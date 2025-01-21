Иван Мартынов "Чоткий пацан": Вот я вернусь с войны – чем буду заниматься? Я больше ничего не умею

У 2014 році в інтернеті завірусилося відео під назвою "Чоткий паца у Рівному про політику, маршрутку і курс долара".

У ньому невідомий молодий чоловік у чорній шапці, не добираючи слів, висловлюється про можновладців і підвищення цін.

Відео породило шквал мемів у соцмережах із цитатою, яку чоловік ужив на записі: "Це реально мєрзость".

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Так Іван Мартинов став зіркою соціальних мереж. Але його історія значно ширша, ніж меми, сміх та матюки.

Мартинов пройшов Революцію гідності, АТО і зараз служить у 68-ій окремій єгерській бригаді.

"Чим я займаюся? Всім потрошки. Це можуть бути штурми, наступи, інша відповідальна робота, про яку не варто говорити", – пояснює "Чоткий паца".

Для запису цього інтерв'ю "Українська правда" поїхала в село Копачівка в Хмельницькій області, куди Іван вирвався на 10 днів у відпустку до сім'ї – минулого року він одружився та має маленьку донечку.

Для глядачів проєкту "Дивись" це доволі незвичайне інтерв'ю, де герой розкривається не тільки через те, що розповідає. А й через те, про що мовчить.

Роман Кравець, УП

Відео та фото: Назарій Мазилюк, Андрій Ковш