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НБУ должен стимулировать экономический рост
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Пятница, 16 июня 2017, 10:59
народный депутат Украины, глава межфракционного объединения "Независимость и развитие"
Темы: НБУ
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