Они хотели, чтобы было смешно. Репортаж из киевской школы, где показали спектакль с избиением военного ТЦК

Розізлити нас сьогодні легко. Зупинити наш гнів – практично неможливо, лише спрямувати в інше русло. Війна відібрала в нас барви, залишивши тільки три кольори: чорний, білий та червоний – коли перестаєш розрізняти навіть перші два. І тому так часто хвиля суспільного обурення накочується там, де раніше здіймалися б легкі брижі.

У середині лютого ця хвиля накрила київську школу № 309. І причиною тому був фрагмент вистави тривалістю 15 секунд.

У День закоханих у школі влаштували святковий концерт. Під час одного з номерів, коли семеро старшокласників і старшокласниць танцювали перед глядачами, на сцену вийшов восьмий: у пікселі, з текою в руці й написом ТЦК на спині. Йому назустріч кинувся один із танцюристів, зімітував удар, і "військовослужбовець ТЦК" начебто втратив свідомість. Під акомпанемент дитячого сміху хлопці відтягли його за куліси.

Реклама:

За три дні фрагмент із цією сценою з'явився в мережі. Міністр освіти Оксен Лісовий зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування. Того ж дня ювенальні поліцейські розпочали перевірку, а управління освіти Дарницької райадміністрації створило спеціальну комісію.

"Як ми дійшли до того, що мобілізація – необхідний крок для виживання країни – стала предметом висміювання на рівні шкільних заходів? – поставив риторичне питання начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев і одразу дав відповідь. – Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про "злочинний ТЦК", поки справжні злочинці сидять у Кремлі?".

Директорка школи Ольга Тимошенко вибачилася перед громадськістю й розповіла, що в закладі провели службове розслідування. За її словами, сцени з військовослужбовцем ТЦК не було в початковому сценарії.

"Учні не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту", – повідомила вона після розмови з дітьми.

У школі запланували цикл уроків із медіаграмотності, зустрічі з військовими та посилили контроль за підготовкою виховних заходів. А організаторка шкільної вистави – сама з родини військових – написала заяву на звільнення.

Дізнайся більше Ми вважаємо, що якісний контент має бути доступний для всіх, тож до останнього не будемо вводити пейвол на "Українській правді". Підтримай нас, аби ми могли продовжувати працювати без обмежень – долучайся до Клубу УП! Вступай до Клубу УП – це твоя інвестиція у незалежну журналістику. Так ти станеш ближчим до редакції – спілкуватимешся з нами і пропонуватимеш теми для майбутніх матеріалів. Михайло Ткач, журналіст-розслідувач УП

Таку картину в стилі новинного супрематизму ви могли побачити в повідомленнях інформаційних агентств і стрічках соцмереж. А як щодо її деталей?

За ними "Українська правда" вирушила до столичної школи № 309. Ми планували зробити репортаж про навчальний заклад, але, як це іноді буває, зробили про людину. І трохи – про всіх нас.

Школа № 309 розташована в Дарницькому районі Києва. Фото за кілька хвилин до першого уроку

Розмови про війну, країну та гідність

Директорка Ольга Тимошенко зустрічає журналістів УП не за паперами в кріслі, а стоячи біля свого столу, перебирає окуляри в руках. Так іноді зустрічають людей, яких краще б тут не було – як-от високе начальство, або краще б були з іншої нагоди – як-от нас. В її очах втома, що здається, накопичилась за майже пів століття в освіті – вперше Тимошенко опинилася по той бік від парт у 1976 році, коли, ще не маючи вищої освіти, прийшла до школи як організатор.

– Як ваші справи? – запитує директорку журналістка УП Оля Кириленко. Військова кореспондентка, вона часто бачить світ чорно-білим. Але зараз опинилася в київській школі, а не знімає, наприклад, евакуацію з Покровська, тому що запідозрила: в цій історії можна знайти не тільки чорно-білі кольори.

– Жива, – відповідає Тимошенко.

