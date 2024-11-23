Булгаков и союзники

Осенью 2024-го кто-то из нас пристально следил за судьбоносными президентскими выборами в США. Для кого-то более важной темой стали новые террористические удары врага по нашим городам. Ну а кому-то не давал покоя недемонтированный памятник Булгакову в Киеве – и вопрос о значении этого спорного автора для современной Украины.

Претензии патриотической общественности к скандальному киевлянину хорошо известны и зачастую небезосновательны. Тем не менее, даже в максимально контраверсийной "Белой гвардии" легко обнаруживается цитата, под которой подписалось бы множество сегодняшних декоммунизаторов и деколонизаторов. Слишком уж актуально и злободневно она звучит: "Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку – не верь. Союзники – сволочи".

Как ни парадоксально, но оскорбленные чувства белогвардейца 1918–1920 годов понятны и даже близки современному борцу за свободу и независимость Украины.

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Союзников у нас тоже крепко недолюбливают. Спустя 1000 дней большой войны их имидж в украинском обществе испорчен почти непоправимо. Скепсис, разочарование, обида, всевозможные претензии к Европе и Америке практически заслонили искреннюю благодарность, преобладавшую в 2022-м.

Сегодня в Украине считается хорошим тоном пнуть "хромую утку" – президента Байдена, – упрекая его в лицемерии, малодушии и политической импотенции. Запоздалое разрешение на дальнобойные ракетные удары по РФ не слишком смягчило сердца отечественных критиков.

Разгром демократов на ноябрьских выборах многие из наших сограждан встретили со злорадством – как справедливую расплату за нерешительность и непоследовательность Белого дома в украинском вопросе. А победа непредсказуемого популиста Дональда Трампа часто трактуется как "лучше ужасный конец, чем ужас без конца".

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Еще чаще нерешительность и непоследовательность инкриминируют европейским союзникам Киева. На прошлой неделе сам президент Зеленский публично раскритиковал канцлера Олафа Шольца за телефонный звонок Путину. А рядовые пользователи отечественных соцсетей уже давно не выбирают выражений, чтобы заклеймить европейский политический истеблишмент.

Даже ближайшая соседка Польша, которая еще два года назад считалась поистине братским государством, успела разочаровать наших сограждан. Дошло до того, что глава Минобороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил украинцев в неблагодарности и "короткой памяти" – в ответ на замечания о том, что его страна делает не все для победы Украины.

Но, возможно, польский министр прав? Возможно, мы и впрямь не ценим западную поддержку? Возможно, современные украинцы скатываются к вульгарному булгаковскому "союзники – сволочи" без реальных на то оснований?

После 24.02.2022 наша страна критически зависит от помощи из-за рубежа: как военно-технической, так и финансовой. По сути, Европа и США стали для нас "большим тылом", чья роль важнее, чем роль "малого", собственно украинского тыла.

Если Украина до сих пор не раздавлена Россией с ее обширными ресурсами, то это заслуга союзников. Если у наших военных есть современное вооружение для сдерживания российской агрессии, то это заслуга союзников. И если на третьем году полномасштабной войны доллар стоит 41 гривню, а не 4100 гривень, то это тоже заслуга наших союзников.

Но признание неоценимого западного вклада в оборону Украины еще не превращает коллективный Запад в священную корову, которая не подлежит критике. И как минимум одна из отечественных претензий к Европе и США вполне обоснована и справедлива.

Наши союзники сознательно отвергли сценарий быстрого военного поражения РФ, который во второй половине 2022-го выглядел абсолютно реалистичным.

В ту пору Кремль был куда более уязвим, чем сегодня. Российский диктатор ввязался в военную авантюру, не представляя ее реальных масштабов. Попытка блицкрига в Украине провалилась. Адаптация РФ к большой войне только начиналась. С массовой мобилизацией российские власти запоздали. Печально известная "линия Суровикина" еще не была построена. Пригожин был еще жив и создавал собственное государство в государстве. Глухое недовольство войной не было редкостью среди российских элит.

Зато Украина в тот период пребывала в наилучшей моральной форме. ВСУ не испытывали недостатка в добровольцах, и высокомотивированные украинские воины не успели физически и эмоционально выгореть в боях с противником. Вкупе с экономическими и военно-техническими возможностями Запада это действительно позволяло нанести смертоносный удар по путинскому режиму.

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Однако на Западе возобладало мнение, что Путина ни в коем случае нельзя загонять в угол. Что это создаст реальные риски ядерной эскалации и планетарной катастрофы. И что лучше осторожно и постепенного подтачивать военные силы РФ: по аналогии с лягушкой, которую можно сварить на медленном огне незаметно для нее самой. Проблема в том, что украинцам предстояло вариться вместе с Путиным, пожиная плоды кровопролитной войны на истощение.

Стратегия, которую западные союзники сочли максимально безопасной для себя, оказалась максимально болезненной для нашей страны. И отрицать это не получится при всем желании.

Впрочем, дело не только в том, что жесткая критика союзников в Украине частично оправдана. Важнее то, что сегодня она объективно востребована. Когда желаемое слишком сильно расходится с действительным; когда на фронте складывается тяжелая ситуация; когда в тылу нарастает усталость от затяжной войны; стране и обществу требуются виновные. И перевод стрелок на наших союзников выглядит менее вредоносной опцией, чем поиск виновных внутри Украины.

Обвинять в отечественных неудачах украинское руководство – значит невольно подыгрывать российским пропагандистам и создавать предпосылки для внутренней дестабилизации. Дестабилизации, которая в разгар жестокой войны может оказаться фатальной для Украины.

Обвинять в отечественных неудачах военное командование – значит дискредитировать институт вооруженных сил, пользующийся наибольшим доверием украинцев после 24.02.2022. Это значит ставить под угрозу управляемость армией, что тоже категорически противопоказано в разгар жестокой войны.

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Обвинять в отечественных неудачах недостаточно самоотверженное население – значит вбивать клин между фронтовиками и тыловыми обывателями, между украинцами в пикселе и украинцами в штатском. В разгар жестокой войны этот раскол опять-таки не приведет ни к чему хорошему.

Таким образом, старый добрый нарратив о "союзниках-сволочах" оказывается чуть ли единственным вариантом, который не угрожает консолидации украинского общества в критический период войны с РФ. Дружно ругать союзников готовы практически все.

А если реальный исход военных действий разойдется с ожиданиями украинцев, то коллективная обида на союзников станет единственной альтернативой разрушительным внутренним разборкам в период восстановления страны.

Трудно сказать, будут ли в послевоенной Украине вспоминать писателя Булгакова и его неоднозначное творчество. Но представление о том, что "союзники – сволочи", сохранится в нашем обществе вне всяких сомнений. И, скорее всего, этому критическому нарративу предстоит сыграть очень важную роль в послевоенной украинской политике.

Михаил Дубинянский