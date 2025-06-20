Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

Рік тому в автора цього матеріалу відбулася розмова з одним впливовим депутатом монобільшості.

– Ми хочемо, він хоче, але всі бояться призначати його віцепрем'єром, бо в перспективі може бути підозра від НАБУ. У нас і так дві людини в Кабміні з підозрами (Ольга Стефанішина, Тарас Висоцький – УП). А тут може бути третя. Тим, хто без підозри, може стати незручно.

Йшлося про колишнього міністра розвитку громад та територій і тодішнього керівника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

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За два тижні до тієї розмови УП опублікувала розслідування про те, що у Чернишова мали відбутись обшуки, але Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) їх не провели – навіть попри наявність відповідної ухвали суду.

Обшуки стосувалися кримінальної справи щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди Чернишовим та його оточенням від забудовника Сергія Копистири, власника групи компаній "KSM Group".

В ухвалі суду йдеться про те, що чиновники Мінрегіону в 2021–2022 роках, коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі Копистирі земельної ділянки для будівництва житлового комплексу.

Зокрема, одна з квартир у житловому комплексі Копистири опинилась у власності дружини спецслужбовця Вадима Марчука. Останній з 2021 по 2022 рік забезпечував охорону Чернишова, коли той очолював Мінрегіон.

Тоді одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили, що обшуки не відбулися через вплив директора НАБУ Семена Кривоноса на детективів, у якого давнє знайомство з Чернишовим.

За рік до тих подій "Українській правді" вдалося зафіксувати таємний візит Чернишова до НАБУ. Обидва посадовці – Чернишов і Кривонос – тоді повідомили, що зустрічались з питань прозорості роботи "Нафтогазу".

Здавалось, трансфер Чернишова з "Нафтогазу" в Кабмін відкладається. Питання поставили на паузу. Але ненадовго. У грудні 2024-го Офіс президента знову повернувся до ідеї цього кадрового стрибка, незважаючи на всі попередні ризики та страхи. І це чергове свідчення взаємин президента Володимира Зеленського та Олексія Чернишова. Адже тоді для призначення Чернишова не лише збирали і зібрали голоси в парламенті, але й вигадали абсолютно нове відомство – Міністерство національної єдності України.

Бо для того, щоб стати віцепрем'єром, мало бути "своїм хлопцем"– потрібно очолювати те чи інше міністерство. І за збігом обставин нова посада Чернишова передбачала систематичну роботу за кордоном у той час, коли він продовжував фігурувати у справі НАБУ. Тобто під час розслідування по ньому він мав усі легальні підстави залишати країну.

За даними співрозмовників УП в політичних колах, протягом перших тижнів після призначення Чернишов не розумів, чим має займатись у новому міністерстві, окрім зустрічей з українськими біженцями. Ці зустрічі, за свідченнями учасників, дуже швидко перетворилися на агітаційні заходи влади.

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Варто також пам'ятати, що Чернишов – єдиний із членів Кабінету міністрів – був присутній на святкуванні дня народження президента Зеленського в 2021 році, яке відбулося в квартирі Тімура Міндіча під час дії карантинних обмежень. 10 місяців по тому Чернишов також був єдиним представником Кабміну на ювілеї голови ОПУ Андрія Єрмака на державній дачі Синьогора в Карпатах.

І хоча наразі, за словами джерел УП серед політичних топів, Чернишов на тлі корупційної справи викликає в Зеленського роздратування, сам факт, що ця справа може публічно вдарити безпосередньо по президентському оточенню, не дозволяє владі просто "вмити руки" й відпустити ситуацію на самоплин.

Адже настільки високопосадову особу в команді Зеленського ще не "підозрили". І наразі докладається чимало зусиль, щоб цього й не сталося.

Ймовірно, саме тому довкола справи Чернишова останній тиждень і відбувається те, що з кожним новим днем дедалі більше починає нагадувати шоу.

ЧерниШОУ

Якщо стежити за публічною активністю Олексія Чернишова протягом останнього тижня, може скластися враження, що міністр національної єдності перебуває, як він сам любить повторювати, в "робочому режимі". Мало не щодня – нова країна, зустрічі різного рівня, робота в інтересах українських біженців. І все це виглядає звично, навіть рутинно – нічого, що могло б привернути увагу пересічного громадянина.

