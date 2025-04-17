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"Бандитам – тюрьмы!". Как за рубежом скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?

Михаил ТкачЧетверг, 17 апреля 2025, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Ви, напевне, також помітили, що Україна мало не кожні три місяці складає іспит на омріяну суспільством невідворотність покарання. І мало не щоразу після чергової гучної втечі фігуранта за кордон йде на "переатестацію". Очевидно, що ймовірність втечі додає мотивації тим, кому кортить обікрасти країну (особливо під час війни). Тим паче, що таких можливостей, незважаючи на велику кількість нових правоохоронних органів, і досі вистачає. 

Лише за час повномасштабного вторгнення з десяток колишніх топових посадовців, народних депутатів і навіть олігархів змогли незаконно залишити країну, втікаючи від кримінальної відповідальності. 

В це складно повірити, але саме повномасштабна війна допомагає підозрюваним і навіть засудженим уникати екстрадиції в Україну. Адже (і це вже менш несподівана новина) підстав для політичного притулку, попри численні маніпуляції та навіть вигадки фігурантів, майже у всіх цих людей немає.

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Як захищаються фігуранти і чому новин про екстрадицію може бути більше? Бандитам – Відень? Чи все ж таки тюрми?

За інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, з січня 2016 року Національним антикорупційним бюро України на адресу Федерального Міністерства юстиції Республіки Австрія скеровано 73 запити про міжнародну правову допомогу. І це абсолютний рекорд серед усіх країн. 

Де ховаються втікачі і чому їх так складно повертати. Подробиці – в нашому новому матеріалі. 

Долучайтесь до клубу "Української правди" за посиланням, щоб ми мали змогу робити більше суспільно важливих розслідувань.

Михайло Ткач, УП

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