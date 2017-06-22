400 дней тишины

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Четверг, 22 июня 2017, 14:00
Виталий Дейнега
основатель фонда "Вернись живым"

...Лора Палмер говорила агенту Куперу, что они снова увидятся через 25 лет. Я говорил, что раньше чем через год не стану писать для "Украинской правды". Мы с Лорой сдержали обещания.

В отношениях иногда наступает момент, когда людям надо пожить раздельно, чтобы создать новые и более качественные отношения. Год назад такой момент настал в отношениях между мной и УП.

Сегодня он закончился.

При всей своей жесткости, мои колонки прошлых лет стали самыми сложными для меня материалами. Часто они были до интимного личными. И давались достаточно тяжело. Колонка – это промежуточный этап между чистым творчеством и сухой журналистикой. Она неразрывно связана с автором и особенностями его личности.

Поэтому перед первой публикацией я бы хотел рассказать о том, что изменилось за это время в моей жизни. Просто немного личного.

Об армии и войне я напишу очень скоро.

*   *   *

За этот год я стал жить не только фондом. Причин несколько, и основная из них – это затраты на здоровье близких. Они стали требовать уже серьезных и не волонтерских финансов. Выбор – уходить из фонда или нет – стоял передо мной в прошлом октябре.

Я не распространялся об этом, но пара человек в фонде знала, что, возможно, дальше им придется идти без меня. Нужно было срочно найти достаточно серьезные деньги. И возврат в IT выглядел самым реальным способом. Но все, что он бы мне позволил делать для армии – это давать свои средства и по выходным проведывать фонд.

Мне удалось наполнить "Повернись Живим" новой и очень заряженной кровью, ни сейчас, ни тогда мы не испытывали дефицита поступлений или намека на возможный кризис. И это вселяло оптимизм. Но бросать дело всей жизни, не попробовав найти выход, было бы глупо.

И выход нашелся.

Сначала я взял грант у Internews-Украина на написание трех статей о ветеранах, реализовавшихся после войны. Гонорар был немаленьким, но проблемы даже частично не решал. Нужно было действовать дальше.

Моя финансовая подушка сильно потрепалась за первые полгода войны (когда в фонде я не получал зарплаты). Ее остатки я вложил в совместный с товарищем проект по оптовой торговле наушниками, ЦАПами и прочим портативным аудио. И до прибылей, которые можно вынимать из оборота, там еще и близко не дошло. Нужно было идти на рынок труда.

И я пошел… на первое собеседование в своей жизни.

*   *   *

В тот момент Transparency International решили заняться вопросом коррупции в секторе обороны, и им нужны были люди. В частности, нужен был консультант, который понимает реальное положение вещей на фронте и имеет много друзей во всех силовых ведомствах.

Чтобы вы чуть лучше понимали суть моей работы, мне нужно объяснить вам механику работы "НАКО" – подразделения TI, в которое я попал.

НАКО, Независимый антикоррупционный комитет, состоит из: 1) правления, которое принимает решения, и 2) секретариата, который их выполняет. Я работаю во втором.

Правление состоит из 6 человек: 3 украинцев (в том числе Севгиль Мусаевой, главреда УП) и трех иностранцев (британского генерала и двух ребят, вскрывавших крупные коррупционные схемы в Афганистане, ООН и многих других местах). Если вам интересно – состав правления можно увидеть здесь.

Как и большинство антикоррупционных организмов, НАКО работает по принципу: сначала аналитика – потом открываем огонь.

Отчеты о сути и корнях разных коррупционных схем могут писаться месяцами, и только потом о них можно говорить. Причем говорят о них, в первую очередь, в Брюсселе и Вашингтоне. Там усиливают давление и требуют выполнения рекомендаций, указанных в отчете.

И постепенно реформы начинают происходить.

Но чтобы Европа и Штаты знали что требовать, кто-то должен провести аналитику и им это сказать. Одними из этих "кто-то" являемся мы.

Механизмы борьбы с коррупцией в Украине должен кто-то продумывать и прописывать. И будь это е-декларации, создание НАБУ или внедрение Prozorro – кто-то должен вникнуть в суть и прописать способы борьбы. Ну и, в случае с коррупцией в силовых ведомствах – это пишет секретариат НАКО. А, значит, в определенной мере, и я.

На следующей неделе выйдет моя колонка про первый наш отчет. Он посвящен международной военной помощи, которую получала Украина. При его написании я ставил целью соблюсти интересы нашей страны и прописать рекомендации, которые бы позволили сохранить или увеличить количество помощи, которую нам дадут в будущем.

Отчет уже читают в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Его последствия и адвокация рекомендаций займут много времени.

Но время это уже начало отсчитываться. Об этом я расскажу уже на следующей неделе.

До конца года я точно буду работать в этом проекте. Так что можете ожидать тематических колонок и постов. Они не будут такими увлекательными как личные, но если вы будете их распространять – шансов на перемены к лучшему станет больше.

*   *   *

Если вернуться к личному, то спасибо всем – но переживать за меня и фонд не стоит. Недавно я начал вести видеоблоги на одном из телеканалов. Новые заработки позволили не только решить свои проблемы, но и начать снова помогать армии из своего кошелька.

Из шести рабочих дней в моей неделе видеоблоги и НАКО забирают два. Остальные я по-прежнему провожу в своем фонде.

Мы не собираемся никуда уходить, идти в политику или заниматься другими глупостями. Мы будем помогать армии до конца войны. А добиваться реформ и громких отставок мы с вами и раньше умели.

Для этого не нужно иметь должность или корочку – это можно делать через гражданский сектор, которым мы и останемся. И важность которого еще далеко не все понимают.

Поэтому могу резюмировать эту колонку простой фразой: "Всё хорошо". Или лучше так: "Все хорошо, пока вы с нами".

До скорой встречи и спасибо, что вы есть.

Виталий Дейнега, основатель фонда "Повернись Живим", специально для УП

Темы: армия коррупция
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