Але якщо дослідити глибше, то можна дізнатися, що за останній тиждень довкола Чернишова починає "горіти земля". Щоправда, ця земля горить переважно в Україні, поки сам віцепрем'єр продовжує перебувати за кордоном, публічно вдаючи, що жодних проблем із законом у нього немає.

Як наразі іронізують деякі депутати, Чернишов перетворився на "вимушено переміщену особу" – одну з тих, якими мав би опікуватися відповідно до своїх посадових обов'язків. Або, як наголошують інші його колеги: міністр, який мав би забезпечити добровільне повернення українців в Україну, сам, схоже, добровільно повертатися не збирається. Принаймні поки що. І ось чому.

За словами співрозмовників "Української правди" в правоохоронних органах, орієнтовно місяць тому НАБУ і САП без жодних публічних заяв таки провели обшуки в чинного віцепрем'єр-міністра. Майже за рік після отримання першої ухвали суду.

Таке раптове прискорення у справі навіть всередині самих антикорупційних органів жартома пов'язують із можливим загостренням боротьби за вплив на президента Зеленського – між керівником Офісу президента і "співвласником" урядового кварталу Андрієм Єрмаком та одним із ключових соратників його допрезидентської команди – співвласником "Кварталу 95" Тімуром Міндічем, у якого також є вплив на Кабмін.

Втім, якщо досліджувати справу Чернишова по суті, така версія виглядає малоймовірною. Адже детективи НАБУ вже давно проводять масштабну роботу, що розпочалась ще в листопаді 2023 року, коли забудовник Сергій Копистира був затриманий за підозрою у спробі підкупу наступника Чернишова – тодішнього міністра розвитку громад Олександра Кубракова. Тоді саме Кубраков у співпраці з антикорупційним бюро задокументував цю спробу.

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Час "Ч"

В ніч з 10 на 11 червня віцепрем'єр Чернишов потягом вирушив у закордонне відрядження в Чехію. Слідом за Чернишовим на тому ж тижні за збігом обставин в сторону кордону з Польщею вирушив інший фігурант справи – Максим Горбатюк. Де його і було затримано. Горбатюк був радником міністра розвитку громад та територій України Чернишова на громадських засадах. А в 2022 році разом із Чернишовим перейшов на роботу в "Нафтогаз" на позицію комерційного директора однієї з дочірніх компаній.

Наразі немає однозначних відповідей на запитання, чи був Олексій Чернишов попереджений про можливі проблеми із законом через витік інформації – і саме тому поїхав у закордонне відрядження, чи ж це був звичайний робочий виїзд. Так само невідомо, чи знав Максим Горбатюк про слідчі дії та тікав, чи справді прямував у відпустку разом із родиною. Але загалом ці збіги виглядають принаймні дивно.

Втім, упродовж того ж тижня затримали ще одного близького соратника Чернишова – Василя Володіна.

Володін був держсекретарем Міністерства розвитку громад і територій у період керівництва Чернишова. Як і Горбатюк, Володін перейшов на роботу в "Нафтогаз" і став членом його правління, коли компанію очолив Чернишов.

Схоже на те, що правоохоронці були вимушені затримувати двох фігурантів у той момент, коли Чернишов вже був не в Україні, оскільки жодних гарантій повернення Горбатюка з відпустки не було, а другий затриманий – Володін – за версією слідства мав значні можливості для організації втечі.

З цього можна зробити висновок про вимушеність цих затримань. Адже якщо Олексій Чернишов, перебуваючи в Чехії, стежив за судовими засіданнями Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжних заходів своїм колишнім підлеглим, то, найімовірніше, почув і чимало про себе.

Під час цих засідань прокурори озвучували матеріали справи, в яких, за версією слідства, описано роль самого Чернишова у схемі, що під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень:

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"Забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

За ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів.

За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах".

Редакція "Української правди" також послухала виступи прокурорів під час згаданих судових засідань. Ми вважаємо, що цитати, в яких згадується віцепрем'єр-міністр, мають значну суспільну важливість.

