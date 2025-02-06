Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Комедия" по ценным бумагам. Как чиновники ездят за границу на несуществующие конференции за счет бизнеса, который контролируют

Михаил ТкачЧетверг, 6 февраля 2025, 07:41
коллаж: Андрей Калистратенко

Очевидно, що такий орган, як Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків, має високі корупційні ризики в такій країні, як Україна. Але коли ми розпочинали роботу над цією темою, ми і не здогадувались, що топпосадовці комісії, схоже, вирішили скористатись ними всіма. 

І ось чому. Для того, щоб усвідомити, які можливості має НКЦПФР, потрібно зрозуміти, що це за комісія і чим вона займається. 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим президенту України та підзвітним Верховній Раді України. 

Реклама:

На сайті НКЦПФР зазначається:

"Метою комісії є забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни, шляхом створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу інвестиційних ресурсів, а також створення умов для становлення потужних внутрішніх інвесторів та забезпечення захисту їхніх прав".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну одним із таких "потужних внутрішніх інвесторів" став Артем Колюбаєв – невідомий широкому загалу кінопродюсер та друг керівника офісу президента Андрія Єрмака. 

Колеги з редакції Bihus.Info вже провели низку розслідувань. Зокрема про те, як кінопродюсер під час великої війни зайшов у великий та проблемний будівельний бізнес. Як почав виробляти дрони для Сил оборони. І навіть про те, як за допомогою низки компаній отримав дозвіл на вивід більше ніж мільйона доларів за кордон попри діючу заборону. Останній випадок допоможе краще зрозуміти впливовість комісії з цінних паперів, адже саме вона надавала дозвіл на те, щоб вивести гроші для купівлі м'яса в Дубаї. 

Тому ми в редакції дуже здивувались, коли дізнались, що керівники саме цієї комісії їздять у відрядження за кордон на запрошення і коштом громадської спілки, із засновниками якої пов'язаний Артем Колюбаєв. Ще більше ми здивувались, коли за допомогою декількох кліків встановили, що заходи, задля участі в яких посадовці виїжджають за кордон – фіктивні. 

Варто також додати, що поведінка усіх фігурантів розслідування під час наших спроб отримати офіційну позицію офіційних осіб, листи, вимоги і навіть блокування в месенджерах – все це більше нагадує комедійний жанр.

Більше про комедію по цінних паперах – у нашому новому матеріалі. 

Михайло Ткач

коррупциявойнаденьгигосслужбафальсификации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде

8 очевидных и неизвестных фактов о переводе специалистов в пехоту – разбор УП

— Ольга Кириленко

Семь лет тюрьмы за поездку к сыну-сироте? Из-за чего преследуют мэра Ирпеня

— Рустем Халилов

Круты 2022. Как россияне шли на Киев по следам большевиков, но заблудились под Нежином

— Евгений Руденко

Ямы, штрафы и гауптвахты. Как пьют и борются с пьянством в украинской армии

— Ангелина Страшкулич

"Веет, дует, как в решете". Отец Павел Вышковский показывает аварийный костел Святого Николая

— Евгений Руденко, Назарий Мазилюк

Украинская армия ведет тяжелые бои и, к сожалению, отступает на ключевых направлениях фронта. Что это значит – объяснение и карты

— Ольга Кириленко, Евгений Будерацкий

Трамп превыше всего. История про американскую исключительность, бейсболку MAGA, бога из сериала и Гринча

— Михаил Кригель

Я был готов заплатить ВВК, чтобы признали меня годным. История "киборга" Молота, который защищал ДАП, а сегодня воюет на протезе

— Ангелина Страшкулич
интервью

Украинцы держат государство на голодном пайке доверия. Евгений Глибовицкий об окнах возможностей, выборах, коррупции и изучении России

— Рустем Халилов

Люстрация закончилась: что она дала, сработала ли и как жить без нее

— Роман Романюк