Колись – здається, це було в іншому житті, хоча й лише одинадцять років тому – вона жила в сонячній Євпаторії. Коли накочував смуток, йшла до моря. Слухала, як хвилі б'ються об пісок, і їй ставало легше. Мелодії, що здатна замінити пісню моря, в Києві вона так і не знайшла.

Якщо внести в таблицю Excel все, що є в її просторому директорському кабінеті, опис потребував би сотень рядків. Лише сови – символ школи – різних розмірів і ступенів пухнастості зайняли б у цій таблиці чимало місця. На стіні гітара – Тимошенко вміє на ній грати, але частіше акорди беруть діти. У кутку – обладнання для майбутніх уроків із тактичної медицини та керування дронами.

Одна шафа заставлена теками: посадові інструкції, витяги з законів, звітна документація та інші радощі вчительської роботи. Інша заповнена нагородами – частина з них за перемоги у військово-патріотичній грі "Джура". Школа почала залучати до неї дітей ще за три роки до того, як Кабмін затвердив положення про "Джуру" як "важливий засіб формування національно-патріотичної свідомості".

Гра "Джура" має на меті виховання громадян-патріотів

Зараз у школі, якою керує Тимошенко, 1850 дітей. Усього 54 класи. І в один із них ми вирушаємо одразу. Ми завітали до школи 24 лютого – і директорка хоче показати, з чого починається навчальний день в окремо взятому сьомому класі на треті роковини великої війни.

А починається він із розмов про війну, країну та гідність.

"Якщо ці три роки вашого життя поєднати в один фільм, як ви б його назвали?" – питає вчителька історії. "Виживання", "Гідність країни", "Як один день змінив усе" – пропонують невигадані герої уявного кіно.

Реклама:

Для самої вчительки цей фільм три роки тому почався з дзвінка колеги – та жила в Лівобережному районі Маріуполя і як людина, що зустріла війну раніше, телефонувала подрузі, щоб попередити її.

"Розкажіть про найважливіше, чого ви навчилися за ці три роки?" – продовжує вчителька.

"Цінувати рідних". "Швидко орієнтуватися". "Бути зібраними". "Більше цінувати країну". "Не панікувати".

"А хто з вас виїжджав на початку війни?".

Три чверті класу підіймають руки.

Коли вчителька запитує, які обмеження відчули діти після запровадження воєнного стану, серед загальних історій з'являються й особисті. Хтось сумує за друзями, які виїхали за кордон. Хтось шкодує, що не може вийти на прогулянку о першій ночі. А хтось не полетів із родиною в Єгипет, хоча гроші на відпочинок уже встигли назбирати.

"Діти, в чому саме ваш внесок у перемогу?" – "Ми продовжуємо вчитися в Україні"

– Плануєте пов'язати своє майбутнє з Україною? – питає вчителька далі й, отримавши ствердну відповідь, продовжує: – Вже обрали собі майбутню професію?

– Та-а-ак, – звучить невпевнений хор голосів.

– Архітектор, – каже семикласниця з чорним чокером на шиї; з нього звисає великий хрест.

– Письменник, – озивається дівчина з останньої парти; звідси найзручніше спостерігати за героями своєї майбутньої книги.

– Військовий, – нерішуче промовляє школяр у картатій сорочці й затуляє руками рот.

– Як тато? – уточнює вчителька.

– Так.

Двері класу відчиняються від поштовху директорки, й у кімнату вихором вривається тиша. Розмовам покладено край. Діти мовчки встають. У тишу втручається стукіт секундної стрілки, що лунає по всій школі. Дев'ята ранку. Хвилина мовчання.

На обличчі вчительки, що переїхала до Києва з Маріуполя, такий смуток, що розумієш – для неї ця хвилина наповнена іменами.

"Я готова була стріляти в тих, хто чіпатиме моїх дітей"

240 учнів школи № 309 переїхали до Києва після повномасштабного вторгнення. Цей навчальний заклад вже 11 років без вагань приймає внутрішніх переселенців – як дітей, так і вчителів. Це не дивно, адже його директорка – сама переселенка з Криму.