Так, наприклад, саме тоді, коли Олексій Чернишов перебував у Празі, де брав участь у міжнародному форумі на панельній дискусії під назвою "Зміцнення людського капіталу та глобальних зв'язків для національного оновлення", на засіданнях щодо обрання запобіжних заходів його оточенню, Горбатюку та Володіну, прокурор зазначає:

"Не пізніше грудня 2021 року Копистирою було розроблено злочинний план отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови всупереч встановленого законодавством порядку земельної ділянки, для реалізації якого він залучив міністра розвитку громад та територій України Чернишова Олексія Михайловича… В свою чергу Чернишов з метою конспірації та приховування своєї участі в розробленому Копистирою злочинному плані доручив вести комунікацію між Копистирою та Татаренком своїй довіреній особі Горбатюку Максиму Романовичу.

Горбатюк, будучи довіреною особою Чернишова, не будучи працівником Мінрегіону, мав доступ до інформації та документів, що стосуються земельної ділянки, та інформував Татаренка щодо розгляду в господарських судах справ, що стосуються вказаної земельної ділянки.

Виконуючи свою частину розробленого Копистирою злочинного плану, який 6 липня 22-го року був уточнений Татаренком, Чернишов, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, всупереч інтересам служби за попередньою змовою з Копистирою, Татаренком, Володіним, Горбатюком, Сушон, діючи в інтересах ТОВ "Сітігазсервіс", зловживаючи своїм службовим становищем, підписав наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 15 липня 22-го року № 126, відповідно до якого ДП "Укркомунобслуговування" визначено балансоутримувачем на праві господарського відання, за яким закріплено державне майно, що належить до сфери управління Мінрегіону.

15-го липня на виконання заздалегідь обумовленої частини злочинного плану міністром розвитку громад та територій України Чернишовим було видано наказ № 126, відповідно до якого ДП "Укркомунобслуговування" визначено балансоутримувачем на праві господарського відання, за яким закріплено державне майно, що належить до сфери управління Мінрегіону.

21 жовтня 22-го року Копистира Горбатюк та Чернишов у приміщенні Мінрегіону за адресою місто Київ, вулиця Велика Житомирська, 9 обговорили подальшу реалізацію злочинного плану отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови всупереч встановленому законодавством порядку земельної ділянки. Те, що ця зустріч мала місце між цими особами за цією адресою, підтверджується аналізом відомостей про телефонні з'єднання, які містяться в Томі 6 на аркуші 162.

2 листопада 2022 року міністр розвитку громад та територій України Чернишов подав до Верховної Ради заяву про відставку. Постановою Верховної Ради від 3 листопада 2022 року було прийнято відставку міністра Чернишова.

Разом з цим, виконуючи свою частину заздалегідь визначеного злочинного плану, Чернишов, незважаючи на те, що у зверненні ДП "Укркомунобслуговування" від 1 листопада 2022 року № 408, згідно з вимогою ГК України, відсутня інформація про істотні умови правочину з ТОВ "Сітігазсервіс", усвідомлюючи, що 3 листопада 2022 року – останній день його повноважень на посаді, відтак у подальшому він не зможе надати згоду на укладення значного господарського зобов'язання між ДП "Укркомунобслуговування" та ТОВ "Сітігазсервіс", з метою розгляду звернення Сушон від 1 листопада 2022 року та забезпечення вирішення питання про надання такої згоди, видав наказ Мінрегіону № 203, яким утворив робочу групу з розгляду вказаного звернення і доручив їй прийняти рішення про надання згоди на вчинення ДП "Укркомунобслуговування" господарського зобов'язання або відмови в наданні такої згоди за результатами розгляду звернення, а також всупереч положенню про Мінрегіон та Господарському кодексу України уповноважив Державного секретаря Мінрегіону Володіна оформити в установленому законодавством порядку від імені Мінрегіону рішення, прийняте робочою групою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в мобільному телефоні Володіна, який було вилучено за місцем його проживання, в месенджері WhatsApp був чат з повідомленнями від міністра Чернишова за 23 листопада 2023 року – це через 2 дні після того, як було повідомлено про підозру Копистирі, іншому підозрюваному в цьому кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди міністру інфраструктури. І 23 листопада 2023 року Копистирі обирали запобіжній захід. Обставини надання тої неправомірної вигоди дуже схожі з обставинами надання неправомірної вигоди Володіну, яка інкримінується в цьому кримінальному провадженні.

