран. Но в июне 1944-го тот же Иллингворт рисовал ту же Финляндию в жалком и унизительном виде – как взломщика, брошенного сообщником-Гитлером…

Реклама:

После 24 февраля 2022 года с подобными метаморфозами смогли познакомиться и наши соотечественники.

Пожалуй, самый яркий пример превращения героя в антигероя – это история Илона Маска.

В начальный период полномасштабной войны глава SpaceX со своими старлинками выглядел верным другом Украины. В глазах украинского общества Маск олицетворял мировой прогресс, и его помощь служила лишним подтверждением того, что Украина воюет на стороне будущего. Украинцы не жалели похвальных слов в адрес миллиардера-героя. Дальше всех пошли власти города Березань, переименовавшие улицу Гагарина в улицу Маска. Но, как оказалось, это решение было несколько поспешным.

На втором году войны Илон Маск для украинцев – весьма одиозная фигура. Трус, испугавшийся кремлевского ядерного шантажа. Капитулянт, готовый уступить России оккупированные украинские территории. Саботажник, препятствовавший атакам ВСУ на Крым.

Причем, запятнав себя антиукраинскими словами и делами, Маск представляется уже не двигателем прогресса, а некомпетентным и эгоистичным богачом, этаким Питером Ишервеллом из фильма "Don't Look Up". И вполне вероятно, что улицу Гагарина-Маска в Березани вновь придется переименовывать.

Примеры обратной эволюции тоже есть: в массовом украинском сознании такую эволюцию проделал Эмманюэль Макрон.

В начале большой войны его считали чуть ли не главным идеологом капитуляции Украины, пытающимся сохранить путинское лицо. Регулярные звонки французского президента в Москву вызывали массу ядовитых и уничижительных комментариев. Но теперь Макрон – вполне проукраинский политик, который передает нам дальнобойные ракеты SCALP, и которого в России именуют "конченой тварью". Возможно, до нашего эталонного героя Бориса Джонсона французский лидер не дотягивает, но антигероем, как в первые месяцы войны, точно не считается.

Свою специфику имеют метаморфозы, касающиеся отечественных персоналий.

Превращение антигероя войны в героя выглядит чем-то нереалистичным: трудно представить, чтобы Медведчук, Шуфрич или руководители УПЦ МП вдруг обрели героический ореол в глазах украинцев. Зато разжалование вчерашних украинских героев – обычная практика.

Алексей Арестович. После 24 февраля он считался героем информационного фронта и психотерапевтом общенационального значения. Его популярность была сопоставима с популярностью Зеленского и Залужного, а его прогнозам внимала вся страна. Но сегодня от этой славы мало что осталось. В лучшем случае Арестович воспринимается как enfant terrible, озвучивающий вещи, о которых в приличном обществе принято молчать. А в худшем – как вражеская "консерва" и предатель, которого пора сдать в СБУ.

Реклама:

Алексей Резников. В начальный период войны его имя ассоциировалось с наращиванием боевой мощи ВСУ, с успешными "Рамштайнами" и перевооружением украинской армии. Теперь оно ассоциируется с коррупционными скандалами. Да, сторонники экс-министра уверены, что с ним обошлись несправедливо, что он стал жертвой дискредитационной кампании, и что его заслуги перед Украиной важнее просчетов. Но в массовом сознании Резников останется "уволенным за коррупцию", и общепризнанным героем войны ему уже не быть.

Читайте также: Война и наблюдатели

Однако главная отечественная интрига связана не с Алексеями, а с Владимиром. С человеком, который после 24.02.2022 стал лицом украинского сопротивления. Может ли большая война, превратившая президента Зеленского в героя, сделать его же антигероем? Такая вероятность есть. И ее определяют две группы факторов: естественные и искусственные.

Естественные факторы порождены концентрацией власти и ответственности в одних руках. После 24 февраля Украина де-факто стала президентской республикой, где с главой государства ассоциируются любые успехи и неудачи.

Победа под Киевом, деоккупация Харьковщины, освобождение Херсона, поставки HIMARS и Storm Shadow – даже если какие-то из украинских достижений связаны с Зеленским лишь опосредованно, они все равно окружают гаранта героическим ореолом. Но у этой медали есть и оборотная сторона – разнообразный негатив тоже прилипает к обитателю Банковой.

Трудности с контрнаступлением, недовольство мобилизацией, коррупция в госаппарате: по имиджу президента способна ударить любая отечественная проблема, в том числе и не имеющая к нему непосредственного отношения. Чем хуже будут складываться дела на фронте и в тылу, тем выше риск того, что в народном сознании герой постепенно эволюционирует в антигероя.

Реклама:

Правда, естественные факторы вряд ли сработают без искусственных: без прицельных пропагандистских усилий, направленных на превращение Зеленского в антигероя. Сегодня в этом заинтересованы две очень разные силы.

Читайте также: Дорога с двусторонним движением

Во-первых, Кремль, рассматривающий дискредитацию украинского лидера как необходимое условие для российской победы в войне.

А во-вторых, та прослойка украинского общества, для которой Зеленский остается антигероем с момента своего триумфа на президентских выборах. Эти люди так и не простили бывшему шоумену унижения, пережитого весной 2019-го. Популярность гаранта они воспринимают как массовое умопомешательство. Его патриотический имидж – как бессовестный обман. А лавры героя, доставшиеся Владимиру Александровичу после 24.02.2022 – как величайшую несправедливость.

И порой кажется, что данная прослойка общества готова на все, лишь бы добиться восстановления справедливости по своему разумению. Даже если для этого нужно исповедовать принцип "чем хуже, тем лучше", действовать в унисон с Россией и объявлять Зеленского антигероем синхронно с вражескими пропагандистами.

Михаил Дубинянский