На півострів вчителька української мови та літератури Ольга Тимошенко переїхала з Миколаєва в 1996-му слідом за чоловіком. Коли вона згадує ті роки, подібне не вкладається в голову: невже в історії нашої країни було таке?

– Тоді українську мову вивчали за бажанням батьків, – розповідає Тимошенко. – І от, наприклад, у класі 10 батьків виявили бажання, щоб їхня дитина вчила українську мову. А в класі 30 учнів. Ти маєш цим 10 викладати, а інші 20 сидять, грають у карти або хрестики-нулики. Ти не маєш права їх нікуди подіти. І ти в таких умовах проводиш урок. Якою могла бути якість викладання української мови?

У 2005 році, коли президентом України став Віктор Ющенко, в Євпаторії вирішили відкрити українську школу. Очолити її запропонували Ользі Тимошенко. Як це буває, коли щось робиться для годиться, їй віддали найнепотрібніше – школу, збудовану понад пів століття тому.

– Мені дали найгіршу школу, яка була в найгіршому фізичному стані. З дітьми, яких відраховували з усіх шкіл, тому що не могли впоратися, – згадує Тимошенко.

І що не менш важливо – з учителями, які не говорили українською. Звільнити тих, хто чинив опір новим вимогам, було вкрай складно, і тоді Тимошенко взялася за те, що називає "лагідною українізацією". Працювала з кожним педагогом окремо, переконувала, що необхідно викладати українською, ходила на уроки до вчителів та виписувала всі мовні помилки. За три роки відчула: тепер її школу не соромно й іншим показати.

А проблему застарілого приміщення розв'язала кардинально. Біля школи стояв недобуд із 18-річною історією, і директорка вирішила: вона його добудує й відкриє в ньому новий корпус. Шлях до перерізаної стрічки починався з самого початку – акта відведення землі. І те, що бюджетні гроші знайшлися, Тимошенко пояснює просто: зірки так зійшлися.

Колись, як прийде час підбивати підсумки свого життя, й Ользі Тимошенко доведеться згадувати зроблене, серед іншого вона зможе сказати: "Одного разу я побудувала українську школу".

Ольга Тимошенко: "Шкільна форма не гарантує щастя"

Коли в травні 2014-го в євпаторійській школі лунав останній дзвоник, Ольга Тимошенко розуміла: він і для неї тут останній. Продовжувати роботу в окупованому Криму вона не збиралася. А до кінця навчального року дотягнула, щоб видати випускникам українські атестати – їй вдалося домовитися про це з Міносвіти України.

2014-й рік для неї – це час мужності та гідності одних і підлості та зради інших. Це рік, коли вона бачила, як спалюють українські підручники й топчуть український прапор. Як виїжджають на материк військові, залишаючи в Євпаторії дружин із дітьми – щоб ті довчилися. Це останній дзвоник, на якому лунає російський гімн, але частина дітей у вишиванках співають під нього не про "священну державу", а про славу, волю й долю.

– Одного дня до школи зайшов "ряжений" козак та побачив український прапор, – згадує директорка. – Він схопив прапор, почав відривати його від древка. Повз проходила вчителька з першокласниками, і вона кинулася до нього: "Що ви робите?". Той її відштовхнув, а діти кинулися захищати вчительку.

Прапор ми повернули. І якби хтось спробував ще раз доторкнутися… Я готова була стріляти в тих, хто ступить на поріг школи, буде чіпати моїх дітей і буде чіпати прапор. Зараз, в реальному житті, це вже важко пояснити. Але я тоді була в такому стані: або смерть, або перемога.

Реклама:

Тимошенко виїхала до Києва влітку 2014-го. Єдине, що забрала зі старого директорського кабінету до нового – український прапор.

