Пять лет Владимира Александровича

На днях исполняется пять лет со дня вступления в должность президента Владимира Зеленского.

Для российской пропаганды это повод заявить о "нелегитимности" украинского лидера после 20 мая 2024 года.

Для оппонентов Зеленского внутри Украины это повод определиться с собственными приоритетами. Решить, что же для них важнее: свести давние политические счеты или не подыгрывать россиянам.

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А для остальной страны это повод оглянуться назад и подвести предварительные итоги самого необычного президентства в новейшей украинской истории.

Пожалуй, наиболее провокационный вопрос, который может родиться в эти дни, звучит так: согласился ли бы Зеленский идти в президенты, если бы хоть отдаленно представлял, какими станут его пять лет на Банковой? Или, заглянув в будущее, основатель "95 квартала" предпочел бы отойти в сторону и позволил бы Юлии Тимошенко разгромить Петра Порошенко и выиграть президентскую гонку?

Вполне возможно, что Владимир Зеленский образца 2019 принял бы именно такое решение. Но у сегодняшнего Зеленского осталось не так много общего с наивным шоуменом из прошлой жизни.

Да, нынешний Владимир Александрович совершенно не похож на самого себя пятилетней давности – даже внешне. А его президентство оказалось абсолютно не похожим на тот смелый политический эксперимент, о котором наши соотечественники спорили пять лет назад.

В мае 2019-го дилетант Зеленский пришел на государственный корабль не юнгой, не матросом, не боцманом, а капитаном. Само по себе это выглядело источником серьезных рисков для страны.

Тем не менее, предполагалось, что начинающий капитан будет учиться политическому мореходству в каботажном плавании, вблизи родных берегов. Ожидалось, что Владимир Александрович наберется опыта, решая привычные отечественные проблемы, с которыми уже имели дело его предшественники: коррупция, бедность, необходимость экономических реформ, трудности с евроинтеграцией, гибридная война низкой интенсивности etc.

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Но вместо этого отечественный корабль под управлением Зеленского практически сразу же вынесло в мировой океан. Официальный Киев столкнулся с глобальными вызовами, не имевшими аналогов в истории независимой Украины.

Конец 2019-го: в Вашингтоне разгорается Ukrainegate. Фамилия украинского президента становится известной во всем мире. Из-за телефонного разговора с Зеленским Палата представителей объявляет импичмент американскому лидеру – в третий раз за всю историю США.

Январь 2020-го: внимание всего мира приковано к авиалайнеру "МАУ", сбитому иранскими военными. Это не только крупнейшая катастрофа в истории украинской авиации, но и привет от будущей Оси зла – задолго до появления первых "Шахедов" в украинском небе.

Весна 2020-го: планету накрывает пандемия COVID-19. Паника и растерянность, локдауны и обязательные маски, закрытые границы и безлюдные аэропорты, переполненные больницы и дефицит кислородных концентраторов – так выглядит новая мировая реальность, в которой оказываются миллионы украинцев.

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Для президента Зеленского эти непредвиденные глобальные вызовы имели двоякий эффект.

С одной стороны, планка требований к новоиспеченному главе государства резко выросла. Выходцу из "95 квартала" пришлось доказывать свою состоятельность уже не на фоне старых отечественных политиков, а на фоне ведущих мировых лидеров.

Однако, с другой стороны, Владимир Александрович получил универсальное оправдание. Трудно обвинять политика-новичка в дилетантстве, если он столкнулся с беспрецедентной проблемой, и все вокруг тоже стали дилетантами. Пускай в 2020–2021 годах украинские локдауны оказались не слишком эффективными. Но разве маститые государственные деятели на Западе справились с этим намного лучше?

Характерно, что сейчас тогдашние заботы, провалы и удачные ходы Зеленского практически забыты. Их заслонила полномасштабная война с Россией.

В конце 2020 года казалось несомненным, что Владимир Александрович останется в истории как президент эпохи коронакризиса, но теперь потеряло значение почти все, что происходило до 24.02.2022.

Между тем потрясения того времени стали для гаранта очень ценной жизненной школой. Столкнувшись с непредвиденными ударами в самом начале своего президентства, Зеленский учился существовать в экстремальных условиях; импровизировать и маневрировать; не рассчитывать на мировую стабильность. И в феврале 2022-го Путин имел дело уже не с прежним благодушным шоуменом – что могло бы привести к фатальным последствиям для Украины, – а с относительно закаленным человеком.

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При этом большая война обернулась для украинского президента таким же двойственным эффектом, как ранее Ukrainegate или пандемия COVID-19.

С одной стороны, планка требований к Зеленскому взлетела до небес. Крупнейшая война планеты за последние сорок лет требует от главы государства колоссальных усилий, неимоверной стойкости, железной воли, инициативы и стратегического мышления.

Сегодня действия украинского президента оценивают, сравнивая его даже с не Байденом, Шольцем или Макроном, а с легендарными историческими фигурами вроде Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. И, конечно, живому Владимиру Александровичу трудно конкурировать со знаменитыми покойниками.

Однако, с другой стороны, российское вторжение подарило гаранту своеобразную историческую индульгенцию: по крайней мере, на время. Как можно упрекать Зеленского в неопытности, если опытом ведения полномасштабной войны не обладает ни один государственный деятель в современной Европе? Как можно инкриминировать Зеленскому непрофессионализм, если после 1991 года к полномасштабной войне не готовился никто из профессиональных политиков во всем цивилизованном мире?

Большая война, развязанная Москвой, списывает не все, но очень многое. Но если масштабное военное противостояние почти полностью заслонило деятельность Владимира Александровича в 2019–2021 годах, то его нынешние поступки будут заслонены финалом этого противостояния.

Нет сомнений, что украинское общество приравняет итоги президентства Зеленского к итогам большой войны. Причем мерилом окажутся не столько объективные результаты схватки с РФ, сколько их субъективное восприятие.

Если исход войны будет интерпретирован большинством украинцев как победа, то Владимир Александрович войдет в историю героем, а его промахи, слабости, ошибки и неудачи постепенно забудутся.

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Если же финал войны будет воспринят большинством наших сограждан как поражение, то виновником этого станут считать именно шестого президента. Тогда Зеленский уже не сможет рассчитывать на снисхождение. Никто не станет учитывать неблагоприятные исторические обстоятельства или вспоминать личное мужество, проявленное гарантом после 24.02.2022.

Победителей не судят, а проигравших не щадят – вот формула, с которой Владимир Зеленский вступает в незапланированный шестой год своей президентской каденции.

И сколько бы еще ни задержался на Банковой нынешний глава государства, ему придется отталкиваться именно от этой формулы.

Михаил Дубинянский