І в той день Чернишов у цьому чаті увімкнув зникаючі повідомлення через 24 години. Таким чином, можна вважати, що вже вживалися заходи щодо знищення доказів, які можуть мати значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні і можуть вчинятись також і подальші такі дії".

За результатами засідань вищий антикорупційний суд відправив 13 червня Горбатюка, а 17 червня Володіна під варту з правом внесення застави. Натомість віцепрем'єр Чернишов вирушив із Чехії до Відня.

"Розпочав робочий візит до Австрії.

Мав змістовні зустрічі з Генеральним директором Федерального агентства з питань прийому та підтримки та за сумісництвом Координатором з питань біженців Андреасом Ахрайнером та Послом Герхардом Зайлером з Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Республіки Австрія.

Обговорили взаємодію та посилення співпраці наших держав у важливих напрямках – захист та підтримка українців в Австрії, продовження дії тимчасового захисту наших громадян в ЄС та механізми добровільного повернення українців, коли умови цьому сприятимуть".

Редакція "Української правди" звернулась до всіх трьох організацій, з якими Чернишов мав зустрічі в австрійській столиці з питанням, коли саме представники міністра почали організацію цих зустрічей.

У відділі комунікацій Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії нам відповіли:

"Запит на зустріч надійшов за день до неї".

Ця відповідь доводить, що відрядження до Відня могло бути не запланованим заздалегідь, а організованим буквально "з коліс" – майже день у день.

І поки Чернишов у Відні обговорював "механізми добровільного повернення українців, коли умови цьому сприятимуть", у Києві в політичних колах обговорювали інше: чи повернеться сам віцепрем'єр найближчим часом "добровільно", з огляду на "несприятливі умови" та ризик отримати підозру.

В цей час декілька опитаних УП джерел серед колег Чернишова у владній вертикалі наголошували: важливим сигналом того, чи справді Чернишов має намір повертатися до України, стане його участь у форумі, який організовувало очолюване ним міністерство. Цей захід сам Чернишов анонсував ще 10 червня – до вручення підозр його оточенню та до свого виїзду за кордон.

Вранці 17 червня стало зрозуміло: Чернишов не повернувся до України навіть на власний форум – замість очної участі він долучився до події онлайн із Відня.

Завдяки елементам інтер'єру на фото нам вдалося впізнати п'ятизірковий готель Steigenberger Hotel Herrenhof, розташований у центрі австрійської столиці.

Того ж дня редакція "Української правди" надіслала запит віцепрем'єр-міністру із проханням повідомити графік службового відрядження та строки повернення в Україну. У відповідь пресслужба не надала жодних дат.

"Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра.

Принагідно нагадуємо, що перебіг робочих зустрічей віцепрем'єр-міністра, зокрема у закордонних відрядженнях, висвітлюється на офіційній сторінці Олексія Чернишова у Facebook та на офіційних ресурсах Міністерства національної єдності".

На уточнююче запитання, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну, в пресслужбі відповіли, що обмежаться суто процитованим вище коментарем.

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Хабар квартирами

У Відні Чернишова застало ще одне судове засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стосовно вже відомого нам забудовника Сергія Копистири, який за допомогою міністерства мав отримати земельну ділянку, а натомість отримав третю підозру від НАБУ і САП.

Саме під час цього засідання щодо обрання запобіжного заходу Копистирі прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури озвучує версію слідства: Чернишов, діючи через довірену особу – радницю патронатної служби Міністерства розвитку громад та територій Марину Медведєву, брав участь в адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир.