– Коли ви стали директоркою 309-ої школи, вона була гіршою за ту, яку ви отримали в 2005-му в Євпаторії? – допитується Оля Кириленко.

– Ні, не гірша. Просто була звичайна школа. Але моє бачення було, що треба створити освітній простір, де всім буде добре – і вчителям, і дітям. Просто треба було вдихнути душу в кожне приміщення, у кожен коридор. Наповнити його якимось змістом. Наповнити любов'ю.

Любов

y = 1/x

x² + y² = 9

y = |-2x|

x = -3|sin y|

Love. Саме це слово з'являється, якщо нанести ці чотири рівняння на декартову систему координат. Любов, що захована в математичних формулах, намальована на дверях одного з класів.

На інших дверях номер кабінету стилізували під спіраль Фібоначчі. "Золотий перетин у фотографії, або Як отримати неймовірні фото за допомогою математики" – говорить напис на дверях. А під ним – корисні поради юним поціновувачам Instagram, доказ утилітарності математики.

Перед Деревом професій

На стіні коридору намальовано дерево заввишки в півтора людського зросту з гілками різних відтінків – від червоного до фіолетового. Замість листя на ньому десятки назв професій: дизайнер індивідуальної реклами, персональний естетик-тьютор, тренд-вотчер, саунд-дизайнер…

Ми йдемо тією частиною школи, яку директорка називає інженерною. Звертаємо праворуч і проходимо повз двері, стилізовані під обпалений цегляний мур. На них табличка: Platforma 9¾. За ними – невеличка кімната для відпочинку, витримана в дусі фільмів про Гаррі Поттера. Для тих, хто хоче трохи побути на самоті.

– Треба розганятися, щоб пройти крізь ці двері? – цей жарт Олі Кириленко зрозуміють тільки мільйони фанатів творчості Джоан Роулінг.

– Стометрівку пробігти, – відповідає директорка. Її улюблена книга із серії про Поттера – перша.

Частину школи, де розташована ця кімната для відпочинку, можна сміливо назвати гарріпоттерівською

Дорогою до директорського кабінету ще зазирнемо до Музею визвольних змагань українського народу – невеликого кабінету, наповненого артефактами. Борці за свободу України дивляться тут із плакатів і фотографій. Зброя, гранати й снаряди – дещо блищить, дещо вже напівзітліле – нагадують, що ця боротьба не була безкровною. Ольга Тимошенко дістає мішечок із землею з Донецького аеропорту, розв'язує його, і на її долоню замість чорнозему випадає уламок міни.

– Якщо придивитися, то цей капот уражений уламками РСЗВ "Град", що показує, наскільки пекельними були бої в Донецькому аеропорту, – екскурсовод Олександр вказує жестом на ще один експонат – автомобільний капот з емблемою "Азова", що посічений в решето.

У цій школі два типи дзвінків. Стандартний – мелодія "Жайворонок" Поля Моріа, який батьки школярів пам'ятають як заставку до програми "У світі тварин". Але іноді лунає інший – різкий і тривожний, наче нічний дзвінок у двері. Він теж сповіщає, що час збиратися, але з іншої причини – повітряна тривога.

Реклама:

Цей дзвінок застає і нас.

За кілька секунд коридор вже штормить, наче океан, а дитячі голоси могли б його і перекричати. З рюкзаками на плечах і куртками в руках учні збиваються у зграйки, і їх несе потоком у бік укриття. Він підхоплює й нас і веде далі, сходами та переходами.

На стінах укриття в підвалі не менше яскравих кольорів, ніж у шкільних коридорах – Вес Андерсон міг би знімати тут кіно, не залучаючи художників. В кожного класу свій куток – щоб уникнути хаосу.

Ми проходимо повз дітей, що вмостилися на лавках, і Ольга Тимошенко згадує перші місяці великої війни.

Вранці 24-го лютого 2022-го їй зателефонувала одна з учительок і попередила, що терміново виїжджає з Києва. Що зробила Тимошенко, дізнавшись про російський наступ? Звичайно ж, вирушила до школи.

