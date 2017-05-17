Антикоррупционный суд - родиться и выжить

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Среда, 17 мая 2017, 17:20
Маркиян Галабала
кандидат юридических наук, адвокат семей героев Небесной Сотни

15 травня спікер ВР Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради заявив, що профільний комітет направив йому листа з рішенням про те, що законопроект №6011 про Антикорупційний суд не відповідає Конституції.

Голова комітету Верховної Ради із запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв спростував цю заяву і вчергове закликав "створити хоча б один справжній суд, який поставить топ-корупціонерів перед законом".

Корумпована політична еліта сусідньої Словаччини доволі сильно набралася страху після створення у 2004 році Спеціального суду, що мав розглядати корупційні справи топ-чиновників.

Наслідком цього стало "обрізання" та розмивання його повноважень Конституційним судом вже через п'ять років.

Опісля такого рішення суду конституційної юрисдикції Спеціальний кримінальний суд перемістився до ар'єргарду боротьби з корупцією. Нині сприяє його низькій ефективності і неналежна робота антикорупційної прокуратури.

До вищенаведених висновків довелося дійти під час ознайомчого візиту до Братислави, організованого USAID.

Якщо в Словаччині цій дитині таки дали народитися, хоч згодом і зробили неповносправною, то в Україні й на світ не дають з'явитися. Потуги тривають вже майже рік.

Наслідки такого зволікання плачевні – розгляд більшості справ НАБУ саботується діючими судами першої інстанції.

На даний час проштовхування вітчизняних реформ, у яких не зацікавлена влада, здійснюється чи не єдиним шляхом – злагодженою роботою представників громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Так відбувається й зі створенням Вищого антикорупційного суду України.

З початку поточного року працювала неформальна робоча група, до складу якої увійшли експерти як громадянського суспільства, так і проектів, програм, представництв ЄС, ОБСЄ, ООН, США тощо. Позавчора робоча група остаточно схвалила документ, у якому відображене спільне бачення того, як має працювати система антикорупційних судів.

Незабаром він буде переданий на розгляд до Ради з питань судової реформи.

Сподіваємося, що Вищий антикорупційний суд України народиться під знаком Червоного Вогняного Півня.

Маркіян Галабала, експерт РПР, спеціально для УП

Темы: суд
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