18 лютого 2022 року Копистира, Горбатюк та Чернишов в приміщенні Мінрегіону за адресою м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 обговорили подальшу реалізацію злочинного плану отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови всупереч встановленому законодавством порядку земельної ділянки. Листування з цього приводу міститься в чаті, в якому учасником була, зокрема, Медведєва, називається він "Патронат". Там обговорюються питання призначення зустрічі між Чернишовим, Горбатюком та Копистирою.

Не пізніше 26 квітня 2022 року між Копистирою та Татаренком, які діяли в інтересах ТОВ "Сітігазсервіс", та Чернишовим, виникла домовленість про прийняття Чернишовим з використанням свого службового становища рішень, які забезпечать подальше отримання ТОВ "Сітігазсервіс" права на забудову всупереч встановленому законодавством порядку земельної ділянки за надання Чернишову та пов'язаним з ним особам неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання об'єктів інвестування – квартир…

На виконання досягнутої між Копистирою та Чернишовим домовленості Копистира доручив Татаренку та іншим невстановленим працівникам ТОВ "Фінансова компанія "Сістемінвест" укласти з особами, яких визначить Чернишов, договори про участь у фонді фінансування будівництва з наданням значної знижки на придбання об'єктів інвестування.

В свою чергу Чернишов визначив Дреботій, Марчук, Малашка в якості осіб, яким Копистирою буде надана знижка на придбання об'єктів інвестування шляхом укладення ними договорів на участь у фонді фінансування будівництва з ТОВ "Фінансова компанія "Сістемінвест". З метою конспірації та приховання факту своєї причетності, Чернишов у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 року, залучив до організації придбання об'єктів інвестування шляхом укладення ними договорів про участь у фонді фінансування будівництва зазначених осіб, а також радника патронатної служби міністра розвитку громад та територій України Медведєву Марину Вікторівну, яка мала забезпечити комунікацію з Копистирою та організувати придбання об'єктів інвестування на визначених Чернишовим осіб…

На виконання доручення Чернишова Медведєва 26 квітня 2022 року о 13.59 надіслала Копистирі фото паспорта і картки фізособи-платника податків, свідоцтва про одруження Марчук Юлії Володимирівни, а Копистира переслав вказані документи Татаренку і повідомив, що із вказаною особою має бути укладений договір на купівлю квартири.

Загальна сума коштів, внесених до фонду фінансування будівництва на підставі договору, становила 469 тисяч 40 гривень. Разом з тим, мінімальна ринкова вартість вказаної квартири станом на 17 травня 2022 року становила 1 мільйон 711 тисяч. Таким чином 17 травня 2022 року Копистира та Татаренко надали Чернишову неправомірну вигоду у вигляді знижки для Марчук на придбання об'єкта інвестування в сумі 1 мільйон 241 тисяча 960 гривень.

Про укладення відповідного договору Копистира 17 травня поінформував Медведєву. 22 липня між ТОВ "Фінансова компанія "Сістемінвест" в особі в.о. директора Татаренка та Дреботій було укладено договір про участь у фонді фінансування будівництва номер 2207273-2, а також надано довідку з таким же номером про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування, якою підтверджено факт повного розрахунку в сумі 66 тисяч 350 гривень Дреботій та право на набуття у власність об'єкта інвестування, квартири номер 273 загальною площею 66,35 кв. м. розташованої в корпусі 2 будинку 148 по вулиці Академіка Заболотного.

Загальна сума коштів, внесених до фонду фінансування будівництва становила 68 тисяч 8 гривень 75 копійок. Разом з тим мінімальна ринкова вартість вказаної квартири станом на липень 2022 року становила 1 мільйон 856 тисяч 141 грн 25 копійок. Таким чином 22 липня 2022 року Копистира та Татаренко надали Чернишову неправомірну вигоду у вигляді знижки для Дреботій на придбання об'єкта інвестування – квартири в сумі 1 мільйон 788 тисяч 132 гривні 50 копійок.

Загальна сума коштів, внесених до фонду фінансування будівництва на підставі договорів, становила 203,565 грн. Мінімальна ринкова вартість цих об'єктів 5 мільйонів 753 тисячі 650 грн. Таким чином, Копестира та Татаренко надали неправомірну вигоду Чернишову у розмірі 5 мільйонів 650 тисяч 875 грн.

