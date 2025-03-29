В марте 2025-го прозвучало множество скандальных заявлений, связанных с российско-украинской войной: в основном из уст Дональда Трампа и других американских спикеров. Но как минимум одно спорное высказывание принадлежало влиятельному европейцу. Глава немецкой разведки BND Бруно Каль заявил, что если война в Украине завершится раньше 2030 года, то агрессивная Россия быстрее станет угрозой для Европы.

Конечно, слова Каля можно было интерпретировать как желание обезопасить Евросоюз за счет пролонгации российско-украинского противостояния. Именно так поступила политическая долгожительница Юлия Тимошенко, опубликовавшая гневный пост в соцсетях.

"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито… Це багато чого пояснює", – писала пламенная оппозиционерка.

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Но, скорее всего, Юлией Владимировной двигали не высокие патриотические чувства, а стремление подготовиться к возможным выборам и оседлать новый перспективный нарратив. Нарратив о том, что трусливая и эгоистичная Европа использует украинцев в качестве живого щита.

Попытка защититься от внешней угрозы, прикрывшись кем-то другим, выглядит так же логично, как и аморально.

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Неслучайно именно этот сюжетный ход присутствует в финале знаменитой антиутопии "1984". Когда герой Оруэлла не выдерживает жестокой пытки крысами, его моральную капитуляцию знаменует готовность подставить вместо себя любимую женщину:

"Он вдруг понял, что на свете есть только один человек, на которого он может переложить свое наказание, – только одним телом он может заслонить себя от крыс. И он исступленно кричал, раз за разом:

– Отдайте им Джулию! Отдайте им Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете. Разорвите ей лицо, обгрызите до костей. Не меня! Джулию! Не меня!"

Если Украина ощутит себя европейской Джулией, чьим телом ЕС малодушно заслонился от российских крыс, то негативные последствия таких настроений будет трудно переоценить.

В глазах наших соотечественников это станет предательством тех самых ценностей, которые много лет олицетворяла демократическая Европа. К антиамериканскому ресентименту, который уже захлестывает Украину благодаря Трампу и Ко, добавится еще и антиевропейский. А желающие сыграть на этом найдутся не только в Киеве, но и в Москве.

Более того, есть вероятность, что, почувствовав себя коллективной Джулией, разочарованные украинцы захотят поменяться ролями с европейцами. Ответить на чужой эгоизм собственным национальным эгоизмом. Отказаться от совместного противодействия кремлевскому злу – и попытаться вывести собственную страну из-под удара за счет кого-то другого.

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Сейчас в Киеве продолжают спорить о гипотетическом перемирии с Россией. И мало кто из нас сомневается, что пауза в российско-украинском противостоянии будет использована Кремлем для восстановления сил и подготовки к новым атакам.

Кроме того, многие убеждены, что в случае нашего поражения Россия пойдет дальше и нападет на европейских членов НАТО. Тем более что при Трампе функциональность Альянса как инструмента коллективной безопасности оказалась под вопросом. Чаще всего в качестве потенциальных жертв фигурируют страны Балтии, которые точно не в состоянии отразить вторжение РФ без чужой помощи.

Но может ли Россия атаковать Европу, не добившись разгрома Украины, а просто высвободив свои войска, увязшие в Украине? Есть ли шанс, что в случае заморозки российско-украинской войны Кремль выберет новую, более перспективную цель для вооруженной агрессии?

Чисто теоретически – да. При большом желании в новейшей истории даже можно отыскать похожий прецедент.

В 1980 году иракский диктатор Саддам Хусейн начал боевые действия против Ирана, рассчитывая на маленькую победоносную войну. Однако планы блицкрига рухнули, и противостояние между Багдадом и Тегераном оказалось одним из самых длительных и кровопролитных конфликтов второй половины ХХ века.

Лишь в 1988-м, после восьми лет войны на истощение, было заключено перемирие. Затянувшаяся авантюра обошлась Ираку очень дорого: примерно 180 000 погибших солдат, 2500 уничтоженных танков и 305 потерянных самолетов, 342 миллиарда долларов экономических убытков.

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Тем не менее уже через два года после заключения перемирия Хусейн опять взялся за оружие и развязал новую войну. Вот только на этот раз иракский правитель атаковал не Иран – а небольшой Кувейт. И на этот раз блицкриг действительно удался: кувейтская армия была разгромлена за несколько дней. Если бы не последующее вмешательство международной коалиции, то завоевание Кувейта так и осталось бы для Багдада маленькой победоносной войной.

Таким образом ничто не мешает нынешним украинцам поверить, будто от военной агрессии РФ можно избавиться, перенаправив ее на какого-то еще. А Украина сможет отсидеться в стороне от новой войны и залечить собственные раны.

Пускай российский сапог топчет не нашу, а чужую землю! Пускай российские ракеты и ударные дроны терроризируют не нас, а кого-то другого! Либеральная Европа – не Украина. Она не станет защищаться с таким же упорством, как мы. В Европе слишком привыкли к мирному и комфортному существованию. В Европе слишком высоко ценят жизни своих граждан. В Европе уделяют слишком большое внимание правам человека.

Европейцы испугаются настоящих военных тягот. Европейцы не смогут мобилизовать собственный человеческий ресурс на борьбу с агрессором. Европейцы не станут рисковать ядерной катастрофой из-за суверенитета Литвы, Латвии или Эстонии. В общем, отдайте на растерзание кремлевским крысам слабую и мягкотелую Джулию! Не нас! Джулию!

Независимо от того, осуществим ли подобный сценарий или нет, уже сама надежда на него будет означать нашу моральную капитуляцию. Внутренняя готовность заслониться от россиян Европой – это смерть той Украины, которая много лет видела себя частью Европы. Это рождение новой страны, согласной предать прежние идеалы и ценности. И утешающей себя тем, что эти идеалы давно преданы лицемерными европейскими партнерами.

Что способно предотвратить такой поворот событий? Подлинная солидарность Европы с нашей страной. Солидарность, которая не вызовет в украинском обществе никаких сомнений и подозрений. Солидарность, которая побудит миллионы украинцев почувствовать себя европейцами, но не живым щитом ЕС. А справится ли с этой задачей сегодняшний Евросоюз, мы увидим уже в обозримом будущем.

Михаил Дубинянский