Тієї весни ця будівля перетворилася на прихисток для сотень людей. У підвал спустили всі дивани, що були в школі. Люди спали на партах і навіть під ними – на карематах. Для мам із маленькими дітьми облаштували окремий куточок.

– Ми не знали, що буде з Києвом, – каже Тимошенко. – Але я вирішила, що нікуди не поїду. Я буду тут стільки, скільки будуть тут люди. Тому що, а хто їх захистить іще?

"Цю інформаційну війну ми програли"

У п'ятницю 14 лютого Ольга Тимошенко разом із учнями початкових класів переглянула 45-хвилинний виступ, який школярі підготували до Дня закоханих. Поаплодувала і повернулася до роботи. А учні повторили виставу ще тричі – для інших класів.

А вранці 17-го лютого директорка отримала у WhatsApp повідомлення з незнайомого номера із запитанням: "Що це?". До нього був прикріплений фрагмент п'ятничного концерту зі сценкою про побиття військового ТЦК. Тимошенко здивувалася: в концерті, який вона дивилася, такого епізоду не було. Почала дізнаватися і з'ясувала, що школярі додали його до свого третього виступу. Чому педагог-організатор концерту не звернула увагу на це – за словами директорки, та й сама не може пояснити.

Учнів попросили написати пояснення.

– От вони хотіли, щоб було смішно! – розводить руками Тимошенко. – Вони в соцмережах бачать, що над цим усі сміються. І вони вирішили, що коли вони таку кінцівку в танці зроблять, то всім буде смішно.

Яку хвилю обурення це викликало в суспільстві – ви й самі знаєте.

Реклама:

Наступного дня до школи прийшли представники ТЦК та начальник місцевого департаменту освіти – всі вони говорили з учнями 11-Б класу, які зіграли в цьому епізоді. Військовий ТЦК, ветеран із бойовим пораненням, розповідав про важливу роботу, яку виконують центри комплектування, і відповідав на запитання. Питали про все – навіть про бусифікацію.

– Ми проводили багато заходів щодо героїв Збройних сил України, але ми жодного разу не казали, що ТЦК – це теж герої, – визнає Ольга Тимошенко. – Не було такого на заходах у нас.

Ольга Тимошенко: "Здебільшого діти транслюють те, що відбувається в сім'ях. Я мало бачила дітей, які б сказали: "Мама з татом говорять неправильно, а в школі мені сказали правильно, і я буду думати тільки так""

У грудні минулого року соціологічна група "Рейтинг" провела загальнонаціональне опитування про образ ветеранів в українському суспільстві. 71% респондентів мали серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті після повномасштабного вторгнення. Рівень довіри до військових ЗСУ на передовій склав 94%. Тим, хто служить у тилу (не в ТЦК), довіряли 76% опитаних.

А от військовослужбовцям ТЦК – лише 29%. Не довіряють їм удвічі більше – 67% респондентів.

– Майор ТЦК, що приходив до нас, сказав, що ми цю інформаційну війну програли, – переповідає Тимошенко.

Коли фрагмент шкільного виступу потрапив у мережу, її телефон не замовкав.

– Практично кожну хвилину хтось телефонував. Мені говорили, що ми всю твою сім'ю знаємо, ми всю її знайдемо. Це була й нецензурна лексика, і прокльони, і все, що завгодно. Абсолютно незнайомі люди. Я намагалася щось пояснити, але люди не хотіли слухати, їхня основна задача була – образити мене. В соцмережах писали, що треба звільнити негайно всіх, ледь не розстріляти. Тоді як усі знайомі, навпаки, відправляли мені слова підтримки.

– Як ви впоралися з цією ситуацією? – питає Оля Кириленко.

– Я ж у Криму впоралася. А там було гірше, – відповідає директорка. І ледь чутно додає: – Але дуже схоже.

Рустем Халілов, УП

Фото: Ольга Кириленко, Тимур Хачуєв, УП