23 серпня 2022 року Медведєва, діючи за дорученням Чернишова, надіслала Копистирі фото паспортів та карток фізичної особи платника податків Яцик Ніни Михайлівни та її чоловіка Малашка Святослава Миколайовича. Також Медведєва повідомила Копистирі, що договори про участь у фонді фінансування будівництва необхідно оформляти на Малашка, який прибуде 26 серпня 2022 року до міста Києва.

26 серпня 2022 року між ТОВ "Фінансова компанія "Сістемінвест" в особі директора Панасюк та Малашко було укладено договір про участь у фонді фінансування № 26383. І довідкою з таким же номером про право довірити на набуття власність об'єкту інвестування підтверджено факт виконання зобов'язання та право набути власність об'єкту інвестування, квартиру № 318 загальною площею 84,40 квадратних метрів, розташованої в корпусі 2, будинку 148 В по вулиці Академіка Заболотного.

Загальна сума коштів, внесених до фонду фінансування будівництва на підставі цього договору, становила 84 тисячі 849 гривень 50 копійок. Разом з тим мінімальна ринкова вартість вказаної квартири станом на 26 серпня 2022 року становила 2 мільйони 869 тисяч 150 гривень 50 копійок. Отже, 26 серпня 2022 року Копистира надав Чернишову неправомірну вигоду у вигляді знижки для Малашка на придбання квартири в сумі 2 мільйони 884 тисячі 301 гривня.

26 серпня Копистира повідомив Медведєву про оформлення зазначених договорів, про участь у фонді фінансування будівництва щодо чотирьох квартир. Загальна сума коштів, внесених Марчук та Дреботій і Малашком до фонду фінансування, становила 900 тисяч 135 гривень, а мінімальна ринкова вартість набутих ними та Чернишовим об'єктів нерухомості становила 15 мільйонів 516 тисяч 650 гривень. Таким чином об'єкти нерухомого майна були набуті Чернишовим, Марчук, Дреботій та Малашком за цінами, нижчими за мінімальну ринкову на 14 мільйонів 616 тисяч 550 гривень 50 копійок.

Крім того, 2 серпня 2022 року Копистира через радника патронатної служби Січкар надав Чернишову за підписання ним 15 липня 2022 року наказу № 126 раніше не обумовлену неправомірну вигоду, а саме книгу "Собрание сочинений Сковороды, том первый" вартістю в тисячу доларів США, що, згідно з офіційним курсом НБУ, становить 36 тисяч 658 гривень 60 копійок.

…14 травня 2025 року вказана книга була вилучена під час проведення обшуку в особистій бібліотеці Чернишова за місцем його проживання".

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Міністр "неповернення"

"Вони розуміють, що його треба знімати", – стверджує в розмові з УП впливове джерело в політичних колах в той час, як Олексій Чернишов вже вирушив з Відня до Страсбурга, затягнувши своє службове відрядження вже на другий тиждень.

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства Володимира Зеленського ще не отримував підозру в корупції. Як і за жодного з попередніх президентів.

Наразі представники політичного істеблішменту впевнені в очевидному: питання повернення Чернишова в Україну – відповідальність президента. Так само, як і всі призначення Чернишова протягом президентської каденції Зеленського. Зовсім небагато людей у президентській команді користувались такою лояльністю першої особи протягом усіх шести років.

З 2019-го по 2020 рік – Олексія Чернишова призначають головою Київської обласної державної адміністрації.

З 2020-го по 2022 рік – міністр розвитку громад та територій.

З 2022-го по 2024 рік – голова правління НАК "Нафтогаз України".

3 грудня 2024 року – призначений на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України.

Наразі співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах та політикумі називають три можливі сценарії розвитку подій.

Сценарій перший.

Протягом декількох тижнів відбувається зміна або переформатування Кабінету міністрів: "Чернишов, як і багато інших міністрів, без зайвої уваги просто загубиться між двома Кабмінами і не з'явиться у новому. На його місце вже навіть є кандидати".

