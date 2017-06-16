НБУ должен стимулировать экономический рост

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Пятница, 16 июня 2017, 10:59
Сергей РыбалкаСергій Рибалка
народный депутат Украины, глава межфракционного объединения "Независимость и развитие"
Темы: НБУ
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