Человек из будущего попадает в прошлое и пытается сообщить, кто он такой. Естественно, ему не верят. Особенно когда он начинает делиться своими эксклюзивными знаниями – как в легендарном фильме Back to the Future:

"Скажи мне, мальчик из будущего, кто президент США в 1985 году? – Рональд Рейган. – Рональд Рейган? Актер? А кто тогда вице-президент? Джерри Льюис? А Джейн Уайман тогда первая леди. А Джек Бенни – министр финансов. На сегодня с меня xватит шуток".

В Украине ХХI века этот фантастический сюжет мог обрести особую выразительность.

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Представим, что современный украинец находит машину времени, переносится в 2012 год и начинается описывать события следующих тринадцати лет. Возможно, его сообщение о новом Майдане и свержении Януковича будет выглядеть более или менее убедительно. Но когда он дойдет до российской аннексии Крыма, появления Гиркина над Донбассе и создания "ДНР" и "ЛНР", слушатели неизбежно начнут крутить пальцем у виска.

А затем гость из будущего поведал бы украинцам из 2012-го о полномасштабном российском вторжении через десять лет. О Мариуполе, стертом с лица земли вражеской армией. О флагмане Черноморского флота РФ, потопленном в первые месяцы войны. О боях с северокорейскими солдатами в Курской области. О дронах СБУ, вылетающих из фур и поражающих российскую стратегическую авиацию. И о том, что украинским Верховным главнокомандующим станет тот самый Владимир Зеленский, который только что снялся в кинокомедии "Ржевский против Наполеона".

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Разумеется, у нашего современника не было бы ни малейших шансов доказать, что весь этот сюрреалистический рассказ – чистая правда. Более того, наш герой мог бы перенестись не в мирный 2012-й, а в 2016-й или 2017-й: в разгар гибридного противостояния с Москвой. Но даже тогда его повествование о будущей полномасштабной войне выглядело бы бредом умалишенного.

Ментальный перелом произошел в украинском обществе 24 февраля 2022 года. Большая война доказала нам, что ничего невозможного и невероятного не бывает. Любой, даже самый причудливый прогноз, имеет шансы сбыться. И сообщение о спецоперации "Паутина" уже не показалось бы неправдоподобным украинцу, заставшему уничтожение крейсера "Москва" и атаку на Крымский мост.

Словом, после 24.02.2022 новости из будущего в Украине не выглядели бы чем-то фантастическим. Но это еще не означает, что в них бы поверили.

Представим, что сегодняшний украинец попадает в лето 2022 года. И сообщает соотечественникам, что в 2025-м большая война с Россией все еще продолжается. На фронте погибают сотни и тысячи людей. Путин не умер от рака и не был свергнут взбунтовавшимися олигархами. Российская экономика не рухнула под тяжестью западных санкций. РФ не распалась на удельные княжества. У противника до сих пор есть резервы для наступательных операций. И ракеты для обстрелов украинских городов у него не закончились – наоборот, враг увеличил интенсивность воздушных атак с помощью сотен дронов-камикадзе.

Чисто психологически большинство тогдашних украинцев были не готовы принять такое будущее. И, скорее всего, пришельца из 2025-го объявили бы провокатором, распространяющим вражеские нарративы и пытающимся деморализовать народ. Правда, заодно он рассказал бы согражданам, что на четвертом году полномасштабной войны их страна жива. Что Украина не сдается, сдерживает натиск врага и периодически наносит болезненные удары по России. Но это утешительное известие вряд ли могло удовлетворить нас три года назад, когда победа и мир казались очень близкими.

Еще тяжелее гостю из будущего пришлось бы в начале 2023-го, когда вся страна предвкушала победоносное контрнаступление украинской армии.

Как сообщить соотечественникам, что их надежды иллюзорны? Что у ВСУ недостаточно ресурсов, чтобы прорвать оборону противника? Что в ходе распиаренного контрнаступления не удастся освободить не только Донецк, Луганск или Мариуполь, но даже Токмак и Мелитополь? И что тогдашний герой – главком Валерий Залужный – уже через год покинет свой пост?.. Даже если бы пришелец из будущего рискнул озвучить вес перечисленное, реакция украинского общества была бы однозначной: это подрывная кремлевская пропаганда!

В первые месяцы 2023 года было попросту невозможно предсказать реальное развитие событий, не заработав клеймо предателя и московского агента. Именно поэтому реалистичных прогнозов в отечественном публичных пространстве не было. Даже те из нас, кто допускал неудачу контрнаступления, предпочитали не делиться своими мыслями. И лишь под конец года, после выхода нашумевшей статьи Залужного в The Economist, мы все задним числом превратились в проницательных военных экспертов.

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В 2024 году необоснованной эйфории в нашем обществе стало гораздо меньше. Но и тогда многие украинцы отказались бы верить гостю из 2025-го. Например, если бы он появился в разгар успешного наступления на Курщине – и рассказал ликующим соотечественникам, что к следующему лету украинский плацдарм в Курской области сократится до нескольких небольших приграничных участков; а силам обороны придется отражать наступление врага на Сумщине.

А еще гость из 2025 года озадачил бы многих украинцев известием о переговорах с Москвой. И о том, что Кремль отверг идею прекращения огня и заморозки войны по линии фронта. Долгое время наших сограждан убеждали, будто в войне на истощение Украина обладает явным преимуществом: а, значит, именно россияне заинтересованы в передышке и жаждут временного перемирия. Однако события нынешнего года продемонстрировали, что этот пропагандистский стереотип был весьма далек от реальности.

Сегодня будущее вновь скрыто от нас. Мы не знаем, какой информацией мог бы поделиться пришелец из 2026-го или 2027-го.

Нам хотелось бы услышать от него, что все попытки врага сокрушить украинскую оборону оказать тщетными.

Что Украина и ее партнеры нашли эффективные методы противодействия воздушному террору РФ.

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Что Россия столкнулась с непреодолимыми экономическими трудностями уже к концу 2025 года.

Что кремлевский режим стал жертвой одного из тех "черного лебедей", которыми богата наша бурная эпоха.

Наконец, мы бы хотели услышать, что большая война завершилась. И завершилась на приемлемых для Киева условиях.

Но если бы удрученный гость из будущего сообщил нам о поражении и фактической капитуляции Украины, этот мрачный рассказ был бы воспринят иначе, чем два или три года назад.

Не из-за сложного положения на фронте и не из-за вражеского террора в тылу – а скорее потому, что на четвертом году масштабного противостояния с РФ наше общество достаточно повзрослело. Теперь мы понимаем, что война – это война, а не сказка с гарантированным хэппи-эндом. И трагический финал войны тоже не исключен.

К счастью, понятия "не исключен" и "неизбежен" разделяет пропасть. Если в эйфорическом 2022-м Украина не была обречена на победу, то и в депрессивном 2025-м мы не запрограммированы на проигрыш. Будущее – не за нас, но и не против нас. Оно по-прежнему в украинских руках. И за него по-прежнему стоит бороться.

Михаил Дубинянский