За такого сценарію підозру може отримати вже не віцепрем'єр, а колишній віцепрем'єр. Дізнаватись про підозри заздалегідь та обнуляти посадовців до, а не після – улюблений прийом Банкової, який вона вже не раз застосовувала, рятуючи рейтинг довіри до влади від непотрібних коливань і одночасно нівелюючи роботу НАБУ і САП. Адже спеціалізація антикорупційної вертикалі – високопосадова корупція, а не колишня високопосадова корупція.

І тут цікаво, хто спрацює проактивно: правоохоронці чи ті, чию діяльність вони роками досліджують. За цього варіанту Чернишову потрібно буде "поїздити" по відрядженнях ще 2–3 тижні. Або не повертатись взагалі.

У Верховній Раді як можливу дату ротацій у Кабміні називають 15 липня. Хоча перестановки можуть відбутися і раніше.

Сценарій другий.

Чернишов повертається в країну після узгодження зрозумілого плану порятунку. В цьому сценарії, на думку джерел "Української правди" в правоохоронних органах, може взяти участь новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він, як і Чернишов, впевнено крокує кар'єрними сходами під час каденції Володимира Зеленського і встиг змінити вже три високі посади за квотою президента.

"Офіс генерального прокурора рукою Кравченка може "переклацнути" справу від НАБУ і САП до лояльних кабінетів інших правоохоронних відомств. Саме тому після більше ніж піврічної відсутності генерального президент міг раптово подати давно очікувану в кулуарах кандидатуру", – стверджує один із співрозмовників УП в парламенті. Сам Кравченко заперечив депутатам, які повідомили про це УП, свою можливу участь у цьому кейсі.

Сценарій третій.

Зміни в Кабміні вкотре зависають у повітрі, а Чернишов продовжує подорожувати "в робочому режимі", створюючи символічні умови для повернення українців – без наміру повертатися самому. Такий графік цілком дозволяє йому тягнути до 10 липня, коли в Римі відбудеться дводенна Ukraine Recovery Conference, організована міністерством, яке він очолює. А це майже ідеальний часовий коридор, щоб реалізувати або перший, або другий сценарій.

Наразі, за свідченнями джерел УП у політичних колах, команда Чернишова активно працює над пошуком відповідних заходів і можливих варіантів для зустрічей за кордоном, для того щоб продовжувати "марафон" єдності. Це не завжди вдається, але бодай одну зустріч на день на другому тижні відрядження ще можна оперативно організувати.

У понеділок Відень із офіційним візитом відвідав президент України. На жодному з фотозвітів із публічних заходів поруч із Зеленським не видно Чернишова – попри те, що віцепрем'єр також перебував у столиці Австрії з "робочим візитом". За інформацією джерел УП, Чернишов мешкав у тому ж готелі, що й офіційна українська делегація.

Одне можна сказати напевно: найближчими днями стане зрозуміло, залишається Чернишов "своїм" у команді президента чи остаточно вибуває не лише з перегонів за посаду прем'єр-міністра, а й із близького кола Володимира Зеленського. Хоча, звісно, не можна виключати і два інші, менш передбачувані сценарії розвитку подій.

Сценарій "Кириленко", за якого Чернишов залишатиметься віцепрем'єром навіть у разі іотримання підозри, так само як голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко. Це при тому, що Чернишов може виконувати не менш важливу функцію провладної політичної агітації серед мільйонів українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сценарій, за якого або у НАБУ, або у САП, попри все озвучене прокурорами і процитоване в цьому тексті, не вбачатимуть достатніми підстави для процесуальних дій стосовно Чернишова.

"Вважаю, президент не буде далі за нього боротись. Думаю, у ньому бореться два бажання: допомогти по-людськи та знищити політично. Але перша леді Олена Зеленська та дружина Чернишова товаришували ще до початку повномасштабного вторгнення", – розмірковує впливовий представник президентської команди. Саме тому можна припустити, що рішення може бути десь посередині.

Головне, щоб це рішення не було знайдене десь посередині Європи – у Відні. Де і полюбляють переховуватись від української правоохоронної системи українські судді, депутати, топові посадовці та олігархи.

Михайло Ткач, УП