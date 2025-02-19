Трамп и Шерлок

Армия подарила мне привилегию. Не отвлекаться на новости.

Довоенная профессия журналиста требовала обратного. Ты должен был следить за событиями, формулировать свою точку зрения и высказываться вслух. А война меняет приоритеты. У тебя есть ограниченный объем эмоционального ресурса, и ты стараешься не тратить его на вещи, на которые неспособен повлиять.

Помню, как зимой 23-го коллеги с ТВ по старой памяти попросили включиться в эфир. "С нами на связи Павел Казарин, который сейчас под Бахмутом. Павел, что происходит на Донецком фронте?". Прекрасный вопрос для легиона военных экспертов и совершенно тупиковый для солдата. Потому что в лучшем случае ты способен рассказать про свою позицию и максимум – про смежников.

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Армия сужает оптику. Есть ты, твое подразделение, ваши нужды и ваши задачи. Все остальное происходит выше и дальше – и тебе не хватает полномочий и компетенций, чтобы сложить свое мнение об этом. Поэтому на помощь приходят "армейские шоры" – ты надеваешь их, чтобы не отвлекаться на белый шум, которого всегда в избытке.

Жизнь роты БпЛА складывается из очень осязаемых вещей. Наладка дронов. Ремонт авто. Логистика. Боевая работа. Ты можешь повлиять на очень ограниченный список событий. Если решишь тратить время и нервы на что-то второстепенное – рискуешь не успеть что-то важное. Возможность быть пикейным жилетом – это привилегия гражданских. Пока другие копают помиральные ямы, мы копаем блиндажи.

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Впрочем, судя по ютубу, дефицит экспертизы не считается грехом для комментатора. Война родила спрос на прогнозы – и теперь его заполняют случайные люди. Складывается ощущение, что главным критерием теперь служит безотказность, готовность не опаздывать и заполнять эфирное время словами. Наше пространство медиаэкспертизы отдано на откуп гостевым редакторам и их деревянным солдатам. Некоторые люди знамениты тем, что они знамениты.

Погоня за кликбейтом рождает апокалиптические заголовки. Заголовки рождают в людях фрустрацию. Фрустрированные люди тащат свои страхи в социальные сети – чтобы выплеснуть там свою неуверенность. Соцсети превращаются в чудесный материал для диссертации по психологии – и в совершенно неподходящую среду для досуга. Если только ты не привык отдыхать на сеансах чужой психотерапии.

Мы часто любим сравнивать свою войну с обеими мировыми, но тогда придется признать: нашим предшественникам явно было проще. Их доступ к информации ограничивался подцензурной прессой, а распространение панических слухов каралось тюрьмой. С тех пор интернет превратил медиасреду в долину ветров, а главными ее обитателями стали те, кто пытается любой ценой добраться до наших эмоций. В результате мы живем в эпоху истерик. Но если вокруг фестиваль жареных фактов, то единственный выход – это сесть на диету.

Новостей не избежать, но нет резона давать им себя контролировать. Наше будущее определяют сотни факторов, и ни один из них в отдельности не сулит нам катастрофы. Новости сообщают вам не о норме, а о ее нарушении. Поэтому вы никогда не прочтете в ленте о самолетах, благополучно долетевших до места назначения. В отличие от того единственного, что столкнулся с проблемой.

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На каждого публичного ухилянта приходится тысяча тех, кто молча надевает пиксель. На каждого отчаявшегося – десятки тысяч тех, кто донатит. На каждый коррупционный скандал – работающая уже третий год в условиях войны бюрократическая машина.

Кроме США у нас есть еще Европа. Кроме того, что мы получаем от партнеров – то, что производим и покупаем сами. Темпы продвижения россиян пугают в пересчете на квадратные километры, но если перевести их на время, то даже выход на границы Донецкой области для РФ может растянуться на годы.

Мы замечаем "зраду" лишь благодаря тому, что она рельефно выпирает на фоне общей нормы. Вдобавок, за нашими эмоциями охотятся не только те, кто наживаются на кликбейте, но и наш враг.

Нация держится на солидарности. На взаимном доверии и синергии. А потому Россия делает все, чтобы нас атомизировать. Приуменьшает достижения. Преувеличивает проблемы. Она всеми силами пытается размыть тот социальный клей, который делает людей нацией, а территорию – государством. А потому мы все чаще будем встречать в соцсетях то, что сеет недоверие и апатию. И нет никакой причины облегчать врагу его задачу.

Поэтому я очень ценю ту привилегию, что подарили мне Збройні Сили. У меня есть вполне конкретные задачи, которые съедают мое свободное время. Я могу позволить себе не отвлекаться на новости.

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Избегаю кликбейтных заголовков. Не сужу о стране по соцсетям. Любая цифра имеет значение только на фоне остальных. Если кто-то продает мне эмоцию – я предпочитаю ее не покупать.

Я не знаю, какое будущее ждет США при Трампе. Понятия не имею, станет ли Китай нападать на Тайвань. Не имею ни малейшего представления по поводу выборов в Германии и Румынии. Я слышал об этих событиях, но они вне моей зоны контроля. Они перестают отвлекать в тот момент, когда перестаешь на них отвлекаться.

В этом смысле мы похожи на Шерлока Холмса. Которому Ватсон долго объяснял, что Земля вращается вокруг Солнца, а Холмс обещал как можно скорее всю эту ненужную ему информацию забыть. Чтобы не отвлекала.

Этот дождь надолго. Эмоциональный ресурс конечен. Если у меня остается время на соцсети, это значит, что у меня не остается времени на задачи.

Будьте как Шерлок.

Павел Казарин