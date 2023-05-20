Конец эпохи Зеленского

Четыре года назад, 20 мая 2019-го, вступил в должность шестой президент Украины Владимир Зеленский.

Новый глава государства обещал согражданам "конец эпохи бедности" и "конец эпохи лжи", а его политические противники ждали, когда закончится эпоха самого Зеленского.

Точнее, даже не эпоха: в представлении оппонентов приход Владимира Александровича на Банковую выглядел кратковременным историческим недоразумением. Считалось, что президент-дилетант потерпит фиаско намного быстрее, чем его предшественники – профессиональные политики.

Скептики не сомневались, что популярность Зе лопнет, словно мыльный пузырь. Что это произойдет в течение считанных месяцев. Что профан Зеленский сможет удержаться на плаву лишь в тепличных условиях, при очень благоприятной внешней конъюнктуре.

Однако в реальности все вышло с точностью до наоборот.

На президентскую каденцию Зеленского пришлись два кризиса, немыслимых в 2019 году: сначала пандемия коронавируса, затем полномасштабное российское вторжение. А текущий уровень доверия к президенту превышает 80% – и это больше, чем было у него на момент вступления в должность.

Разумеется, правы наблюдатели, утверждающие, что на руку Зе играет консолидация страны в военное время. Но это не вся правда: поскольку аномальная социологическая динамика была продемонстрирована Зеленским еще до большой войны.

Достаточно изучить сравнительную инфографику, датированную осенью 2021-го. Если народное разочарование в Порошенко и Януковиче по большей части оказывалось необратимым, то шестой президент периодически отыгрывал потерянные ранее проценты.

Подобно игрушке-неваляшке, гаранту удавалось восстанавливать равновесие после очередного падения.

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Возможно, сказываются навыки Зеленского как профессионального актера. Владимир Александрович привык "чувствовать зал" – и готов оперативно корректировать собственный образ, отталкиваясь от запросов зрительской аудитории. Даже если эта аудитория исчисляется не сотнями человек, а миллионами.

Нынешний Зеленский имеет немного общего с Зеленским образца 2021 года и еще меньше общего с Зеленским-2019. Но в любом амплуа – будь то президент-миротворец или президент-воин – он смотрится вполне органично.

Как бы то ни было, в мае 2019-го никто не мог вообразить, что основатель "95 квартала" будет чрезвычайно популярен после четырех лет президентства. Причем на фоне полномасштабной войны.

Непримиримые противники Зе оказались в незавидном положении. И красноречивее всего об этом свидетельствуют аргументы, которыми они вынуждены оперировать. Например, этот фрагмент из нашумевшей статьи историка Александра Зинченко:

"Курс долара у квітні 2019 року був 27 грн. Через 4 роки став – 37 гривень за долар.

Курс євро у квітні 2019 року був 30 гривень, став – 41 гривня за євро.

Бензин коштував 26-30 грн за літр, став – 46-48 грн".

Вероятно, сам того не сознавая, автор воспроизвел излюбленную риторику пророссийских сил после 2014 года: "При Януковиче доллар был по 8, а теперь по 27. Доскакались на своем Майдане?!"

Друзья Кремля сравнивали цены на бензин и продукты питания до и после Майдана и считали свою аргументацию на редкость убедительной – но не встречали понимания в украинском обществе. Большинство украинцев воспринимали победу Майдана как закономерный и естественный исторический процесс: а раз так, Майдан нельзя было винить в российской агрессии и сопутствующих экономических проблемах.

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Напротив, для Москвы и ее сторонников Майдан был противоестественным отступлением от нормального хода истории, результатом временного умопомрачения. Предполагалось, что напоминание о долларе по 8 будет способствовать народному отрезвлению.

О таком же отрезвлении уже пятый год мечтают сторонники Петра Порошенко.

Но Россия так и не дождалась массового покаяния украинцев за Майдан, а поклонники пятого президента не дождутся массового покаяния сограждан за избрание Зеленского.

Преемником Порошенко не стал представитель Антимайдана – и, очевидно, на смену Зеленскому тоже не придет представитель обиженной партии реванша.

Как и народное восстание осени 2013-го, приход Зе к власти не был ни досадной случайностью, ни противоестественным отклонением от нормального исторического процесса.

Четырехлетняя эпоха Зеленского уже вместила в себя больше драматического и героического, чем десятилетнее правление Кучмы.

Владимиру Александровичу уже обеспечено место в учебниках истории. Интрига в том, когда и на какой ноте завершится его эпоха.

Состоятся ли очередные президентские выборы весной 2024 года – или их придется перенести?

Пойдет ли Зеленский на второй срок – и если да, то будет ли он переизбран?

Насколько длительным и успешным окажется его послевоенное президентство?

Пока что ответов на эти вопросы нет и быть не может.

По-настоящему серьезным ударом по политическому будущему Зеленского стала бы проигранная война. Но, наверное, даже самые ярые хейтеры Зе не желают его поражения ценой поражения собственной Родины.

А победа Украины в войне с Россией автоматически обернется личным триумфом президента. И, конечно, в этом случае возникает риск того, что Владимир Александрович забронзовеет. Увлечется почиванием на лаврах, поверит в собственную безальтернативность, эволюционирует в классического автократа и предложит стране нехитрую формулу "Есть Зеленский – есть Украина, нет Зеленского – нет Украины".

Подобные опасения уже звучат среди оппозиционной интеллигенции.

Как ни парадоксально, от такого сценария гаранта может удержать даже не сопротивление общества, а собственные амбиции. Стремление возвыситься над своими предшественниками – и добиться того, что еще не удавалось никому из них.

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За всю историю независимой Украины ни один отечественный президент не сумел уйти красиво.

Леонид Кравчук был вынужден покинуть свой пост досрочно, проиграв выборы оппозиционеру Кучме.

Виктор Ющенко поставил антирекорд, попытавшись переизбраться и набрав унизительные 5,45%.

Петр Порошенко потерпел разгромное поражение от вчерашнего актера-комика.

Леонид Кучма продержался на Банковой два полных срока, но уходить ему пришлось под революционное скандирование "Кучма, Янукович – нари будуть поруч".

Об уходе самого Януковича не стоит даже вспоминать.

Но у Владимира Зеленского есть шансы стать исключением. Благоприятный исход войны подарит гаранту уникальную опцию – покинуть президентский пост, оставшись народным любимцем.

Уйти не под улюлюканье толпы, а под аплодисменты соотечественников и зарубежных зрителей. Уйти не побежденным, а победителем.

Владимир Александрович – натура артистическая, и красивый уход с Банковой может показаться ему не менее соблазнительным вариантом, чем многолетнее президентство.

А представится ли Зеленскому такая возможность, и воспользуется ли ей нынешний глава государства, мы узнаем уже в обозримом будущем.

Михаил Дубинянский